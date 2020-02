Programación Lunes 03 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Josef Bohuslav Foerster

Allegro deciso, de la Suite sinfónica “Cyrano de Bergerac”, op.55

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Smetacek

Witold Lutowslawski

Variaciones Paganini

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional Polaca / Antoni Wit

Francesco Pollini

Capricho y aria con variaciones para arpa

Claudia Antonelli, arpa

Leos Janacek

Concierto para piano, dos violines, viola, clarinete y corno

Thomas Hlawatsch, piano

Béla Nagy & Vilmos Oláh, violines

Csaba Babácsi, viola

Géza Bánhegyi, clarinete

Károly Ambrus, corno

08.00



Michael Haydn

Sinfonía Nº23 en Re mayor

Sinfonietta de Bournemouth / Harold Farberman

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y piano en sol menor, “El trino del diablo”

Itzhak Perlman, violín

Janet Goodman Guggenheim, piano

Igor Stravinsky

“Juegos de cartas”, ballet en tres rondas

Orquesta Filarmónica de Róterdam / James Conlon

09.00



Mauro Giuliani

Variaciones concertantes para dos guitarras, op.130

Jutta Wenzlaff y Thomas Bittermann, guitarras



Albert Roussel

Resurrección, preludio sinfónico

Orquesta Filarmónica Estatal de Renania-Palatinado / Pierre Stoll

Johannes Brahms

Cuarteto con piano Nº3 en do menor, op.60

Trio Wanderer

Christophe Gaugué, viola

10.00



Piotr Ilich Chaikovsky

Romeo y Julieta, obertura fantasía

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Franz Liszt

Dúo para violín y piano en do sostenido menor

Chris Nicholls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Gaetano Donizetti

Concertino para flauta y orquesta en Re mayor

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio y TV de Bélgica / André Vandernoot

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Per Nørgård

“El trueno repetido”, primer número de I ching

Miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Dinamarca / Jorma Panula

Carl Nielsen

Cuarteto en Sol mayor

Cuarteto de la Academy of St. Martin in the Fields

Emil Hartmann

Serenata en Si bemol mayor, op.43

Orquesta de Cámara de Randers / David Ridell

12.00

Clásicos a la carta

Giacomo Puccini

Selección de arias

Marcelo Álvarez, tenor

Staatskapelle Dresden / Marcello Viotti

Johann Sebastian Bach

Concierto de Brandenburgo Nº2 en Fa mayor, BWV 1047

English Chamber Orchestra / Raymond Leppard

Mijaíl Glinka

Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo

Ensamble Capricorn

13.00

La música del fauno

Giovanni Battista Viotti

Concierto para violín y orquesta N°22 en la menor

Guido Rimonda, violín

Camerata Ducale / Guido Rimonda

Ángel Lasala

Trío N°1, “Poema de las Serranías”

Trío de Olavarria

Frédéric Chopin

Dos canciones: Primavera, op.74, N°2, y Amado mío, op.74, N°8

Aleksandra Kurkzak, soprano

Nelson Goerner, piano

14.00

François Couperin

Concierto real Nº4

Miembros del ensamble Musica ad Rhenum

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº6 en La mayor, op.82

Evgeny Kissin, piano

Leonard Bernstein

On the Town. Tres episodios de danza

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

15.00

Música documental (Música antigua)

Guillaume de Machaut (c.1300-1377)

“Kyrie” y “Agnus Dei”, de la Misa de Notre Dame

Taverner Consort / Andrew Parrot

Philippe Verdelot (c.1470-c.1552)

Mis últimos suspiros, madrigal a seis voces sobre texto de Girolamo Scotto

The King Singers / Robert King

John Dowland (1563-1636)

El funeral de Sir Henry Umpton y Pavana de Sir John Laughton

Nigel North, laúd

Giovanni Gabrieli (c.1554-1612)

Jubilate Deo omnis terra, motete

Ensamble Instrumental y Coro Monteverdi / John Elliiot Gardiner

Santiago de Albero (1722-1756)

Recercata, Fuga y Sonata en sol

Andreas Staier, clave

George Frideric Handel

Sadoc el sacerdote, anthem

Coro del New College de Oxford

The King’s Consort / Robert King

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

20.00

Ciclos (Obra sacra de Vivaldi)

Antonio Vivaldi

Salve Regina, RV 618

Philippe Jaroussky, contratenor

Ensamble Artaserse / Philippe Jaroussky

Antonio Vivaldi

Magnificat en sol menor, para solistas, coro y orquesta, RV 611

Deborah York y Patrizia Biccire, sopranos

Sara Mingardo, mezzosoprano

Coro Akademia

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

——–

Samuel Zyman (compositor mexicano, 1956)

Sonata concertante para violín y piano

Miembros del Trío Prometheus

21.00

Música Nocturna

Franz Liszt

“Suiza”, de Años de peregrinación, S.160

Alfred Brendel, piano

Frantisek Xaver Pokorny

Concierto para dos cornos y orquesta en Fa mayor

Zdenek y Bedrich Tylsar, cornos

Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Manuel Ponce

Ferial

Orquesta Filarmónica Real / Enrique Bátiz

Hanns Eisler

Cuatro canciones de cuna para madres trabajadoras

Anne-Lise Berntsen, soprano

Trygve Brøske Ensemble

Henryk Wieniawski

Leyenda, op.17

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

George Frideric Handel

Concierto para órgano y orquesta en Fa Mayor, op.4, Nº5

Gábor Lehotka, órgano

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Fernando Sor

Estudios para guitarra

Frank Bungarten, guitarra

23.00

Industria Nacional

María Rosa Nolly

Según el cristal

Intérpretes no identificados

Niccolò Paganini

Sonata concertata

Dúo de Guitarras Pomponio Zárate

Felipe Boero

Invierno, El mate amargo, ¡Ay, mi amor! y El día inútil, canciones

Víctor Torres, barítono

Carlos Koffman, piano

Alberto Ginastera

Pampeana Nº3 para orquesta. Pastoral sinfónica en tres movimientos, op 24

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena