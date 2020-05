Programación Lunes 11 de Mayo

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín y orquesta Nº11 en Si bemol mayor

Iona Brown, violín

Academy of St Martin in the fields / Iona Brown

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

Leos Janácek

Taras Bulba, rapsodia para orquesta sobre textos de Gogol, JW 6/15

Orquesta Sinfónica de la NDR / John Eliot Gardiner

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Isaac Stern, violín

Pinjas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

Eric Satie

Seis gnosiennes para piano

Aldo Ciccolini, piano

Heinrich Franz Von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor, C.143

Ensamble Romanesca

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Jean Sibelius

Seis piezas para violín y piano, op.79

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Francesco Geminiani

Concerto grosso en re menor, op.7, Nº2

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Darius Milhaud

El Carnaval de Londres, op.172.

The New London Orchestra / Ronald Corp

Felix Mendelssohn

Octeto para cuatro violines, dos violas y dos chelos en Mi bemol mayor, op.20

Academy Chamber Ensamble

François Devienne (Compositor del clasicismo francés, 1759-1803)

Concierto para flauta y orquesta Nº7 en mi menor

Alain Marion, flauta

Orquesta Filarmónica de Niza / Maximiano Valdes

George Frideric Handel

The King Shall Rejoice, HWV 260. Anthem de coronación

Coro Monteverdi – English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Ferruccio Busoni

Pequeña suite para chelo y piano

Carlo Teodoro, chelo

Aldo Orvieto, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para oboe y orquesta Nº2 en Re mayor, K.314

Neil Black, oboe

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Bohuslav Martinu

Concierto rapsódico para viola y orquesta

Nobuko Imai, viola

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Rapsodia sinfónica op.7

Orquesta Sinfónica de Odense / Edward Serov

Giuseppe Torelli

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Maurice André, trompeta

Concerto Ámsterdam / Frans Brüggen

Enrique Granados

Los majos enamorados, primera parte

Alicia de Larrocha, piano

Georg Abraham Schneider

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en Fa mayor, op.1, Nº12

Trío Locatelli

Charles Gounod

Pequeña sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Howgood

Eduard Tubin

Cuatro canciones folklóricas de mi país

Vardo Rumessen, piano

Franz Liszt

Fantasía sobre temas populares húngaros para piano y orquesta

Jeno Jando, piano

Orquesta del Estado de Hungría / Janos Ferencsik

Wolfgang Amadeus Mozart

Dos marchas en Re mayor, K.335

Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra, chelo y clave en Re mayor, Nº3 de “El arte de tocar la guitarra”

Lászlo Szendrey-Karper, guitarra

Ede Banda, chelo

János Sebestyén, clave

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 para piano y orquesta en sol menor, op.25

Cyprien Katsaris, piano

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Jacques Ibert

Tres piezas breves para quinteto de vientos

Ensamble Erwartung

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

Johann Sebastian Bach

Suite inglesa para clave Nº2 en la menor, BWV 807

Martha Argerich, piano

Antonin Dvorák

Mazurka para violín y orquesta en mi menor, op.49

Ruggiero Ricci, violín

Orquesta Sinfónica de Saint Louis / Walter Susskind

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

William Grant Still

Sinfonía Nº1, “Afroamericana”

Orquesta Sinfónica de Detroit / Neeme Järvi

Quincy Porter

Cuarteto para cuerdas Nº3

The Chester String Quartet

Scott Joplin

Selección de ratimes

Joshua Rifkin piano

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

Selección de La pasión según San Mateo

Margaret Marshall, soprano

Carolyn Watkinson, contralto

Orquesta de Cámara de Lausanne / Michel Corboz

Floro Ugarte

Sonata para violín y piano, op.28

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Alexander Borodin

En las estepas del Asia central

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

13.00

Complemento musical

Eyvind Alnaes

Concierto para piano y orquesta en Re mayor, op.27

Piers Lane, piano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Andrew Litton

Georg Philipp Telemann

Sonata para flauta y bajo continuo en do menor, TWV 42:c6

Bassorilievi

Béla Bartók

Selección de piezas corales

Schola Hungarita / László Dobszay

14.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

15.00

Complemento musical

Carlo Graziani

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Do mayor

Edgar Moreau, chelo

Il Pomo D’Oro / Riccardo Minasi

Antonín Dvorák

Canciones bíblicas, op.99

Brian Rayner Cook, barítono

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Járvi

Carl Maria von Weber

Sonata para flauta y piano en Fa mayor, op.10, Nº1

Stephen Preston, flauta

Richard Burnet, fortepiano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Complemento musical

23.00

Después del Concierto (Boris)