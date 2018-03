Programación Jueves 8 de Marzo

00.00

Trasnoche Jazz

Johnny Griffin

All the things you are

Little man you’ve had a busy day

Angelo Debarre

Stand by

Troublant bolero

Patti Wicks

I have the feeling I’ve been here before

After you

Arnold Bax

Sonata para piano Nº4 en Sol mayor

Eric Parkin, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ambroise Thomas

Obertura de la ópera Raymond

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº8 en Re mayor, K.48

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

John Field

Sonata para piano en Mi bemol mayor, op.1, Nº1

Ian Hobson, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.37

Ingo Goritzki, oboe

Orquesta de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

08.00

Daniel-Francois Auber

Obertura de la ópera Masaniello

Orquesta Sinfónica de Detroit / Paul Paray

Nikolai Miaskovsky

Sonata para piano nº5 en Si mayor, op.64, Nº1

Murray McLachlan, piano

Hector Berlioz

“Coro del pueblo troyano” del Acto I, “Cacería real y tormenta” del Acto IV, y Final de la ópera “Los Troyanos”

Heather Begg, mezzosoprano

Roger Soyer, bajo barítono

Josephine Veasey, mezzosoprano

Coro y Orquesta de la Royal Opera House, Covent Garden / Colin Davis.

09.00

Johann Sebastian Bach

Sonata en trío de la Ofrenda musical

Manfredo Kraemer, violín

Manfredo Zimmerman, flauta barroca

Nina Diehl, chelo barroco

Mario Videla, clave

Erik Satie

Cinco nocturnos

Aldo Ciccolini, piano

Victor Herbert

4 piezas para chelo y cuerdas

Lynn Harrell, chelo

Academia de St.Martin in the Fields / Neville Marriner

Claudio Prieto

Toques de fiesta

Orquesta Sinfónica de Madrid / José Ramón Encinar

10.00

Claude Debussy

Cuarteto para cuerdas en sol menor, op.10

Cuarteto Takacs

Franz Liszt

Dúo para violín y piano en do sostenido menor, S.127

Chris Nicholls, violín

Jonathan Ayerst, piano

Jacques Offenbach

Ballet pastoral

Orquesta Sinfónica de Pittsburg / André Previn

11.00

La gran aldea (Alemania)

Ernst von Gemmingen-Hornberg

Concierto para violín y orquesta Nº1 en La mayor

Kolja Lessing, violín

Orquesta de la Radio de Munich / Ulf Schirmer

Max Reger

Variaciones y fuga para dos pianos sobre un tema de Beethoven, op.86

Manuel Massone, piano Silvia Dabul, piano

12.00

Clásicos a la carta

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº5 en do menor, op.67

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Antonio Vivaldi

Concierto para piccolo y orquesta en Do mayor, RV.443

Ksenia Kuelyar, piccolo

Solistas de la Orquesta Filarmónica de San Petersburgo / Yury Uschapovsky

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.19 (Libro Nº1)

Martin Jones, piano

13.00

La música del fauno

Amy Beach

Sinfonía en mi menor, op.32

Orquesta Sinfónica de Nashville / Kenneth Schmerhorn

Barbara Strozzi (1619-1677)

L’Eraclito amoroso

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Private Musicke / Pierre Pitzl

Maria Szymanowska (1789-1831)

Preludio N°1 en Fa mayor, de Veinte ejercicios y preludios dedicados a la Condesa Sophie Chodkiewicz

Anna Ciborowska, piano

14.00

Cécile Chaminade

Trío con piano Nº1 en sol menor, op.11

Trío Tzigane

Clara Wieck

Lorelei (sobre texto de Heinrich Heine)

Miah Persson, soprano

Joseph Breinl, piano

Jennifer Higdon (compositora estadounidense, 1962)

Impresiones

Cuarteto de Cuerdas Cypress

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Peter Heise (1830-1879)

Final del segundo acto y tercer acto de la ópera Rey y mariscal

Poul Elming, tenor

Bent Norup, bajo

Inga NIelsen, soprano

Kurt West, tenor

Ole Hedegaard, bajo

Coro de la Radio Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Michael Schønwandt

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Emil Nikolaus von Reznicek (compositor austríaco, 1860-1945)

Sinfonia N°2 en Si bemol mayor “Ironica”

Orquesta Sinfonica de Berner / Frank Beermann

Vincenzo Bellini

“Casta Diva” de la opera Norma

Grace Bumbry, soprano

Orquesta de la Opera del Estado de Baviera / Aldo Ceccato

Eduardo Caba Varsalia (compositor boliviano, 1890-1953)

Cuatro preludios

Maria Antonieta Garcia Meza de Pacheco, piano

Ludwig van Beethoven

Las criaturas de Prometeo, obertura op.43

Orquesta de Camara de Basel / Giovanni Antonini

Henry Purcell

Trio sonata N°2 en Do mayor

Yehudi Menuhin, Alberto Lysy y Robert Masters, violines

Cecil Aronowitz y Walter Gerhart, violas

Derek Simson, chelo

Ambrose Gauntlett, viola da gamba

Roy Jesson, clavecin y Organo

19.00

Jan Vaclav Stamic (compositor checo, 1717-1757)

Concierto para flauta y Orquesta en Sol mayor

Jiri Valek, flauta

Orquesta de Camara Dvorak / Vladimir Valek

Jacopo Peri

Prólogo de Euridice

Gloria Banditelli, soprano

Ensambel Arpegio / Roberto de Caro

Claude Debussy

Sonata pata chelo y piano

Vladimir Ashkenazy, piano

Lynn Harrell, chelo

Askell Masson

Silverstream

Orquesta Sinfonica de Islandia / Osmo Vanska

Frédéric Chopin

Gran vals brillante en Mi bemol mayor, op.18

Artur Rubinstein, piano

20.00

Ciclos (Mozart y su mundo)

Johann Schobert

Sonata para teclado en re menor, op.14, N°4

Falerno Ducande. Clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para teclado con acompañamiento de violín o flauta y chelo ad libitum en Si bemol mayor, K.10

Gary Cooper, clave

Rachel Podger, clave

Alison McGillivray, cello

Josef Mysliveċek

Fragmentos de la segunda parte del oratorio Abraham e Isaac

Solistas vocales

Coro Mixto Kühn

Sinfonietta Praga / Ivan Pařík

21.00

Música Nocturna

Maurice Ravel

Trío en la menor

Trío Beaux Arts

Gioachino Rossini

Obertura de la ópera La italiana en Argel

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Michael Torke

Julio

Cuarteto de Saxofones Ancia

Max Bruch

Doble concierto para viola, clarinete y orquesta en m menor, op.88

Gérard Caussé, viola

Paul Meyer, clarinete

Orquesta de la Ópera de Lyon / Kent Nagano

Domenico Gabrielli

Sonata para chelo y continuo en Sol mayor

Roel Dieltiens, chelo

Konrad Junghänel, tiorba

Robert Kohnen, clave

Aullis Sallinen

Algunos aspectos de la marcha fúnebre de Peltoniemi Hintrik

Las Cuerdas de Helsinki / Csaba y Géza Silvay

Fernando Sor

Seis pequeñas piezas, op.47

Jeffrey McFadden, guitarra

Modest Mussorgsky

Muerte de Boris, de Boris Godunov (versión original)

René Pape, bajo

Carl-Johann Winkler, niño soprano

Orquesta del Estado de Dresde / Sebastian Weigle

23:00

Industria Nacional

Gilardo Gilardi

Piruca y yo

Camerata Bariloche / Elíias Khayat

Carlos Suffern (1901-1991)

Tres villancicos de Navidad para canto, oboe y piano, sobre textos de Fryda Schulz de Mantovani

María Román, soprano

Edmundo Piccioni, oboe

Enrique Orta Nadal, piano

Grabado en vivo en el Colegio de Escribanos de Buenos Aires el 21 de agosto de 1973

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº2

Elsa Púppulo, piano

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Stanisłav Wisłocki

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 5 de mayo de 1981

Marcos Franciosi

Entrópica

Patricia García y Juliana Moreno, flauta