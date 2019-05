Programación Jueves 9 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Harry Allen

Roll on, Mississipi, roll on

River, stay away from my door

Joe Beck Trio

Dancing to San Javier

Clare Teal

Love is the sweetest thing

Care of cell forty-four

Piotr illych Chaikovsky

La tempestad, fantasía sinfónica sobre temas de Shakespeare, op.18

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Camille Saint-Saëns

Bacanal de la ópera Sansón y Dalila

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Stephen Gunzenhauser

Leos Janacek

“Variaciones Zdenka”, para piano

Radoslav Kvapil, piano

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Ludwig Van Beethoven

Dúo para flauta y fagot Nº1 en Do mayor

Susan Milan, flauta

Sergio Azzolini, fagot

Henryk Wieniawski

Concierto para violín y orquesta Nº2 en re menor, op.22

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Seiji Ozawa

Fernando Sor

Seis piezas para guitarra, op.48

Jeffrey McFadden, guitarra

Gabriel Faure

Suite de la música incidental para “Pelléas et Mélisande”, op.80

Orquesta Filarmónica de Monte Carlo / Lawrence Foster

Joseph Martin Kraus

“Aure belle, che spirate”, aria para soprano de coloratura y cuerdas

Rossina Sonnenschimdt, soprano

Ensamble Sephira de Stuttgart

Johannes Brahms

Sonata para chelo y piano Nº2 en Fa mayor, op.99

Zuill Bailey, chelo

Awadagin Pratt, piano

Francesco Maria Veracini

Obertura Nº1 en Si bemol mayor

Academia “I Filarmonici” / Alberto Martini

10.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, corno y fagot en Mi bemol mayor, K.452

Stephen Hough, piano

Andreas Wittmann, oboe

Walther Seyfarth, clarinete

Fergus McWilliam, corno

Henning Trog, fagot

Dmitri Kabalevsky

Cuatro bocetos musicales sobre “Romeo y Julieta”, op.55

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitri Kitaenko

John Field

Sonata para piano en La mayor, op.1, Nº2

Míceál O’Rourke, piano

11.00

La gran aldea (Austria)

Carl Ditters von Dittersdorf

Sinfonía Nº1 en Do mayor, “Las cuatro edades del hombre”

Sinfonietta de Viena / Kurt Rapf

Ernst Ludwig Leitner

Homenaje a Federico García Lorca para quinteto de vientos

Orquesta Bruckner de Linz / Martin Sieghart

Johann Georg Albrechtsberger

Concierto para arpa y orquesta en Do mayor

Nicanor Zabaleta, arpa

Orquesta de Cámara Paul Kuentz / Paul Kuentz

Fritz Kreisler

La Caza, en estilo de Jean Baptiste Cartier

Robert Mc Duffie, violín

Cincinnati Pops Orchestra / Erich Kunzel

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Sergei Prokofiev

Suite escita, op.20

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Dmitri Kitajenko

Albert Roussel

Trío para flauta, viola y chelo

Xavier Aragau, flauta

Jean-Louis Bonafous, viola

Agnès Vesterman, chelo

Georg Muffat

Concerto grosso Nº2 en sol menor, de Armonico Tributo

Ensemble 415 / Chiara Banchini

14.00

Alberto Williams

Poema del Iguazú, op.115

Orquesta Filarmónica de Gran Canaria / Adrian Leaper

Heitor Villa-Lobos

Danzas africanas para piano

Alfred Heller, piano

Capel Bond

Concertino para fagot y cuerdas en Si bemol mayor

The Parley of Instruments Baroque Orchestra / Roy Goodman

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Alphons Diepenbrock (1862-1921)

Himno a la noche, con texto de Novalis

Christianne Stotijn, mezzosoprano

Orquesta Real del Concergebouw / Markus Stenz

Grabado en vivo el 9 de abril de 2010

Alphons Diepenbrock

Suite de concierto de la música incidental para Marsyas

Orquesta de la Residencia Real de La Haya / Hans Vonk

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

Programa especial dedicado a Nelson Goerner

Este jueves, te invitamos a escuchar la conversación que mantendremos con el gran pianista argentino, en la que repasaremos su trayectoria y hablaremos sobre su presente y sus proyectos.

20.00

Ciclos (Sinfonías de Shostakovich)

Dmitri Shostakovich

Sinfonía N°8 en do menor, op.65

Orquesta Filarmónica de Leningrado / Yevgeni Mravinsky

Grabado en vivo en la Gran Sala de la Filarmónica de Leningrado en marzo de 1982

21.00

Música Nocturna

Antonio Vivaldi

Gloria en Re mayor, R.589

Nancy Argenta e Ingrid Attrot, sopranos

Catherine Denley, contralto

Ashley Stafford, contratenor

Stephen Varcoe, bajo

The English Concert / Trevor Pinnock

Ernest Bloch

Tres nocturnos para trío

Trío de Oslo

Emmanuel Chabrier

Obertura de la ópera Gwendoline

Orquesta Sinfónica de Detroit Paul Paray

Giovanni Hoffmann

Cuarteto para violín viola, mandolina y laúd en Fa mayor

Cuarteto Plectr’Archi

Leoš Janáçek

Taras Bulba. Rapsodia para orquesta

Orquesta Filarmónica Checa / Karel Ančerl

Carolus Hacquart

Suite para viola da gamba y continuo en sol menor, op.3, Nª11

Guido Balestracci, viola da gamba

Nicola Dal Maso, violone

Rafael Bonavita, archilaúd

Massimiliano Raschietti, clave

Jean Sibelius

Obertura Karelia, op.10

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

23:00

Industria Nacional

Tito Francia

Concierto para guitarra y orquesta

Jorge Troyano, guitarra

Orquesta Filarmónica de Mendoza / Pablo Herrera Condal

Guillermo Zalcman (1956)

Quinteto para fagot y cuerdas, op.57

Andrea Merenzon, faogot

Cuarteto Argentum

Jorge Horst (1963)

Kovka. Miradas sobre Bakunin

Coro de Cámara XXI

Ensamble Tropi

Grabado en vivo en el Centro de Experimentación del Teatro Colón el 8 de abril del año 2017