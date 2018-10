Programación Lunes 15 de Octubre

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Leo Delibes

Preludio y scherzo del acto I del ballet “Sylvia”, op.57

Orquesta Sinfónica Razumovsky / Andrew Mogrelia

Sergei Prokofiev

Juvenilia

Boris Berman, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.37

Ingo Goritzki, oboe

Orquesta de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Matthew Locke

Música para los sacabuches y cornetas de Su Majestad

Ensamble de Metales de Malmö

08.00

Zdenek Fibich

“Una noche en Karlstein”, obertura para una comedia, op.26

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para dos pianos en Fa mayor, K.497

Dezsö Ránki y Zoltán Kocsis, pianos

Nicolo Pórpora

Concierto para chelo y orquesta de cuerdas en Sol mayor

Susan Moses, chelo

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

09.00

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº2 en Si mayor, op.14, “Octubre”

Coro y Orquesta del Teatro Mariinsky / Valery Gergiev

Frédéric Chopin

Nocturno para piano en Sol mayor, op.37, Nº2

Claudio Arrau, piano

Ottorino Respighi

“Danza de Belkis al alba” y “Danza orgiástica”, de la suite del ballet “Belkis, Reina de Sheba”

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Bela Bartok

Suite al aire libre

Max Levinson, piano

10.00

Charles Auguste de Beriot

Concierto para violín y orquesta Nº9 en la menor, op.104

Takako Nishizaki, violín

Orquesta de la Radio y Televisión de Bélgica / Alfred Walter

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

George Frederick Pinto

Sonata para piano en do menor

Ian Hobson, piano

11.00

La gran aldea (Cuba)

Leo Brouwer

Concierto de Toronto para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

London Sinfonietta / Steven Mercurio

Esteban Salas

Toquen presto a fuego

Ensamble Exaudi de Cuba / María Felicia Pérez.

Rubén González

Mandinga

Rubén González y ensamble

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1, Nº2 y Nº3

Murray Perahia, piano

Amadeo Vives

“Fandango” de la zarzuela Doña Francisquita

Linda Mirabal, soprano

Plácido Domingo, tenor

Enrique del Portal, tenor

Coro Titular del Gran Teatro de Córdoba

Orquesta Sinfónica de Sevilla / Miguel Roa

13.00

La música del fauno

Aaron Copland

Tres bosquejos latinoamericanos

Orquesta New Philharmonia / Aaron Copland

Carlo Graziani (compositor italiano de la segunda mitad del siglo XVIII)

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Edgar Moreau, chelo

Orquesta Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº 4

Albert Guinovart, piano

14.00

Benjamin Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Franz Danzi

Quinteto de vientos en Fa mayor, op.68, Nº2

Ensamble Viena-Berlín

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº7 en la menor, op.49

Misha Keylin, violín

Orquesta Filarmónica de Arnhem / Takuo Yuasa

15.00

Música documental (Música antigua)

Hildegard von Bingen (1098-1179)

Antífona Aer enim volat y salmo Laudate Dominum, del Oficio de Laudes para Santa Úrsula

Ensamble Organum / Marcel Pérès

Anónimo (s.XIV)

Esa dama me agrada, balada a tres voces, del Manuscrito de Turín

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Tielman Susato

Selección de danzas de la colección Danserye

New London Consort / Philip Pickett

Nicolas Gombert (1495-1560)

Tribulatio et angustia, motete a cinco voces

Ensamble Brabant / Stephen Rice

Antonio Vivaldi

Concierto para cuerdas en Sol mayor, “Alla rustica”, RV 151

Tafelmusik / Jeanne Lammon

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

George Dyson

Concierto para violín y orquesta

Lydia Mordkovitch, violín

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Anna Bon

Trío para dos flautas y bajo continuo en Sol mayor, op.3, Nº4

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas

Rhoda Patrick, fagot

Tatiana Geiger, clave

Gabriel Fauré

El jardín cerrado

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Silvestre Revueltas

Cuauhnáhuac

New Philarmonia Orchestra / Eduardo Mata

Johann Nepomuk Hummel

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, WoO1

Maurice Murphy, trompeta

Consort of London / Robert Haydon Clark

Nicolas Gombert

A quoy tient it, Je suis trop jonette y Or suis je prins

Noël Bisson, soprano

Ensamble de Violas Woodman / Peter Urquhart

23:00

Industria Nacional

Luis Gianneo

Concierto para piano y orquesta

Fernando Viani, piano

Orquesta Sinfónica Nacional / Mariano Chiachiarini

Concierto realizado en la Sala Sinfónica del CCK el 8 de julio de 2016

Gustavo Fedel (1951)

Tres tangos camarísticos

Cuarteto Petrus

Nahuel Carfi

Emboscada

Orquesta Música Nueva / Ricardo Hagman

Carlos Moscardini (1959)

El último aliento, canción

El corazón manda, cueca

El enigma, preludio

Campo Huergo, milonga sureña