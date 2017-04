Programación Lunes 1 de Mayo

00.00

Medianoche digital (Boris)

02.00

La trasnoche de la 96.7

Franz Liszt

Paráfrasis para piano sobre “Para cantar sobre el agua de Schubert”, Searle.558, Nº2

Yevgeny Kissin, piano

Alexander Borodin

Sinfonía Nº2 en si menor

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca de Bratislava / Stepehn Gunzenhauser

Ástor Piazzolla

Tres tangos para bandoneón y orquesta

Ástor Piazzolla, bandoneón

Orchestra of St. Luke’s / Lalo Schifrin

Wilhelm Stenhammar

Sinfonía Nº2 en sol menor, op.34

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Samuel Barber

Sonata para chelo y piano en do menor, op.6

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

Jean-Christophe Naudot

Sonata en trío en Do mayor

Mandel Quartet

Olivier Messiaen

Veinte miradas sobre el niño Jesús. 10. Mirada del Espíritu de alegría

Sonia Rubinsky, piano

Franz Schubert

Sinfonía Nº3 en Re mayor, D.200

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Kovacs

William Byrd

Pavana para virginal en la menor

Timothy Roberts, virginal

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Felix Mendelssohn

Concierto Nº1 en sol menor, op.25

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Leo Brouwer

Variaciones sobre un tema de Django Reinhardt

Roberto Aussel, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía concertante en La mayor, para violín, chelo y orquesta

Eleonora Turovsky, violín

Yuli Turovsky, chelo

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Ernest Bloch

Infantiles. Diez piezas para chicos (Enfantines)

István Kassi, piano

Ludwig van Beethoven

Diez variaciones para trío sobre “Ich bin der Schneider Kakadu” de Wenzel Müller, op.21a

Pinchas Zuckerman, violín

Jacqueline Du Pré, chelo

Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss

Sonatina para 16 instrumentos de viento Nº1 en Fa mayor

Miembros de la Orquesta Filarmónica de Viena / André Previn

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº53 en mi menor, Hob.XVI:34

Alfred Brendel, piano

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura del ballet Cenicienta

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Frédéric Nicolas Duvernoy (compositor y cornista francés, 1765-1838)

Trío para corno, violín y piano Nº1

Jenoe Keveházy, corno

Ildiko Hegyi, violin

Jenö Jandó, piano

Ludwig Van Beethoven

Sonata para piano Nº9 en Mi mayor, op.14

Murray Perahia, piano

Joseph Haydn

Sinfonía en Mi bemol mayor, Hob.1, Nº22, “El filósofo”

Orquesta de Cámara Orpheus

08.00

Zoltan Kodaly

Sonata para chelo y piano, op.4

Miklos Perenyi, chelo

Jeno Jando, piano

Hugo Alfven

Rapsodia sueca Nº1, op.19, “Vigilia estival”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Nicoló Paganini

Sonata de Varsovia, para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

09.00

Johannes Brahms

Cuatro canciones para coro femenino, con dos cornos y arpa, op.17

Voces femeninas del Coro Arnold Schoenberg

Jakob Keiding y Johann Widihofer, cornos

Gabriela Mossyrsch, arpa

Luca Marenzio

Cruda amarili, madrigal a 5 voces

Ensamble Clement Janequin

Jacques Offenbach

Obertura y gran orquesta, de la ópera “Barbazul”

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Johann Nepomuk Hummel

12 estudios para piano, op.125

Danielle Laval, piano

10.00

El artista de la semana

Simon Rattle

Antonin Dvorak

La rueca de oro, poema sinfónico op.109

Orquesta Filarmónica de Berlín / Simon Rattle

Anna Bon di Venezia

Trío para dos flautas y bajo continuo en Re mayor, op.3, Nº2

Sabine Dreier y Peter Spohr, flautas

Rhoda Patrick, fagot

Tatjana Geiger, clave

Samuel Wesley (inglés, 1766-1837)

Sinfonía Nº5 en La mayor

Orquesta de Cámara de la Comunidad Europea / Jörg Faerber

11.00

La gran aldea (Noruega)

Harald Sæverud

Obertura apasionada, op.2b

Orquesta Sinfónica de Stavanger / Ole Kristian Ruud

Johan Kvandal

Sonata para guitarra

Anders Clemens Oien, guitarra

Helge Iberg

El problema del mal, etc

Anne-Lise Berntsen, soprano

Bøe, Sigve, tenor

Per Vollestad, barítono

Coro de la Ópera Nacional de Noruega

Orquesta de la Radio de Noruega / Ragnar Söderlind

Anónimo

Minuet para flauta, viola da gamba y clave

Markku Luolajan Mikkola, viola da gamba

Frode Thorsen, flauta

Hans Knut Sveen, clave

12.00

Clásicos a la carta

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº4 para piano

Sonia Rubinsky, piano

Ferde Grofé

Suite El Gran Cañón

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / William Stromberg

Nikolai Rimsky Korsakov

El vuelo del moscardón

Orquesta Sinfónica de la Radio Checa / Anthony Bramall

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Jacques Ibert

Tres piezas breves

Quinteto de Vientos de Filadelfia

Registro de 1956

Carlo Graziani

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor

Edgar Moreau, chelo

Orquesta Il Pomo d’Oro / Riccardo Minasi

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº 4

Albert Guinovart, piano

14.00

El compositor de la semana

Benjamin Britten

Sinfonía simple, op.4

Academy of Saint Martin in the Fields / Neville Marriner

Wolfgang Amadeus Mozart

Final de la ópera Las bodas de Fígaro

Hillevi Martinpelto y Alison Hagley, sopranos

Pamela Helen Stephen, mezzosoprano

Rodney Gilfrey, barítono

Bryn Terfel, bajo-barítono

Francis Egerton, tenor

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

Henry Vieuxtemps

Concierto para violín y orquesta Nº7 en la menor, op.49

Misha Keylin, violín

Orquesta Filarmónica de Arnhem / Takuo Yuasa

15.00

Música documental (Música Antigua)

Gloria in excelsis, himno del rito ambrosiano

Manuela Schenale, solista

In Dulce Jubilo / Alberto Turco

Anónimo

Ad mortem festinamus, del Libro Rojo de Montserrat

Ensamble Micrologus

Capella de Música de Santa María del Mar

Joan Ambrosio Dalza

Calata ala spagnola, danza

Francesco Spinacino

Recercar

Vincenzo Capirola

La vilanella y transcripción de la frótola Che farala che dirala de Michele Vicentino

Christopher Wilson, laúd

Mateo Flecha el Viejo (1481-1553)

El fuego, ensalada

Studium Musicae Valencia

Hespèrion XX / Jordi Savall

Johann Schmelzer (c.1620-1680)

Sonata Nº1 para violín y bajo continuo, de Sonatae unum fidium

Ensamble Romanesca

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

20.00

Tenemos que hablar (José Nun)

21.00

Música Nocturna

Manuel Ponce

Concierto para violín y orquesta

Henryk Szeryng, violín

Orquesta Filarmónica de la ciudad de México / Jorge Bátiz

Michel-Richard Delalande

Suite Nº12 de las Sinfonías para las cenas del rey

Ensamble La Simphonie du Marais / Hugo Reyne

Johannes Brahms

Dos canciones para contralto, viola y piano, op.91

Gabriele Preiser, contralto

Ulrich Koch, viola

Sachito Nakamura, piano

Józef Elsner

Sonata para violín y piano en Re mayor, op.10, Nº2

Andrzej Gebski, violín

Joanna Lawrynowicz, piano

Joaquín Rodrigo

Invocación y danza, “Homenaje a Manuel de Falla”

Gohar Vardanyan, guitarra

Jean Sibelius

Cabalgata nocturna y amanecer, op.55

Orquesta Sinfónica de Toronto / Jukka-Pekka Saraste

Francesco Antonio Bonporti

Serenata para violín y continuo en La mayor, op.12, Nº3

Luigi Mangiocavallo, violín

Claudio Ronco, chelo

Marco Mencoboni, clave

John Field

Nocturno para piano Nº5 en Si bemol mayor, H.28

Benjamin Frith

23:00

Industria Nacional

Juan Bautista Massa

Tres canciones indígenas ”Canción típica”, “La cosecha de la algarroba” y “Coplas indígenas”

Virginia Correa Dupuy, mezzosoprano

Fabio Mazzitelli, flauta

Marcelo Baus, corno inglés

Matías Villafañe, chelo

Marina Calzado Linage, percusión

Lucio Bruno Videla, dirección

Augusto Rattenbach (1927-2015)

Concierto para chelo y orquesta

Intérpretes no identificados. Registro documental

Adrian Le Roy

Branle de Borgoña

Luis de Milán

Fantasía

Adrian Le Roy

Branle de Borgoña

Francesco Spinacino

Ricercare

Luis de Milán

Fantasía

Evar Cativiela, guitarra, vihuela y laúd

Laura Otero

In Nomine, para coro mixto a capella a cinco voces

Ensamble Vocal Contemporáneo