Programación Jueves 8 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

Terence Blanchard y Donald Harrison

Let’s go off

She’s out of my life

Marc Copland

Some other time

You can’t go home again

Aga Zaryan

On prayer

A gift

———–

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº4 en Sol mayor, Hob.18, Nº4

Philippe Entremont, piano y dirección

Orquesta de Cámara de Viena

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Engelbert Humperdinck

Movimiento de cuarteto en mi menor

Cuarteto Diógenes

Edvard Grieg

Melodías folklóricas noruegas, op.72. Versión orquestal

Orquesta Real Nacional de Escocia / Bjarte Engeset

Johann Nepomuk Hummel

Trío Nº4 en Sol mayor, op.65

Trío Beaux Arts

Benjamin Godard

Jocelyn, suite para orquesta Nº1

Orquesta Real Nacional de Escocia / Martin Yates

08.00

Georg Philipp Telemann

Suite para flauta, violín y bajo continuo Nº5 en la menor

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Frédéric Chopin

Balada para piano Nº4 en fa menor, op.52

Leif Ove Andsnes, piano

Victor Herbert

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor, op.30

Lynn Harrell, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

09.00

Albert Roussel

“Los flautistas”, cuatro piezas para flauta y piano, op.27

Marc Beaucoudray, flauta

Yves Henry, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº4 en Re mayor

The Philharmonia / Francesco D’Avalos

Joseph Haydn

Cuarteto Nº20 en Re mayor, op.17, Nº6

Cuarteto Tátrai

10.00

Ernest Chausson

Concierto para violín, piano y cuarteto de cuerdas en Re mayor, op.21

Joshua Bell, violín

Jean-Yves Thibaudet, piano

Cuarteto Takacs

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

The Philharmonia / Yevgeni Svetlanov

11.00

La gran aldea (Irlanda)

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Edvard Grieg

Suite de la música incidental para “Sigurd Josalfar”, op.56

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.664

Evgeny Zarafiants, piano

Jean Françaix

Divertimento para fagot y cuarteto

Ensamble Gaudier

14.00

Christoph Graupner (1683-1760)

Obertura Suite para dos flautas, cuerdas y bajo continuo en sol menor

L’arpa festante / Rien Voskuilen

Sergei Rachmaninov

“El campo duerme”, de la ópera Aleko

Mariusz Kwiecień, barítono

Orquesta Sinfónica de la Radio de Polonia / Łukasz Borowicz

Carlos Chávez

Sinfonía Nº4, “Sinfonía Romántica”

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Stéphan Elmas (1862-1937)

Concierto para piano y orquesta Nº3

Armen Babajanián, piano

Orquesta Filarmónica de Armenia / Alexandre Siranossian

Stéphan Elmas

Barcarola y Mazurca Nª1

Armen Babajanián, piano

Stéphan Elmas

Barcarola

Armen Babajanián, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Jean Sibelius

Cuatro canciones

Birgit Nilsson, soprano

Orquesta de la opera de Viena / Bertil Bokstedt

Pablo Aranda

Per Franko

Karina Fischer, flauta

Camille Saint Saens

Sinfonia Nº2 en la menor, op.55

Orquesta Sinfonica de Viena / George Pretre

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº3

Cuarteto Eros

19.00

Bedrich Smetana

Tábor, quinto poema sinfónico del ciclo Mi patria

Orquesta Sinfónica de Milwaukee / Zdenek Macal

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

Ignaz Joseph Pleyel

Octeto serenata para vientos en Si bemol mayor

Consotium Classicum

Johannes Brahms

Tres intermezzos, op.117

Leif Ove Andsnes, piano

Giovanni Gabrieli

Jubilate Deo

Taverner Consort / Andrew Parrot

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Andrea Gabrieli

“Una rara belleza”, madrigal a cinco voces del Primer libro, con texto de Luigi Alamanni

I Fagiolini / Robert Hollingworth

Dos rosas frescas, madrigal a cinco voces del Primer libro, con texto de Petrarca

Las Voces Barrocas

Tirsi morir quería, madrigal a siete voces con texto de Giovanni Battista Guarini

Alerĭon

Giovanni Perluigi da Palestrina

“¿Qué debo hacer, qué me aconsejas, Amor?” y “O despojado de sus sentidos”, del Primer libro de madrigales a cuatro voces

Concerto Italiano / Rinaldo Alessandrini

Giovanni Perluigi da Palestrina

Vistiendo al campo y las colinas, madrigal a cinco voces

Il Canto

Giovanni Perluigi da Palestrina

“Virgen, sola en el mundo”, “Virgen prístina y armoniosa por toda la eternidad” y “Virgen, cuántas lágrimas ya he derramado”, de La Virgen, con texto de Petrarca, del Primer libro de madrigales espirituales a cinco voces

The Hilliard Ensemble / Paul Hiiliard

———–

Jean Sibelius

Sinfonía Nº6 en re menor, op.104

Orquesta Sinfónica de Boston / Colin Davis

21.00

Música Nocturna

Antonio Draghi

El terremoto, oratorio

Claire Lefilliâtre y Léa Trommenschlager, sopranos

Anna Zawisza, soprano

Helena Poczykowska, contralto

Dominique Visse, contratenor

Jeffrey Thompson, tenor

Victor Sicard, barítono

Emmanuel Vistorky, bajo-barítono

Coro

Ensambles Le Poème Harmonique y Arte dei Suonatori / Vincent Dumaistre

Claude Debussy

Sonata para violín y piano en sol menor

Sholomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

João Sousa de Carvalho

Obertura de la ópera Penélope

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Igor Stravinsky

Septeto

Ensamble de Solistas de Europa / Vladimir Ashkenazy

23:00

Industria Nacional

Manuel Gómez Carrillo (1883-1968)

Fiesta criolla (Panorama sobre temas santiagueños), poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Württemberg / Gabriel Castagna

Gabriel Fauré

Sonata para violín y piano N°1 en La mayor, op.13

Jan Tomasow , violín

Manfred Holeček, piano

José Maranzano (1940)

Memento para orquesta y cinta fonomagnética, en versión abreviada

Orquesta Sinfónica / Bruno D’Astoli

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta, dos violines y continuo en la menor

Conjunto Pro Musica Barroca / Ramón Antonio Gallo

Grabado en vivo en el Aula Magna de la Facultad de Medicina de la UBA, el 18 de julio de 1978

——-

Reinhold Gliere

“Danza de los marineros rusos”, del ballet La amapola roja

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy