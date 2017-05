Programación Lunes 15 de Mayo

00.00

Frederick Delius

Brigg Fair: Una rapsodia inglesa

Orquesta Sinfónica de la BBC / Andrew Davis

Joseph Haydn

Cuarteto Nº55 en Re mayor, op.71, Nº2, Hob.III:70

Cuarteto Tátrai

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos para piano a cuatro manos, L.131

Michel Béroff – Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en Fa mayor, R.411/412

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Ambroise Thomas

“A vos jeux, mes amis … Partagez-vous mes fleurs! … Pale et blonde dort sous l’eau”, de la ópera Hamlet

Sumi Jo, soprano

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Giuliano Carella

Jean Philippe Rameau

Música de ballet de la ópera Hippolyte et Aricie

Les Arts Florissants / William Christie

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº26 en Si bemol mayor, K.378

Arthur Grumiaux, violín

Clara Haskil, piano

Manuel Ponce

Suite para guitarra en la menor

Andrés Segovia, guitarra

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para oboe y orquesta en Si bemol mayor, Wq.164

Péter Pongrácz, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Johannes Brahms

Sonata para violín y piano Nº1 en Sol mayor, op.78

David Oistraj, violín

Frida Bauer, piano

Jan Wanski (compositor polaco, 1805-1839)

Sinfonía en Sol mayor sobre temas de la ópera El campesino

Orquesta Filarmónica de Cámara de Poznan / Robert Satanowski

Capel Bond (compositor inglés, 1730-1790)

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

Lili Boulanger

Himno al sol, para contralto, coro mixto y piano

Regine Böhm, mezzosoprano

Sabine Ebersprächer, piano

Coro Madrigal de Heildergerg / Gerald Kegelmann

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica del Estado de San Petersburgo / Andre Anichanov

Felix Mendelssohn

Sonata para piano Nº1 en Mi mayor, op.6

Murray Perahia, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot en Si bemol mayor (basado en la Sonata para cuerdas Nº4) (arr. Friedrich Berr)

Ensamble Wien-Berlin

Y la mañana va

Cesar Cui

Canzonetta de la Suite Concertante para violín y orquesta op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Camille Saint Saëns

Seis estudios para la mano izquierda, op.135

Leon Fleisher, piano

Gioacchino Rossini

Sonata para cuerdas Nº2 en La mayor

Ensamble Rossini de Budapest / András Kiss

Thorvald Hansen

Sonata para trompeta y piano en Mi bemol mayor, op.18

Hakan Hardenberger, trompeta

Roland Pöntinen, piano

Joseph Joachim

En memoria de Heinrich von Kleist, obertura op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Meir Minsky

Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.póstumo, Nº2

Qian Zhou, violín

Camerata Toronto / Kevin Mallon

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº18 en Re mayor, K.576

Claudio Arrau, piano

Ottorino Respighi

El Sueño de Salomón, Danza guerrera y Danza de Belkis al amanecer, de la Suite del Ballet “Belkis, Reina de Sheba”

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Joseph Haydn

Sonata para piano en Mi bemol mayor, Hob:XVI, Nº52

Alfred Brendel, piano

Giuseppe Verdi

Stabat Mater de las Cuatro piezas sacras para coro y orquesta

Coro y Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

El artista de la semana

Leila Josefowicz

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Leila Josefowicz, violín

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Joachim Raff

Suite para piano Nº2 en Do mayor, op.71

Alexander Zolotarev, piano

Luigi Boccherini

Quinteto para flauta y cuerdas en La mayor, op.55 Nº4

Loic Poulain, flauta

Cuarteto Dolezal de Praga

La gran aldea (Italia)

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumeli, violín

I Solisti Veneti/Claudio Scimone

Bruno Maderna

Tres líricas griegas

Rosemary Hardy, soprano

Schönberg Ensamble/ Reinbert de Leeuw

Gaetano Donizetti

Cuarteto de cuerdas Nº13 en mi menor

Cuarteto Martfeld

Domenico Scarlatti

Sonata para piano en Sol mayor, L.124

Vladimir Horowitz, piano

Clásicos a la carta

Carl Maria von Weber

Trío para flauta, chelo y piano en sol menor, op.63

András Adorján, flauta

Boris Pergamenshikov, chelo

Pavel Gililov, piano

George Frideric Handel

Música para los reales fuegos de artificio, HWV 351

London Classical Players / Roger Norrington

Ludwig van Beethoven

Andante y variaciones para mandolina y piano en Re mayor

Lajos Mayer, mandolina

Imre Rohmann, piano

La música del Fauno

Tiempos viejos

Hans Pfitzner

Sinfonía N°3 en Do mayor, op.46

Orquesta Filarmónica de Berlín / Ferdinand Leitner

Registro de 1958

Alexander Borodin

Quinteto con piano en do menor

Ilona Prunyi, piano

Nuevo Cuarteto Budapest

Carl Czerny

Fantasía en fa menor, op.226

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano a cuatro manos

El compositor de la semana

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Ensamble de Cuerdas de Copenhague

Claudio Monteverdi

Il combattimento di Tancredi e Clorinda

Salome Haller, soprano

Kobie van Rensburg, tenor

Victor Torres, baritono

Bohuslav Martinů

Concierto para oboe y pequeña orquesta

Ingo Goritzki, oboe

Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Música documental (Música antigua)

Anónimo (s.XIV)

Tres ductiae

Modo Antiquo / Bettina Hoffmann

Anónimo

Cuádruple exordio

Petrus de Grudencz

Lo haré por la voluntad de Dios (con texto en checo)

(del Códice Speciálnik)

The Hilliard Ensemble

André Campra

Quinta entrada, “Turquía”, de la ópera-ballet La Europa galante (1697)

Hana Blazikova y Judith van Wanroij, sopranos

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

Tenemos que hablar (José Nun)

Música Nocturna

Heitor Villa-Lobos

Trío Nº3

Monique Duphil, piano

Antonio Spiller, violín

Jay Humeston, chelo

Samuel Wesley

Concierto para violín y orquesta Nº2 en Re mayor

Elizabeth Wallfisch, violín

The Parley of Instruments / Peter Holman

Jean-Baptiste Stuck

Les Festes Bolonnoises

Gérard Lesne, contratenor

Il seminario musicale

Sofia Gubaidulina

Chacona para piano

Marcela Roggeri, piano

Edvard Grieg

Suite de los tiempos de Holberg, op.40

Camerata Oslo / Stephan Barratt-Due

Johann Heinrich Schmelzer

Sonata para violín, teorbo y clave Nº6

Ensamble Romanesca

Pietro Mascagni

“Mamma, quel vino è generoso” de Cavalleria Rusticana

Marcello Giordani, tenor

Industria Nacional

Alberto Williams

Odas para piano, op.36, Nº1 y 2

Valentín Surif, piano

Alessandro Scarlatti

Cuarteto para flauta dulce, flauta travesera, violín y continuo en Fa mayor

Conjunto Pro Musica Barroca / Ramón Antonio Gallo

Franz Liszt

Fantasía y fuga sobre el nombre de Bach

Rafael Ferreyra, órgano

En el órgano de la Catedral de Hartford, Connecticut, Estados Unidos

Irma Urteaga

El mundo del ser, cantata para mezzosoprano y orquesta sinfónica con texto de Eva Frías

Evelina Iacattuni, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón