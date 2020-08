Programación Lunes 10 de Agosto

00.00

Medianoche Digital (Boris)

02.00

Historias a la noche (Pablo Fiorentini)

03.00

La Trasnoche de La 96.7

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera “Don Giovanni”, K 527

Orquesta Tafelmusik / Bruno Weil

Leos Janacek

Juventud, septeto para vientos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Gustav Mahler

Cuarteto con piano en un solo movimiento

Gidon Kremer, violín

Verónica Hagen, viola

Clemens Hagen, chelo

Oleg Maisenberg, piano

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Claudio Monteverdi

Ogni amente e guerrier

Viveca Azell, soprano

John Potter, tenor

Douglas Nasrawi, tenor

Harry van der Kamp, bajo

Ensamble instrumental Tragicomedia/ Steven Stubbs

Joseph Haydn

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Do mayor, Hob.7, Nº1

Cho Liang Lin, violín

Orquesta de Minnesota / Neville Marriner

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº4 en Mi mayor, op.54

Maurizio Pollini, piano

Gabriel Fauré

Espejismos, op.113

Gérard Souzay, barítono

Dalton Baldwin, piano

Béla Bartók

Sonata para violín y piano Nº1, Sz 84

Isaac Stern, violín

Yefim Bronfman, piano

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Robert Schumann

Tres piezas de fantasía, op.111

Vladimir Horowitz, piano

Francesco Corbetta

Folias para guitarra en re menor, de Varii Scherzi di Sonate

Jakob Lindberg, guitarra

Maurice Ravel

Cuarteto en Fa mayor

Cuarteto Bartók

Franz Schubert

Sonata para piano Nº18 en Sol mayor, D.894

Alfred Brendel, piano

07.00

Y la mañana va

Piotr Illych Chaikovsky

Vals de la ópera Eugene Onegin, op.24

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Charles Villiers Stanford

Rapsodia Irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Felix Mendelssohn

Sonata para piano en Mi mayor, op.6

Martin Jones, piano

Alexandre Lagoya

Danzas españolas para guitarra y orquesta sobre temas de “Carmen” de Bizet

Alexandre Lagoya, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Dmitri Shostakovich

Trio Nº1 en do menor, op.8

Janine Jansen, violín

Mischa Maisky, chelo

Lucas Debargue, piano

Arcangelo Corelli

Concerto Grosso en sol menor, op.6, Nº8

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ralph Vaughan Williams

Suite para viola y orquesta

Frederick Riddle, viola

Sinfonietta de Bournemouth / Norman del Mar

09.00

Módulo Educativo

12.00

Los Sonidos del Viento (Mariano Rey)

13.00

En Blanco y Negro (Antonio Formaro)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ángulos (Pipi Piazzolla)

22.00

Desde Aquí (Guillermo Zalcman)

23.00

Después del Concierto (Boris)