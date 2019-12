Programación Lunes 16 de Diciembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Arnold Bax

Canción matinal

Margaret Fingerhut, piano

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Benjamín Godard

Suite de tres piezas para flauta y orquesta, op.116

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Franciszek Lessel

Sonata para piano en La mayor, op.2, Nº3

Marcin Lukaszewski, piano

Manuel Ponce

Chapultepec, tres bocetos sinfónicos para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

08.00



Alessandro Rolla

Concierto para corno di basetto y orquesta en Fa mayor

Paul Meyer, corno di basetto

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Gaspar Sanz

Suite española

Ernesto Bitetti, guitarra

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº14 en do menor, K.457

Zoltan Kocsis, piano

William Walton

Suite del ballet Las Vírgenes Sabias

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº7 en Mi bemol mayor, op.96

Trío Beaux Arts

10.00



Sergei Prokofiev

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op. 58

Alexander Ivashkin, chelo

Orquesta Sinfónica del Estado de Rusia / Valeri Polyansky

Florent Schmitt

Dos espejos para piano, op.70

Pascal Le Corre, piano

11.00

La gran aldea (Italia)

Alfredo Casella

Italia, rapsodia para orquesta

Orquesta Filarmónica de la BBC / Gianandrea Noseda

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina y orquesta en Mi bemol mayor.

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Camilla de Rossi

Selección del Segundo Acto del oratorio El sacrificio de Abraham

Susanne Rydén, soprano

Ralf Popken, alto

Jan Strömberg, tenor

Ensamble Weser – Renaissance / Manfred Cordes

12.00

Clásicos a la carta

Francisco Tárrega

Selección de piezas para guitarra

Wolfgang Lendle, guitarra

Ernest Bloch

Schelomo, rapsodia hebraica para chelo y orquesta

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Nacional de Lyon / Leonard Slatkin

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº25 en Fa mayor, K.377

Itzhak Perlman, violín

Daniel Barenboim, piano

13.00

La música del fauno

Moritz Moszkowski (1854 – 1925)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.30

Tasmin Little, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Francis Poulenc

Sonata para clarinete y piano en si menor

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Claudio Monteverdi

Ohimè, ch’io cado

Mariana Flores, soprano

Cappella Mediterranea / Leonardo García Alarcón

14.00

Carlos Guastavino

Tres cantilenas argentinas y final para cuerdas

Orquesta Sinfónica Provincial de Rosario / Nicolás Rauss

Arthur Bliss

Suite para piano

Philip Fowke, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en Sol mayor

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte Van der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

Wiel Peeters, viola

15.00

Música documental (Música antigua)

San Godric (¿-1170)

Santa María Virgen, Cristo y Santa María y San Nicolás, canciones

Ensamble Hilliard

Ludwig Senfl (1486-1543)

Con alegría me uno a esta danza, Una mañana me escondía de pie en una esquina y Viajamos en nombre de Dios, lieder

The Early Music Consort of London / David Munrow

Pedro Guerrero

Di, perra mora, villancico (versión instrumental)

Antonio de Cebrián

Lágrimas de mi consuelo, villancico

Anónimo

¡Ay Jesús, qué mal fraile!, madrigal

Hespèrion XX / Jordi Savall

Tarquino Merula

Capricho para clave y Canzona “La Loda”, para dos violines y continuo

Academia Bizantina

André Campra

Quinta entrada, “Turquía”, de la ópera-ballet La Europa galante (1697)

Hana Blazikova y Judith van Wanroij, sopranos

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Joseph Haydn

Cuarteto de cuerdas Nº32 en Do mayor, op.33, Nº3

Cuarteto Tátrai

Grazyna Bacewicz

Concierto para violín y orquesta Nº1

Krzysztof Bakowski, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Jacek Rogala

Claudio Monteverdi

Selección de la ópera L’Orfeo

Víctor Torres, barítono

Adriana Fernández, soprano

Gloria Banditelli, mezzosoprano

María Cristina Kiehr y Roberta Invernizzi, sopranos

Coro Antonio Il Verso

Ensamble Elyma / Gabriel Garrido

Johannes Brahms

Dos rapsodias para piano, op.79

Glenn Gould, piano

Pierre Van Maldere

Sinfonía en Fa mayor

Academia de Música Antigua / Filip Bral

John Dowland

Selección de piezas para laúd

Nigel North, laúd

Bohuslav Martinu

Nuevas miniaturas, op.288

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Graham Johnson, piano

Giovanni Antonio Guido

Concierto para violín y orquesta op.3, Nº1, “La Primavera”

Federico Guglielmo, violín

L´Arte dell´Arco / Federico Guglielmo

23.00

Industria Nacional

Julián Aguirre

La luna, con texto de Paul Verlaine

Eduardo García Mansilla

Silencio, silencio, con texto de Paul Verlaine

Carlos López Buchardo

A toda alma que llora, con texto de Maurice Maeterlinck

Héctor Panizza

Green, con texto de Paul Verlaine

Athos Palma

Mañana desde el amanecer, con texto de Víctor Hugo

Víctor Torres, barítono

Fernando Pérez, piano

Iván René Cosentino (1935-2017)

“Pájaros” y “Moléculas”, Nº1 y 5 de Misterios. Cinco estudios para guitarra

Roberto Lara, guitarra

Jorge Arandia Navarro (1929)

Concierto para flauta, dos arpas y cuerdas

Gabriel de Simone, flauta

Lucrecia Jancsa y Arianna Ruiz Cheylat, arpas

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Bruno D’Astoli

Javier Escobar (1982)

Sonoridades peregrinas, para cuarteto

Intérpretes no identificados

Alberto Balzanelli (1941)

Pater nosters

Camerata Monteverdi / Alberto Balzanelli