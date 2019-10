Programación Lunes 14 de Octubre

00.00

02.00

07.00

Friedrich von Flotow

Obertura de la ópera Martha

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

Samuel Barber

Primer ensayo para orquesta, op.12

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Marianne Thorsen, violín

Ian Brown, piano

Cécile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº7

Elizabeth Wallfisch, violin

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

08.00

Sonata para piano Nº3

David Allen Wehr, piano

Michael Haydn

Serenata en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Wolfgang Amadeus Mozart

Rondó para violín y orquesta en Si bemol mayor K.261a

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine



09.00

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos

Camerata Vistula

Sergio Assad (guitarrista y compositor brasileño nacido en 1952)

Seis piezas breves

Nicolás Gagliani, guitarra

Giovanni Perluigi da Palestrina

Primera lección para el Jueves Santo, motete

Camerata Oxford

10.00

Cesar Franck

El cazador maldito, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker

Manuel de Falla

Canción, nocturno y mazurka

Javier Perianes, piano

August Klughardt

Quinteto para vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis

11.00

Camargo Guarnieri

Sinfonía Nº6

Orquesta Sinfónica del Estado de San Pablo / John Neschling

Francisco Mignone

Sonata para chelo y piano

Peter Dauelsberg, chelo

Myrian Dauelsberg, piano

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para saxo y orquesta

John Harle, saxo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

12.00

George Frideric Handel

Selección de El Mesías

Margaret Marshall, soprano

Charles Brett, contratenor

Anthony Rolfe-Johnson, tenor

Robert Hale, bajo

Coro Monteverdi

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Samuel Barber

Cuarteto para cuerdas Nº1, op.11

Chester String Quartet

Francisco Tárrega

Recuerdos de la Alhambra

Wolfgang Lendle, guitarra

13.00

Bohuslav Martinů

Sinfonía N°6, “Fantasías sinfónicas”

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Joseph Bodin de Boismortier (1689-1755)

Sonata flauta, violín y continuo en Sol mayor, op.41 Nº3

Le Petit Trianon

Muzio Clementi

Sonata para piano en Si bemol mayor, op.24, Nº2

Liv Glaser, fortepiano

14.00

Paul Hindemith

Sinfonietta alegre, op.4

Orquesta Sinfónica de Queensland / Werner Andreas Albert

Christoph Willibald Gluck

“Pensa a serbarmi, o cara” y “Se il fulmine sospendi”, de la ópera Ezio

Bejun Mehta, contratenor

Academia de Música Antigua de Berlín / René Jacobs

Frédéric Chopin

Rondo a la Krakowiak para piano y orquesta en Fa mayor, op.14

Jan Lisiecki, piano

Orquesta de la NDR-Elbphilharmonie / Krzysztof Urbanski

15.00

Leonel Power

Quam pulchra est, motete a tres voces

The Hilliard Ensamble

Luis de Milán (c.1500-1561)

Fantasía Nº3

Christopher Wilson, vihuela

Luis de Narváez (fl. 1530-1550)

Fantasía del quinto tono

Christopher Wilson, vihuela

Antoine Francisque

Branle simple

Gabriel Bataille

Un sátiro cornudo, air de cour

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Michael Praetorius

Magnificat

Musica Ficta

La Capella Ducale / Roland Wilson

Michelangelo Rossi (1602-1656)

Alma afligida, ¿qué haces?, madrigal con texto de Giambattista Marino

Toccata N°7

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Sergio Vartolo, clave

Robert Valentine (1674-c.1740)

Concierto para flauta dulce, dos violines y bajo continuo en Si bemol mayor

Danya Segal, flauta dulce

Musica Alta Ripa

William Babell

Concierto para flauta dulce, dos violines y continuo en Re mayor

Danya Segal, flauta dulce

Musica Alta Ripa

16.00

18.00

20.00

21.00

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín

Jorge Bolet, piano

Cuarteto Juilliard

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en re menor, R.394

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Arnold Schoenberg

Suite para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

Gioachino Rossini

“Ah! Perche la conobbi?…Invan strappar dal core” de la ópera Il viaggio a Reims

Samuel Ramey, bajo

Coro y Orquesta Nacional de la Ópera de Gales / Gabriele Ferro

Arturo Márquez

Son

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Eduardo Diazmuñoz

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº7 de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

23.00

María Fernández Beyro

Fausto, con texto de Estanislao del Campo

Svetlana Volosenko, soprano

Rosana Fontana, mezzosoprano

Saulo García Diepa, tenor

Rubén Jaime, bajo

Orlando Rosas, dirección

Eva Lopszyc (1956)

Simihuinqui

Leo Viola, chelo

Eva Lopszyc, piano

Benjamin Britten

Sinfonía simple

Camerata Bariloche / Elías Khayat

Franz Liszt

Sueño de amor Nº3

Robert Schumann

“El pájaro profeta”, de Piezas del bosque, op.82

Frédéric Chopin

Vals en La bemol mayor, op.69, Nº1

Isaac Albéniz

“Malagueña”, de España, op.165, Nº3

Mario Gonzalo José Parodi, guitarra y arreglos

Registros de 1966

Frank Zappa

Black Page Nª2

Alan Benson

Scottish Amerrican y Scottish three-4

Paralelo 33º