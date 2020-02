Programación Lunes 10 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ignaz Brüll

“Bombardón”, marcha de la ópera “La Cruz dorada”, op.27

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Caspar Richter

Conrad Friedrich Hurlebusch (alemán, 1695-1765)

Concierto para dos oboes, violín y orquesta en la menor

Ensamble “Musica Ad Rhenum”

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Arto Noras, chelo

Bruno Rigutto, piano

Gaetano Donizetti

Cuarteto para cuerdas en Re mayor. Arreglo para orquesta de cuerdas

The Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

08.00

Jean-Baptiste Lully

Divertimento para cuerdas, voz y bajo continuo Nº2

Ensamble “Capriccio Stravagante” / Skip Sempé

Franz Liszt

Variaciones sobre un tema de Bach, Searle 180

Leslie Howard, piano

Béla Bartók

Concierto para violín y orquesta Nº1

Vilde Frang, violín

Orquesta Filarmónica de Radio France / Mikko Franck

09.00

Sergei Prokofiev

Suite del ballet La flor de piedra, op.118

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Alexandre Tansman

Variaciones sobre un tema de Scriabin

Alain Prévost, guitarra

Gerald Finzi

Cinco bagatellas

Gervase De Peyer, clarinete

Gwenneth Pryor, piano

10.00

William Walton

“Una canción para la mesa del alcalde”, ciclo de canciones

Jill Gómez, soprano

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Antonio Salieri

Concierto para flauta, oboe y orquesta en Do mayor

Clementine Hoogendoorn, flauta

Pietro Borgonovo, oboe

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Erik Satie

Seis Gnossiennes

Alexandre Tharaud, piano

11.00

La gran aldea (Estados Unidos)

Amy Beach

Trío en la menor, op.150 (1938)

Romantic Chamber Group of London

Aaron Copland

El poni rojo

New Philharmonia Orchestra / Aaron Copland

Ferde Grofé

Concierto para piano y orquesta en Re mayor

Jesus Maria Sanroma, piano

Rochester Philharmonic Orchestra / Ferde Grofé

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº15 en la menor, op.132

Cuarteto Alban Berg

Luis Gianneo

El tarco en flor

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Gabor Ötvös

13.00

La música del fauno

Bohuslav Martinů

Concierto para oboe y pequeña orquesta

Ingo Goritzki, oboe

Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Franz Berwald

Quinteto para piano y cuerdas Nº1 en do menor

Consortium Classicum

Carl Czerny

Fantasía en fa menor, op.226

Yaara Tal y Andreas Groethuysen, piano a cuatro manos

14.00

Erwin Schulhoff (1894-1942)

Concierto para cuarteto de cuerdas y vientos

Cuarteto de Cuerdas Hawthorne

Orquesta de Cámara Filarmónica de Alemania / Andreas Delfs

Claudio Monteverdi

Il combattimento di Tancredi e Clorinda

Salome Haller, soprano

Kobie van Rensburg, tenor

Victor Torres, barítono

Samuel Coleridge Taylor (1875-1912)

Cuatro valses característicos, op. 22

Orquesta de la Radio-Televisión Española / Adrian Leaper

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo

Cuatro estampidas reales (fines del siglo XIII)

St.George’s Canzona

Carlo Gesualdo

Ave dulcissima Maria y Peccantem me quotidie (Peco cada día), motetes

Ensamble Vocal Europeo de La Chapelle Royale / Philippe Herreweghe

Marin Marais

La gama en forma de una pequeña ópera (1723)

London Baroque / Charles Medlam

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

20.00

Ciclos (Obra sacra de Vivaldi)

Antonio Vivaldi

Nisi Dominus, Ryom 608

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Matheus / Jean-Christophe (spinosí) Spinosi

Antonio Vivaldi

Credo en mi menor, Ryom 591

Deborah York y Patrizia Biccire, sopranos

Les Cris de Paris / Geoffroy Jourdain

——————————–

Bohuslav Martinů

Sonata para chelo y piano Nº3

Steven Isserlis, chelo

Peter Evans, piano

21.00

Música Nocturna

Ignacy Jan Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Karol Radziwonowicz, piano

Joseph Haydn

Concierto para trompeta y orquesta en Mi bemol mayor, Hob.VIIe:1

Tine Thing Helseth, trompeta

Orquesta de Cámara de Noruega / Terje Tonnesen

José Pablo Moncayo

Sinfonietta

Orquesta Sinfónica de la UNAM / Eduardo Mata

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.1, Nº3

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddeo, chelo

Pascal Monteilhet, theorbe

Rinaldo Alessandrini, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

“La vendetta”; “Voi che sapete”; “Sull’aria” de Las bodas de Fígaro, K.492

Ileana Cotrubas, soprano

Anna Tomowa-Sintow, soprano

Frederica von Stade, mezzosoprano

Jules Bastin, bajo

Orquesta Filarmónica de Viena / Herbert von Karajan

Rued Langgaard

Septeto para flauta, oboe, dos clarinetes, dos cornos y fagot

Lars Thygesen, flauta

Henrik Husum, oboe

Ulla Ostergaard y Dorthe Gade, clarinetes

Jens Juul y Carsten Schmidt, corno

Uffe Munkgard, fagot

Peter Sculthorpe

Pequeña ciudad

Orquesta Sinfónica de Melbourne / John Hopkins

Fernando Sor

Sonata para guitarra en Do mayor, op.15b

Marc Teicholz, guitarra

Alexander Glazunov

Canto del Ministril, op.71

Raphael Wallfisch, chelo

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

23.00

Industria Nacional

Gabriel Senanes

Fragmentos (des)concertantes para viola y orquesta

Elizabeth Ridolfi, viola

Orquesta De Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Gustavo Fontana

Grabado en vivo en la Sala Argentina del CCK el 13 de abril de 2018

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº1 en Si bemol mayor, K.378 (transcripción para clarinete y piano de Stephan Korody-Kreutzer

Dúo de Cámara

Alex Nante (1992)

Demócrito (2016)

Ensamble Écoute / Alex Nante