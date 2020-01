Programación Jueves 9 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Richard Wagner

“Murmullos del bosque” del acto II de Sigfrido

Orquesta de París / Daniel Barenboim

Antonio Vivaldi

Concierto para violín y orquesta en sol menor, Ryom 317, op.51 Nº3, “il

sospetto”

Itzhak Perlman, violín y dirección

Orquesta Filarmónica de Israel

Claude Debussy

El balcón” y “La fuente”, dos canciones sobre textos de Baudelaire

Nathalie Stutzmann, contralto

Catherine Collard, piano

Ottorino Respighi

Suite del ballet El caldero mágico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano



08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto Nº7 en Mi bemol mayor, K.160, “Cuarteto Milán Nº6”

Cuarteto Festetics

César Franck

Andantino quietoso en Mi bemol menor para violín y piano, op. 6

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünki, piano

Alexander Glazunov

Sinfonía Nº4 en Mi bemol mayor, op.48

Orquesta Sinfónica de Moscú / Alexander Anissimov

09.00



Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3

Alfred Brendel, piano

Marc-André Dalbavie (compositor francés nacido en 1961)

Concierto para flauta y orquesta

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta Filarmónica de Radio Francia / Peter Eötvös



León Minkus

Música del ballet Paquita

Orquesta del Teatro Bolshoi de Moscú / Algiz Zuraitis

10.00

Bedrich Smetana

Trío en sol menor, op.15

Trío Florestan

Franz Danzi

Quinteto para vientos en mi menor, op.67, Nº2

Quinteto de vientos Michael Thompson

Joseph Lanner

Valses de Pest, op.93

Orquesta del Estado de Hungría / János Ferencsik

11.00

La gran aldea (España)

Antonio Soler

Concierto para dos claves Nº1 en Do mayor

Kenneth Gilbert y Trevor Pinnock, claves

Pascual Emilio Arrieta

Selección de la ópera La conquista de Granada

Mariola Cantarero, soprano

Ana Ibarra, mezzosoprano

José Bros, tenor

Ángel Ódena, barítono

David Rubiera, barítono

Coro y Orquesta Sinfónica de Madrid / Jesús López Cobos

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto para cuerdas Nº1 en re menor

Camerata Boccherini

12.00

Clásicos a la carta

Aram Jachaturián

Concierto-rapsodia para violín y orquesta, op.96

Andrei Korsakov, violín

Orquesta del Teatro Maly de Moscú / Yuri Simonov

Alexander Borodin

Quinteto para cuerdas en fa menor

Nuevo Cuarteto Budapest junto con el chelista Otto Kérstesz

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Suite de concierto del ballet El mandarín maravilloso, op.19

Orquesta Filarmónica de Helsinki / Susanna Mälkki

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Mi bemol mayor, op.12

Trío Parnassus

François Colin de Blamont (1690-1760)

Dido, cantata para voz solista y orquesta

Jennifer Smith, soprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

14.00

Erich Wolfgang Korngold

Concierto para violín y orquesta en Re mayor, op.35

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / James Gaffigan

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa menor, op.13, Nº6

Ian Hobson, piano

Malcolm Arnold

Quinteto para flauta, violín, viola, corno y fagot, op.7

The Nash Ensemble

15.00

Música documental (Románticos desconocidos)

Ruberto Chapí (1851-1909)

Scherzo Combate de Don Quijote con las ovejas

Orquesta de la Academia del Gran Teatro Liceo de Barcelona / Guerassin Voronkov

Joseph Marx

Balada para piano y cuerdas en la menor (1911)

Oliver Triendl, piano

Daniel Gaede, violín

Hariolf Schlichtig, viola

Peter Bruns, chelo

Joseph Marx

Barcarola, Noche feliz, El pastor tímido, Ayer me obsequió rosas, Canción de verano, Pimpollos de mayo, La dicha del bosque y Si el amor entrara en tu corazón, canciones para voz aguda y orquesta

Christine Brewer, soprano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Jiři Belhlolavek

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Durante todos los jueves del verano, vamos a revivir los recitales de los ciclos Manos a las obras y Beethoven y Cia. Hoy compartimos el concierto inaugural de la temporada 2019 de ciclo Manos a las obras, que tuvo lugar en nuestro auditorio, el 11 de mayo del año pasado. En aquella oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz interpretaron obras para violín y piano de Franz Schubert.

19.20

François-Joseph Gossec

Sinfonia Nº6 en Fa mayor, op.12

London Mozart Pleyers / Mathias Bamert

Jorge Cardoso

“Milonga” de las 24 piazas latinoamericanas

Milos Karadaglic, guitarra

Anton Rubinstein

Dos arias de la ópera El demonio

René Pape, bajo

Staatskapelle Dresden / Sebastian Weigle

Anton Webern

Movimiento lento para cuarteto

Cuarteto Carmina

20.00

Ciclos (Obras de concierto de Gershwin)

George Gershwin

Lullaby (Canción de cuna), para cuarteto

Mischa Lefkowitz y Robin Olsen, violines

Thomas Hall, viola

Richard Treat, chelo

George Gershwin

Rapsodia en blue (versión original para piano y banda de jazz orquestada por Ferde Grofé)

George Gershwin, piano

Columbia Jazz Band / Michael Tilson Thomas

George Gershwin

Ondas del Rialto, ragtime

William Bolcom, piano

George Gershwin

Novelette en cuartas

Michael Endres

———-

Joseph Haydn

Sinfonía Nº39 en sol menor

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

21.00

Música Nocturna

Johann Sebastian Bach

Preludios y fugas en Do mayor, do menor, Do sostenido mayor, si menor, Re mayor y re menor, del primer libro de El clave bien temperado,

András Schiff, piano

Darius Millhaud

El buey sobre el tejado, música de ballet

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Edvard Grieg

Seis canciones sobre poemas de Ibsen, op.25

Solveig Kringelborn, soprano

Malcolm Martineau, piano

Siegfried Karg-Elert (1877-1913)

Sonata appassionata para flauta sola en fa menor

Peter-Lukas Graf, flauta

Bernhard Henrik Crusell

Concierto para clarinete y orquesta Nº1 en Mi bemol mayor, op.1

Emma Johnson, clarinete

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Gerard Schwarz

Silvestre Revueltas

Cuarteto Nº4, “Música de feria” (1934)

Cuarteto de Cuerdas Latinoamericano

Miczysław Karłowicz

Un cuento triste, op.13, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jerzy Salwarowski

23.00

Industria Nacional

José María Castro

Obertura para una ópera cómica

Orquesta Estable del Teatro Colón / Wilhelm Furtwaengler

Grabado en vivo el 5 de mayo de 1950

Anónimo

Misa Encarnación

Grupo de Canto Coral / Néstor Andrenacci

Robert Schumann

Piezas de fantasía para clarinete y piano, op.73

Eloy Fernández Rojas, clarinete

Diana Schneider, piano

Claude Debussy

Preludio a la siesta de un fauno

Orquesta no identificada / Mario de Rose

Raúl Schemper (1921-2006)

Sonatina para flauta dulce y guitarra

Gabriel Soriano, flauta dulce

Omar Cyrulnik, guitarra