Programación Lunes 1 de Octubre

00.00

02.00

07.00

Dmitri Shostakovich

Obertura y galopa, de la suite de El Tabano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Conradin Kreutzer

Variaciones para fagot y orquesta en Si bemol mayor

Klaus Thunemann, fagot

Academy of St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Jean Sibelius

Cinco piezas románticas para piano, op.101

Erik Tawaststjerna, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en re menor, Hob.1, Nº80

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00



Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº2

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

Petr Messieurer, violin

Radoslav Kvapil, piano

Aaron Copland

Musica para teatro, suite en 5 movimientos

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

09.00



Carl Philip Emanuel Bach

Trío sonata en do menor

Cuarteto Purcell

Nikolai Miaskovsky

Sonata para piano Nº5 en Si mayor, op.64, Nº1

Murray McLachlan, piano

Darius Milhaud

Suite francesa

Orquesta de vientos de Londres / Denis Wick



10.00

Edvard Grieg

Sonata para violin y piano Nº3 en do menor, op.45

Leila Josefowicz, violín

John Novacek, piano



Míchael Haydn

Sinfonía en Si bemol mayor, Perger 52

Orquesta Filarmónica de Oradea / Ervin Acél

Robert Schumann

Introducción y allegro concertante para piano y orquesta en re menor, op.134

Rudolf Serkin, piano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

11.00

Antonio Maria Giuliani

Concierto para dos mandolinas, violas y orquesta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8

Trío Locatelli

Antonio Bazzini

Ronda de los duendes

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

Jacopo Peri

Selección de Euridice

Ensamble Arpeggio / Roberto De Caro

12.00

Béla Bartók

Selección del ballet El príncipe de madera, op.13

Orquesta Philharmonia / Neeme Järvi

Franz Schubert

Primer y segundo movimiento del Octeto para dos violines, viola, chelo, contrabajo, clarinete, fagot y corno en Fa mayor, D.803

Gidon Kremer – Isabelle van Keulen, violines

Tabea Zimmermann, viola

David Geringas, chelo

Alois Posch, contrabajo

Eduard Brenner, clarinete

Radovan Vlatkovic, corno

Klaus Thunemann, fagot

13.00

Aram Khachaturian

Concierto rapsodia para piano y orquesta en Re bemol mayor, op.102

Oxana Yablonskaya, piano

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Yablonsky

Dietrich Buxtehude

Sonata en trío en La mayor, op.2, N°5

The Purcell Quartet

Percy Grainger

En una cáscara de nuez

Martin Jones, piano

14.00

Edvard Grieg

Suite lírica, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Vincenzo Righini (1756-1812)

Dos arias de la ópera El nacimiento de Apolo

Diana Damrau, soprano

Le Cercle de l’Harmonie / Jérémie Rhorer

Erwin Schulhoff (1894-1942)

Sexteto para cuerdas, op.45

Spectrum Concerts Berlin

15.00

Anónimo bizantino

Tis metanias, del Oficio de Maitines de la Cuaresma

Kontakion / Mijail Diaconescu

Antonio de Cabezón (c.1510-1566)

Transcripciones para ensamble de violas de las chansons Un pastor alegre y Por placer de Thomas Crequillon

Schola Cantorum Basiliensis

Bartolomeo Tromboncino

Oh sí, oh no, oh sí, Aunque me lo han quitado y Con obstinación seguiré frottole

The Consort of Musicke, Anthony Rooley

Jean Adam Guilain

Suite del segundo tono en Sol

Gustav Leonhardt, órgano

George Frideric Handel

Coelestis dum spirat aura (Celeste, mientras sopla el viento), motete

Mária Zádori, soprano

Capella Savaria / Pál Németh

16.00

18.00

20.00

21.00

Georges Bizet

Sinfonía en Do mayor

Orquesta Filarmónica Checa / Zdeněk Košler

Jean Sibelius

Seis canciones para voz y piano, op.86

Monica Groop, mezzosoprano

Love Derwinger, piano

Joseph Haydn

Cuarteto Nº52 en Mi bemol mayor, op.64, Nº6, Hob.III:64

Cuarteto Tátrai

Giuseppe Sammartini

Concierto para flauta dulce y orquesta en Fa mayor

Per Brochmann, flauta

Solistas de Trondheim / Bjarne Fiskum

Boris Blacher

Variaciones para orquesta sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Alexander Glazunov

Tres estudios para piano, op.31

Tatjana Franová, piano

Fernando Sor

Selección de boleros

Ensamble La Rosa Púrpura del Plata

23:00

Benedetto Marcello

Sonata en mi menor

Mónica Fucci, contrafagot

Cecilia Eisele, piano

Andrés Gaos

Granada, un crespúsculo en la Alhambra

Orquesta Filharmonia de Galicia / Maximio Zumalave

Jorge Arandia Navarro (1929)

Playas rítmicas N°1

Gerardo Gandini, piano

Playas rítmicas N°2

Roberto Panno, piano

Roberto Pintos (1965)

En los ojos del río, para sexteto de cornos

Cornos de Austria

Giuseppe Verdi

Segunda escena del tercer acto de Il Trovatore

Darío Volonté, tenor,

Verónica Villarruel, soprano

Fernando Chalabe, tenor

Coro Estable del Teatro Colón

Orquesta Estable del Teatro Colón / Guido Guida

Grabación de la transmisión radial de la función realizada en el Teatro Colón en diciembre del año 2000