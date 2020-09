Programación Lunes 14 de Septiembre

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

Historias a la noche (Pablo Fiorentini)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Igor Stravinsky

Pulcinella, suite para orquesta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº3 en si menor, op.58

Evgeni Kissin, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto con clarinete en La mayor, K.581

Antony Pay, clarinete

Ensamble de Cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

Georg Philipp Telemann

Trío sonata para oboe, viola y bajo continuo en do menor

Solistas de la Camerata Bariloche

Carl Nielsen

Sonata para violín y piano Nº2, op.35

Lidia Mordkovitch, violín

Clifford Benson, piano

Johann Joachim Quantz

Concierto para flauta y orquesta en sol menor

James Galway, flauta

Orquesta de Cámara de Württemberg / Jörg Faerber

Carl Maria Von Weber

Sonata para piano en re menor, op.49, Nº3

Sviatoslav Richter, piano

Johan Svendsen

Sinfonía Nº2 en Si bemol mayor, op.15

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Gabriel Fauré

Quinteto para piano y cuerdas Nº2 en do menor, op.115

Quinteto Fauré de Roma

Matthew Locke

Suite en sol menor

The Newberry Consort / Mary Springfels

Antonin Dvorák

Una selección de las Danzas eslavas op.72 (versión para piano a cuatro manos)

Dúo Crommelynck, piano

07.00

Y la mañana va

09.00

Módulo Educativo

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)