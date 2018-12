Programación Lunes 10 de Diciembre

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Obertura de la ópera Mascarada

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Georg Philipp Telemann

Concierto para violín, cuerdas y continuo Nº8 en Sol mayor

Iona Brown, violín y dirección

Academy of St.Martin in the Fields

Józef Elsner

Sonata para violín y piano en Re mayor, op.10, Nº2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Alexander Scriabin

Poema sinfónico en re menor

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Uniòn Soviètica / Boris Demchenko

Georg Friedrich Handel

Concerto Grosso en Fa mayor, op.3, Nº2

Orquesta Filarmónica del Norte Alemán / Hans Zanotelli

08.00



Camille Saint Saëns

Cuarteto con piano en Mi mayor, op.póstumo

Musica Camerata de Montreal

John Marsh (compositor inglés, 1752-1828)

Sinfonía Nº6 en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Girolamo Frescobaldi

Partita para clave sobre el aria de la Romanesca

Scott Ross, clave

09.00



Aram Kachaturian

Rapsodia de concierto para violín y orquesta

Mihaela Martin, violín

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / Theodore Kuchar

Giuseppe Verdi

“Era piú calmo?…”, del Acto IV de la ópera Otello

Renée Fleming, soprano.

Larissa Diadkova, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Georg Solti

Josef Suk

Impresiones de verano, op.22b

Margaret Fingerhut, piano

10.00

Heitor Villa Lobos

Concierto para guitarra y pequeña orquesta

Goran Söllscher, guitarra

Orquesta de Cámara Orpheus

Niels Gade

Sinfonía Nº5 en re menor, op.25

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

John Field

Nocturno Nº16 en Fa mayor

Mícéal O’Rourke, piano

11.00

La gran aldea (España)

Juan Crisóstomo de Arriaga

Armida, cantata para soprano y orquesta

Ainhoa Arteta, soprano

Orquesta de Cadaqués / Neville Marriner

Manuel de Falla

Suite Homenajes

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº3 en La bemol mayor, op.68

Albert Guinovart, piano

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

Concierto para guitarra y orquesta en Re mayor, R.93

John Williams, guitarra

Erik Satie

Misa de los pobres

Coro René Duclos

Orquesta de Paris / Pierre Dervaux

Gaston Litaize, órgano

Franz Liszt

“Sobre una lectura del Dante, fantasía quasi sonata” de Años de peregrinación, S.161

Alfred Brendel, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº19 en sol menor, op.49, Nº1

John O’Conor, piano

13.00

La música del fauno

Ástor Piazzolla

Concierto para bandoneón y orquesta

Daniel Binelli, bandoneón

Orquesta Estable del Teatro Colón / José Carli

Johann Adolf Hasse (1699-1783)

Salve Regina en Mi bemol mayor

Barbara Bonney, soprano

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Gabriel Fauré

“Masques et Bergamasques”, suite op.112

Orquesta Filarmónica de la BBC / Yan Pascal Tortelier

14.00

Luis Gianneo

Cinco piezas para violín y piano

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Gian Francesco Malipiero

Concierto para piano y orquesta Nº1

Sandro Ivo Bartoli, piano

Orquesta de la Radio de Saarbrücken / Michele Carulli

Franz Berwald (1796-1868)

Trío en Do mayor

Kálmán Dráfi, piano

Jozsef Modrian, violín

György Kertész, chelo

15.00

Música documental (Música antigua)

Anónimo (s. XIII)

“Quen entender quiser”, “Santa Maria Loei” y “A Santa Maria dadas”, cantigas de Santa María

Camerata Mediterránea / Joel Cohen

Costanzo Festa (c.1475-1547)

Quando ritrovo la mia pastorella, frottola

Madonna, oymè y Chi vuol veder, madrigales

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

John Jenkins (1592-1678)

Suite para ensamble de violas lira en Sol mayor

The Parley of Instruments / Peter Colman

Antonio Soler

Ciego y lazarillo, villancico

Pierre Catalá, tenor

Escolanía de la Abadía de Santa Cruz del Valle de los Caídos / Jean-Michel Hasler

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Itzhak Perlman, violín

Jorge Bolet, piano

Cuarteto Juilliard

Antonio Vivaldi

Concierto para viola d´amore y orquesta en re menor, R.394

Laszlo Barsony, viola d’amore

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Arnold Schoenberg

Suite para piano, op.25

Maurizio Pollini, piano

Gioachino Rossini

“Ah! Perche la conobbi?…Invan strappar dal core” de la ópera Il viaggio a Reims

Samuel Ramey, bajo

Coro y Orquesta Nacional de la Ópera de Gales / Gabriele Ferro

Arturo Márquez

Son

Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México / Eduardo Diazmuñoz

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº7 de la colección Harmonia Artificioso-Ariosa

The Rare Fruits Council

23:00

Industria Nacional

Roberto Caamaño

Cinco piezas breves para cuarteto de cuerdas, op.21

Cuarteto de Cuerdas de la Universidad Nacional de La Plata

Vincenzo Bellini

Aria final de la ópera Il Pirata

Adelaida Negri, soprano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Pedro Ignacio Calderón

Grabado en vivo en el Teatro Colón en 1992

Susana Antón (1941)

Sonata para fagot y piano

Andrea Merenzon, fagot

Elena Dabul, piano

José Luis Merlín (1952)

Suite del recuerdo

Jason Vieaux, guitarra