Programación Lunes 11 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Friedrich von Flotow

Obertura de la ópera Martha

Orquesta Sinfónica de Bulgaria / Ivan Velmos

George Frideric Handel

Suite orquestal Nº2 en Re mayor, de la “Música Acuática”, HWV 349

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sandor

Robert Schumann

Sonata para violín y piano Nº1 en la menor, op.105

Marianne Thorsen, violín

Ian Brown, piano

Cecile Chaminade

Concertino para flauta y orquesta, op.107

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Arcangelo Corelli

Sonata para violín y continuo en re menor, op.5, Nº7

Elizabeth Wallfisch, violin

Richard Tunnicliffe, chelo

Paul Nicholson, clave

08.00



Vincent Persichetti (compositor y pianista estadounidense, 1915-1987)

Sonata para piano Nº3

David Allen Wehr, piano

Michael Haydn

Serenata en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Budapest / János Sándor

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi mayor K.261

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine



09.00

Ottorino Respighi

Sonata para violín y piano en si menor

Kyung Wha Chung, violín

Krystian Zimerman, piano

Sergei Prokofiev

Obertura sobre temas hebreos

Camerata Vistula

Sergio Assad (guitarrista y compositor brasileño nacido en 1952)

Seis piezas breves

Nicolás Gagliani, guitarra

Giovanni Perluigi da Palestrina

Primera lección para el Jueves Santo, motete

Camerata Oxford

10.00

Cesar Franck

El cazador maldito, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Savaria / Peter Lücker

Manuel de Falla

Canción, nocturno y mazurka

Javier Perianes, piano

August Klughardt

Quinteto para vientos en Do mayor, op.79

Quinteto Arcis

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Per Nørgård

“El trueno repetido”, primer número de I ching

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Jorma Panula

Carl Nielsen

Cuarteto en Sol mayor

Cuarteto de la Academy of St. Martin in the Fields

Emil Hartmann

Serenata en Si bemol mayor, op.43

Orquesta de Cámara de Randers / David Ridell

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bach

“Oh Señor, nuestro soberano”, de La Pasión según San Juan, BWV 245

Coro de La Petite Bande

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº3 en Do mayor, K.515

Cuarteto Éder junto con Jänos Fehérvári en viola

Johann Strauss

A orillas del hermoso Danubio azul, op.314

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

13.00

La música del fauno

15.00

Música documental (Música antigua)

Johannes Galiot

En attandent d’avoir la douce vie (Mientras aguardo una vida serena), rondó a tres voces

The Ensemble of London / Peter Davies y Timothy Davies

Giovanni Battista dalla Gostena (c.1558-1593)

Fantasía N°12, para laúd

Paul O’Dette, laúd

Ludwig Senfl (1486-1543)

Petti, nihi me sicut antea juvat (No Petio, ya versecillos escribir me place), con texto de las Épodas de Horacio

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Theodoricus Gerarde (c.1539-c.1580)

Dulces exuviae (Dulces reliquias), con texto de La Eneida de Virgilio

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

William Lawes (1602-1645)

Divisions sobre una pavana en Sol mayor, para dos violas bajo y órgano

Rose Consort of Viols

Timothy Roberts, órgano

Johann Hermann Schein (1586-1630)

“Una vez que Jacob terminó de instruir a sus hijos”, de Fuentes de Israel

Ensamble Vocal de Europa / Philippe Herreweghe

Francisco José de Castro

Sonata Nº3 en Fa mayor

L’Academia d’Harmonia

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Te invitamos a revivir la undécima temporada de Los Conciertos de La 96.7. Hoy compartimos el concierto que ofreció el 01 de septiembre de 2018, el Cuarteto Petrus junto al guitarrista Carlos Groissman en el Auditorio de Radio Nacional, interpretando con obras latinoamericanas.

19.00

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Fa mayor, op.6 Nº6

Tafelmusik / Jean Lamon

Alfredo Catalani

“Tres preludios” de la ópera La Wally

Orquesta de la Radio de Munich / Pinchas Steimberg

Camille Saint Saens

Comcierto para piano y orquesta Nº1 en Re mayor, op.17

Aldo Cicolini, piano

Orquesta de Paris / Serge Baudo

20.00

Ciclos (Obra de cámara de Grieg)

Edvard Grieg

Cuarteto en sol menor, op.37

Cuarteto de Noruega

Edvard Grieg

Cuarteto en Fa mayor (inconcluso)

Cuarteto de Noruega

21.00

Música Nocturna

Michael Haydn

Serenata en Re mayor

Virtuosi Saxoniae / Ludwig Güttler

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en Re mayor, op.8

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Johann Adolph Hasse (compositor alemán, 1699 – 1783)

Eccomi alfine… Pallido il sole, de la ópera Artaserse

Sonia Prina, contralto

Armonia Atenea / George Petrou

Josef Suk

Cuatro piezas para piano, op.7

Margaret Fingerhut, piano

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera Il Signor Bruschino

Academy of St Martin in the Fields /

23:00

Industria Nacional

Héctor Iglesias Villoud

Cantares de la tierra mía

Víctor Torres, barítono

Carlos Kofman, piano

Antonio Tauriello (1931-2011)

Cuarteto

Cuarteto Arditti

Grabado en vivo el 11 de noviembre del año 2000

Alberto Ginastera

Concierto para arpa y orquesta

Romana De Piaggi, arpa

Orquesta Estable del Teatro Colón / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 23 de noviembre de 1989

Segio Schmilovich (1959)

Lagos del sur, para flauta, guitarra y bandoneón

Trío de Buenos Aires / Sergio Schmilovich