Programación Lunes 10 de Junio

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Obertura de la ópera Los hijos del Rey

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Ottorino Respighi

Suite Nº2 de las Arias y danzas antiguas para laúd

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

John Field

Sonata para piano Nº4 en Si mayor

John O’Conor, piano

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº3 en Re mayor

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

08.00



Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en Sol mayor, Ryom 413

Matislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zürich / Paul Sacher

Edward Elgar

Sonata para violín y piano en mi menor, op.82

Isabelle van Keulen, violín

Ronald Brautigam, piano

Dmitri Shostakovich

Suite de la música incidental para la película “Pirogov”, de Grigori Kozintsev, op.76

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

09.00



Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº2 en Sol mayor, op.18, Nº2

Cuarteto Alban Berg

Muzio Clementi

Sonata para piano en Fa mayor, op.1, Nº4

Aldo Antognazzi, piano

Darius Milhaud

Sinfonía Nº12, op.390, “Rural”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Basilea / Alun Francis

10.00

Charles Ives

Trío para violín, chelo y piano

Trío Bekova

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo continuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Real Orquesta de Cámara de Suecia / Mats Liljefors

Carl Reinecke

Obertura y Romanza de la ópera cómica “Rey Manfredo”, op.93

Orquesta Filarmónica Renana / Alfred Walter

11.00

La gran aldea

12.00

Clásicos a la carta

Giacomo Puccini

Selección de arias

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta Filarmónica de Londres / John Pritchard

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez

Pepe Romero, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Bedrich Smetana

El Moldava

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

13.00

La música del fauno

Giuseppe Tartini

Concierto para violín y orquesta en la menor

Enrico Gatti, violín

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº7 en Si bemol mayor, op. 87

Boris Berman, piano

Emmanuel Chabrier

Suite pastoral

Orquesta del Ulster / Yan Pascal Tortelier

14.00

Arnold Bax

Sonata para violín y piano Nº1 en Mi Mayor

Erich Gruenberg, violín

John McCabe, piano

Johann Adolph Hasse (1699 – 1783)

Sinfonía, op.5, Nº6

Concerto Köln / Pablo Heras-Casado

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Classicum

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo inglés (s.XIII)

Miri it is

The Dufay Collective

Anónimo (s.XIII)

Tres motetes del Códice de Bamberg

The Theatre of Voices / Paul Hillier

Josquin Desprez (c.1450-1521)

Tu solus facis mirabilia, motete a cuatro voces

Coro de Cámara de Holanda / Paul van Nevel

António Carreira

Fantasía a cuatro y Canción a cuatro glosada

Ana Mafalda Castro, clave

John Jenkins (1592-1678)

Fantasía en do menor

Ensamble de Violas Rose

Alesandro Scarlatti

Tiranna ingrata far dovrò, cantata

Luca Casagrande, barítono

Ensamble de Cámara Scarlatti

Heinrich Ignaz von Biber

Plaudite tympana (Que suenen los tambores), motete a 54 partes vocales e instrumentales (1682)

La Capella Reial de Catalunya

Hespèrion XXI y Le (konsér de nasión) Concert de Nations / Jordi Savall

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que Hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

23:00

Industria Nacional

Johann Sebastian Bach

Concierto para violín, oboe y orquesta en do menor, BWV 1060

Pablo Valetti, violín

Antoine Torunczyk, oboe

Café Zimmermann / Pablo Valetti

Heitor Villa-Lobos

Preludio N°1

Ariel Ramírez

Balada para Martín Fierro

Héctor Ayala

Arco Iris

Elena Macchi, guitarra

Eduardo Tejeda

Homenaje a Walt Whitman

Mónica Ferracani, soprano

Marcela Pichot, mezzosoprano

Carlos Bengolea, tenor

Luis María Bragato, bajo

Coro del Instituto Superior del Teatro Colón

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Antonio María Russo