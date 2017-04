Programación Lunes 10 de Abril

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano en mi menor, op.108

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº19 en sol menor, op.49, Nº1

Emil Gilels, piano

Francisco Tárrega

Cinco preludios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Heinz Holliger, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Johannes Brahms

Cuarteto para cuerdas en do menor, op.51, Nº1

Cuarteto Melos

Domenico Scarlatti

Sonata para teclado en Si bemol mayor

María Tipo, piano

Peter von Winter

Concierto para fagot y orquesta en do menor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Giovanni Paisiello

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Mi bemol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Jean Sibelius

En Saga, poema sinfónico op.9

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Liszt

Polonesa melancólica en do menor

Leslie Howard, piano

Marc-Antoine Charpentier

Il faut rire et chanter – Dispute de bergers, H.484

Les Arts Florissants / William Christie

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Si bemol mayor, op.76, Nº4, “Aurora”

Cuarteto Amadeus

Benjamín Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of St.Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Tommaso Albinoni

Sinfonía para cuerdas en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Felix Mendelssohn

Rondo caprichoso para piano en Mi mayor, op.14

Murray Perahia, piano

Charles Ives

Sinfonía Nº4

Orquesta Filarmónica de Londres / José Serebrier

Antonin Dvorák

Concierto para violín y orquesta en la menor, op.53

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Béla Bartók

Danzas populares rumanas, Sz.68 (versión para piano)

Max Levinson, piano

07.00

Y la mañana va

Emmanuel Chabrier

Marcha alegre

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Hervé Niquet

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe, cuerdas y clave en Re mayor, Ryom 461

Han de Vries, oboe

I Solisti di Zagreb

Frédéric Chopin

Scherzo para piano Nº2 en si bemol menor, op.31

Antonio de Raco, piano

Robert Schumann

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor, op.41, Nº2

Cuarteto Melos

08.00

Edvard Grieg

En Otoño, obertura op.11

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Claude Bolling

Concertante, de la Suite para chelo y trío de jazz

Yo-Yo Ma, chelo

Claude Bolling, piano

Marc Michel, contrabajo

Jean-Luc Dayan, batería

Ludwig Van Beethoven

Quinteto para tres cornos, oboe y fagot en Mi bemol mayor

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Claudio Monteverdi

El lamento de Arianna

Carolyn Watkinson, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhardt Goebel

09.00

Igor Stravinsky

Suite para orquesta, sobre temas del ballet Pulcinella

Orquesta de Cámara Inglesa / Alexander Gibson

Johann Sebastian Bach

Sonata para viola da gamba y clave en Sol mayor, BWV 1027

David Geringas, viola da gamba

Hanns Martin Schneidt, clave

Arnold Bax

Sonata para clarinete y piano en Re mayor

Michael Collins, clarinete

Ian Brown, piano

10.00

El artista de la semana

Lynn Harrell

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº1

Lynn Harrell, chelo

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Bohuslav Martinú

Dos polkas para piano, Nº3 y 4

Giorgio Koukl, piano

Tomaso Albinoni

Concierto a cinco para oboe, cuerdas y continuo en re menor, op.9 Nº2

Jacques Chambon, oboe

Orquesta de Cámara de la Radio de Sarre / Karl Ristenpart

11.00

La gran aldea (Rumania)

Tudor Ciortea

Suite para flauta y piano sobre temas populares de Bihor

Radu Cotutiu, flauta

Heidi Brunner-Gut, piano

Georges Enescu

Sinfonía concertante para chelo y orquesta, op.8

Truls Mork, chelo

Orquesta Filarmónica de Tampere / Hannu Lintu

Georges Enescu

Obertura sobre temas populares rumanos en La mayor, op.32

Orquesta de la Radio Nacional de Rumania / Horia Andreescu

Livia Teodorescu Ciocanea

El empeño de las campanas

Tamara Smolyar, piano

12.00

Clásicos a la carta

Johannes Brahms

Quinteto con clarinete en si menor, op.115

David Glazer, clarinete

Cuarteto Húngaro

Alexander Borodin

En las estepas del Asia central

Gran Orquesta Sinfónica de la Radio de Moscú / Vladimir Fedoseyev

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio para violín y orquesta en Mi mayor, K.261

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Robert Schumann

Amor de poeta, ciclo de canciones, op.48

Charles Panzéra, barítono

Alfred Cortot, piano

Registro de 1935

François Couperin

Concierto Nº5 para oboe y bajo continuo de Les goûts reunís

Ensamble Couperin

Ástor Piazzolla

Tangazo

The New World Symphony / Michael Tilson Thomas

14.00

El compositor de la semana

Karol Szymanowski

Nueve preludios para piano, op. 1

Martin Roscoe, piano

Nino Rota

Concierto para chelo y orquesta Nº1

Dmitry Yablonsky, chelo

I Virtuosi Italiani / Daniel Boico

John Field (1782-1837)

Divertimento Nº1 para piano y cuerdas en Mi mayor

Míċeál O’Rourke, piano

London Mozart Players / Matthias Bamert

15.00

Música documental (Música Antigua)

Alfonso Ferrabosco

Pavana de cuatro notas

Anthony Holborne

Heigh Ho Holiday, gallarda

Gallarda

Capriccio Stravagante / Skip Sempé

Luca Marenzio

“Mis queridos bosques” y “Estas gratas armonías”, del Séptimo libro de madrigales (1595)

Ensamble Clément Jannequin

Heinrich Ignaz von Biber

“La Crucifixión”, “La Resurrección” y “la Ascensión”, de las Sonatas del Rosario para violín y continuo

Reinhard Goebel, violin

Phoebe Carrai, chelo

Konrad Junghanel, laúd

Andreas Spering, clave y órgano

Anónimo peruano (fines del siglo XVII)

Hoy cielo y tierra compiten. Dúo a San Pedro

Ensamble Exhaudi de La Habana / María Felicia Pérez

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Ciclos (Obras inspiradas en la Revolución Francesa)

21.00

Música Nocturna

Leo Brouwer

Concierto de Toronto para guitarra y orquesta

John Williams, guitarra

London Sinfonietta / Steven Mercurio

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº4 en Mi bemol mayor, K.282

Mitsuko Uchida, piano

Eugen d’Albert

Obertura de Esther, op.8

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Henry Purcell

Canciones de taberna

Deller Consort / Alfred Deller

Camilla Saint-Saëns

Sonata para chelo y piano Nº1 en mi menor, op.32

Dúo Drinkall.Baker

Nicolò Paganini

Nunca más triste junto al fuego, variaciones para violín y orquesta sobre un tema de La Cenerentola de Rossini, op.12

Salvatore Accardo, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Charles Dutoit

Manuel de Falla

Psyché

Victoria de los Ángeles, soprano

Orquesta de Cámara del Teatro Lliure / Josep Pons

23:00

Industria Nacional

Enrique Mario Casella

Chasca, ópera en un acto y seis cuadros, con libreto del compositor

Soledad de la Rosa, soprano

Enrique Folger, tenor

Alejandro Meerapfel, bajo barítono

Víctor Torres, barítono

Leonardo Pastore, tenor

Sebastián Sorrarain, barítono

Leonardo Menna, bajo

Coro Lírico Argentino

Ensamble de Percusión del Conservatorio “Astor Piazzolla” de Buenos Aires

Orquesta Filarmónica Latinoamericana / Lucio Bruno Videla