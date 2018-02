Programación Jueves 8 de Febrero

Elmo Hope

Ernest Bloch

Poemas del mar

István Kassai, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Jacques Offenbach

Obertura de La Gran duquesa de Gerolstein

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johannes Brahms

Valses op.39 (versión para dos pianos)

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, BWV 1055. Transcripción para flauta

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Richard Strauss

Dos piezas para cuarteto con piano

Wolfgang Sawallisch, piano

Miembros del Cuarteto Sinnhoffer

(Grabado en vivo en la Sala Gasteig de Munich, Alemania, en 1985)

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra



08.00



Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen

John Williams

Tema principal de la película “La lista de Schindler”

Janine Jansen, violín

Orquesta Royal Philharmonic / Barry Wordsworth

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00



Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Trond Saeverud, violín

Einar Rottingen, piano

Charles Stanford

Rapsodia irlandesa Nº5 en sol menor, op.147

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

10.00



Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta de Filadelfia / Riccardo Muti

Gustav Holst

Invocación, para chelo y orquesta, op.19

Julian Lloyd Webber, chelo

Orquesta Philharmonia / Vernon Handley

Ermanno Wolf-Ferrari

Seis bagatellas para piano, op.póstumo

Horst Göbel, piano

11.00

La gran aldea (República Checa)

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano en Mi bemol mayor, “Sonata del adiós”

Ian Hobson, piano

Zdenek Fibich

En el crepúsculo, idilio para orquesta op.39

Orquesta de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Johann Kaspar Mertz

Fantasía húngara, op.65, Nº1

Lásló Szendrey-Karper, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Gioachino Rossini

Selección de la opera La italiana en Argel

Patrizia Pace, soprano

Agnes Baltsa mezzosoprano

Frank Lopardo, tenor

Enzo Dara, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº21 en mi menor, K.304

Arthur Grumiaux, violín;

Walter Klein, piano

Alberto Williams

Primera Suite Argentina para cuerdas

New Century Chamber Orchestra / Stuart Canin

13.00

La música de fauno

Tiempos viejos

Amadeo Vives

“Por el humo” de Doña Francisquita

Francisco Alonso

“Agua que río abajo” de La Calesera

Miguel Fleta, tenor

Orquesta no identificada

Registros realizados en 1925 y 1926

Igor Stravinsky

Sinfonía en tres movimientos

Raymond O’ Connell, piano

Orquesta Nacional de Escocia / Alexander Gibson

Joseph Haydn

Cuarteto en Sol mayor, Hob.III:75

Cuarteto Tátrai

14.00

El compositor de la semana

Ferruccio Busoni

Fantasía india, op.44

Nelson Goerner, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Neeme Järvi

Giuseppe Torelli (1658–1709)

Concierto para violín y orquesta en mi menor, op.8, N°9

Simon Standage, violín

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Albert Roussel

Trío para flauta, viola y chelo

Xavier Aragau, flauta

Jean-Louis Bonafous, viola

Agnès Vesterman, chelo

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Joachim Raff (1822-1882)

Sinfonía N°7 en Mi bemol mayor, op.201, “En los Alpes”

Orquesta Filarmónica del Estado de Eslovaquia / Urs Schneider

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Como todos los jueves de enero y febrero, revivimos los recitales de los ciclos Manos a las obras y Beethoven y Cia. Hoy vamos a compartir el tercer y último concierto de la temporada 2017 de ciclo Beethoven y Cia, que tuvo lugar en el Salon de Honor del CCK. En aquella oportunidad, el Cuarteto Gianneo interpretó obras de Luis Gianneo y Ludwig van Beethoven

19.20

Luiggi Boccherini

Sinfonía en Re mayor

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Richard Strauss

Escena final de la ópera El caballero de la rosa

Felicity Lott, soprano

Sophie Koch, mezzosoprano

Natalie Dessay, soprano

Orquesta del Covent Garden / Antonio Pappano

Antonin Dvorak

En el reino de la naturaleza, obertura op91

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer.

Johann Sebastian Bach

Suite en la menor BWV 818ª

Oliver Baumont, clavicordio

20.00

Ciclos (Mozart y su mundo)

Leopold Mozart

Divertimento militar (Sinfonía en Re mayor)

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Maria Theresa von Paradis

Siciliana para violín y piano

Maurice Hasson, violín

Ian Brown, piano

Jiŕi Antonín Benda

Último acto del melodrama Medea, con texto de Friedrich Wilhelm Gotter

Hertha Schell (Medea)

Meter Uray (Jasón)

Orquesta de Cámara de Praga / Christian Benda

Muzio Clementi

“Batti, batti”. Introducción, Andante grazioso, Allegretto y Coda, basado en Don Giovanni de Mozart

Maria Tipo, piano

Leoš Janáček

Suite de la ópera Destino

Orquesta Filarmónica Checa / Jiři Jílek

21.00

Música Nocturna

Antonio Vivaldi

“Las cuatro estaciones” de Il cimento dell’armonia e dell’inventione, op.8

John Holloway, violín

Taverner Players / Andrew Parrott

Franz Schubert

Cantos de Ellen (“Descansa, guerrero”, “Descansa, cazador” y “Ave Maria”)

Jessye Norman, soprano

Irwin Cage, piano

Joseph Achron

Suite de la música incidental para El golem de Leivick

Orquesta Filarmónica Checa / Gerard Schwarz

Johann Nepomuk Hummel

Trío para piano, violín y chelo en Sol mayor, op.65

Trío Parnassus

Feruccio Busoni

Nocturno sinfónico, op.43

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte de Alemania / Werner Andreas Albert

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en Do mayor

L’École d’Orphée

Felix Mendelssohn

Marcha guerrera de los sacerdotes, de Athalia, op.74

Orquesta Filarmónica de Viena / Christoph von Dohnányi

23:00

Industria Nacional

Iván René Cosentino (1935-2017)

“Pájaros” y “Moléculas”, Nº1 y 5 de Misterios. Cinco estudios para guitarra

Roberto Lara, guitarra

Joaquín Turina

Sonata para violín y piano N°1

Carlos Pessina, violín

Roberto Locatelli, piano

Julio Pardo (1940)

Gran tango para fagot y orquesta sinfónica

Andrea Merenzon, fagot

Miembros de laOrquesta Filarmónica de Buenos Aires / Alberto Merenzon

Johann Sebastian Bach

Sonata trío en Do mayor, BWV 529

Luis Caparra, órgano

Grabado en vivo en la Basílica de Nuestra Señora de La Merced el 12 de julio del año 2003