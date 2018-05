Programación Lunes 14 de Mayo

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la Suite de El Tábano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Mi bemol mayor, op.7 Nº6

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd.

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Georges Cziffra, piano

Hans Pfitzner

Cuarteto para cuerdas Nº3 en do menor, op.50

Cuarteto de cuerdas de Austria

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para corno y orquesta Nº3 en Mi bemol mayor, K.447

Alan Civil, corno

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violin

Radoslav Kvapil, piano

Igor Stravinsky

“El canto del ruiseñor”, poema sinfónico para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

09.00



Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, Deutsch 36, Nº3.

Cuarteto Melos

Johann Christian Bach

Concierto para chelo y orquesta en do menor

Yuli Turovsky, chelo y dirección

I Musici de Montreal

Joaquin Rodrigo

Tonadilla para dos guitarras

Per Pålsson y Jesper Sivebak, guitarras

10.00

Robert Schumann

Humoreske, op.20

Imagen Cooper, piano

Giovanni Mane Giornovichi

Concierto para violín y orquesta Nº4 en La mayor

Angela Satris, violín

Orquesta de Cámara Starling / Kart Sassmannshaus

Henry Purcell

Sonata para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

11.00

La gran aldea (Noruega)

Harald Saeverud

Divertimento para flauta y cuerdas Nº1

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

Johan Halvorsen

Sinfonía Nº2 en re menor, “Destino”

Orquesta Sinfónica de Trondheim/ Ole Kristian Ruud

Agathe Backer Grondahl

Noveleta para piano, op.25, Nº1

Natalia Strelchenko, piano

12.00

Clásicos a la carta

Giuseppe Verdi

Selección de Nabucco

Ghena Dimitrova, soprano

Lucia Valentini Terrani, mezzosoprano

Plácido Domingo, tenor

Piero Cappuccilli, barítono

Evgeny Nesterenko, bajo

Coro y Orquesta de la Ópera Alemana de Berlín / Giuseppe Sinopoli

Franz Schubert

Fantasía para piano a cuatro manos en fa menor, D.940

Imre Rohmann y András Schiff, piano a cuatro manos

Alexandre Tansman

Variaciones para orquesta sobre un tema de Frescobaldi

Orquesta Filarmónica de Podlaise / Marcin Nalecz – Niesiolowski

Alberto Ginastera

Canción del árbol del olvido, op.3, Nº1

José Carreras, tenor

Martin Katz, piano

13.00

La música del fauno

Leopold Kozeluch (1747-1818)

Concierto para piano y orquesta N°1 en Fa mayor

Howard Shelley, piano

London Mozart Players / Howard Shelley

Jean-Féry Rebel

Sonata trío Nº7 en do menor, “Le Tombeau de Monsieur Lully”

Ensamble Rebel

Paul Hindemith

Suite de danzas de El Nusch-Nuschi, ópera para marionetas birmanas, op.20

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Werner Andreas Albert

14.00

Edward MacDowell (1860-1908)

Sonata para piano Nº4 en mi menor, op.59, “Celta”

Garah Landes, piano

Bohuslav Martinů

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº1

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

15.00

Música documental (Música antigua)

Liturgia mozárabe

Fragmento de la plegaria eucarística (diálogo entre el celebrante y el coro)

Ensamble Organum / Marcel Pérès

Guillaume Dufay (c. 1400-1474)

Quisiera estar alegre en este día ; Venid, dulces amantes, Despertaos con un semblante feliz, y He puesto mi corazón y mis pensamientos, (chansons)

The Medieval Ensamble of London Peter Cavies y Timothy Davies

Johann Hyeronimus Kapsberger (c.1580-1651)

Preludio Nº12 para tiorba, Sinfonía Nº17, Preludio Nº3 para tiorba, Corrente Nº5 y

Canzona Nº1 para tiorba y bajo

Tiziano Bagnati, tiorba

Accademia Bizantina

George Frideric Handel

Dulce fragancia de pétalos florales, aria

Dorothea Roschmann, soprano

Academia de Música Antigua de Berlín

Pietro Antonio Locatelli

Caprichos N°22 y 23 de los “Veinticuatro caprichos para violín solo” de la colección El arte del violín, op.3 (1733)

Gabriel Tchalik, violín

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Arnold Schoenberg

Concierto para violín y orquesta, op.36

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

Muzio Clementi

Sonatina para piano en Re mayor, op.4, Nº1

Aldo Antognazzi, piano

François Couperin

“Concierto Nº7” de los Nuevos conciertos reales

Musica ad Rhenum / Jed Wenz

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.9

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

František Krommer

Sexteto para vientos en do menor

Consortium Classicum

Victor Herbert

Cinco piezas para chelo y orquesta

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Unico Wilhelm van Wassenaer

Sonata para flauta y bajo continuo Nº1 en Fa mayor

Ricardo Kanji, flauta

Richte van der Meer, viola da gamba

Jacques Ogg, clave

Karol Szymanowski

Penthesilea para voz y orquesta, op.18

Roma Owsinska, soprano

Orquesta Filarmónica del Estado de Polonia / Karol Stryja

23:00

Industria Nacional

Luis Gianneo

Preámbulo, Fuga y Epílogo, para dos pianos

Tila y John Montés, piano

Irma Urteaga

El mundo del ser, cantata para mezzosoprano y orquesta sinfónica con texto de Eva Frías

Evelina Iacattuni, mezzosoprano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 13 de julio de 1991

Mario Davidovsky (1934)

Sincronismos N°5, para percusión y medios electrónicos

Raymond Desroches, Richard Fitz, Claire Heldrich, Donald Marcone y Howard van Hyning, percusión

Harvey Sollberger, director

Gustavo “Cuchi” Leguizamón

Zamba de Juan panadero

Ensamble Buenos Aires Clásico