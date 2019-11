Programación Jueves 7 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Prince Lasha

Affectionately yours

Congo call

The Dirty Dozen Brass Band

Down by the riverside

Please let me stay a little longer

Frank Sinatra y Antonio Carlos Jobim

Insensatez

Meditacao

Garota de Ipanema

Giovanni Mane Giornovichi

Concierto para violín y orquesta Nº5 en Mi mayor

Brittany Kotheimer, violín

Orquesta de Cámara de Starling / Kurt Sassmannshaus

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

Tormenta de invierno, vals op.184

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Johannes Brahms

Cinco danzas húngaras. Versión para dos pianos.

Yelena Sorokina y Alexander Bakhchiev, pianos

Johann Sebastian Bach

Concierto para clave y orquesta en Do mayor, BWV 1055. Transcripción para flauta de Milan Munclinger

Jean-Pierre Rampal, flauta

Orquesta Ars Rediviva de Praga / Milan Munclinger

Gaspar Sanz

Canciones y danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra

08.00



Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1

Nuevo Ensamble de cuerdas de Copenhague / Morten Sorensen

Radamés Gnattali (compositor y director brasileño, 1906-1988)

“Alma brasileira” y “Por qué?”

Miguel Proença, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía concertante para violín, viola y orquesta en Mi bemol mayor, K.364

Itzhak Perlman, violín

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Filarmónica de Israel / Zubin Mehta

09.00

Olivier Messiaen

Tema y variaciones para violín y piano

Trond Saeverud, violín

Einar Rottingen, piano

Carl Stamitz

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor, op.29

Barthold Kuijken, flauta

Ensamble Tafelmusik / Jeanne Lamon

Francis Poulenc

Las tardes de Nazelles

Pascal Rogé, piano

10.00



Franz Schubert

Sinfonía Nº1 en Re mayor, Deutsch 82

Orquesta Filarmónica de Amberes / Philippe Herreweghe

Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº1, Kinderman 257

Geoffrey Douglas Madge, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor

Wilbert Hazelzet, flauta

Wiel Peeters, viola

Richte Van der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

11.00

La gran aldea (Italia)

Jacopo Peri

Selección de Euridice

Ensamble Arpeggio / Roberto De Caro

Antonio Bazzini

Ronda de los duendes

Maxim Vengerov, violín

Itamar Golan, piano

Antonio Maria Giuliani

Concierto para dos mandolinas, violas y orquesta

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8

Trío Locatelli

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº1 en fa sostenido menor, op.1

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para cuerdas Nº23 en Fa mayor, K.590

Cuarteto Alban Berg

13.00

La música del fauno

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Franz Schubert

Sonata para piano en La mayor, D.664

Javier Perianes, piano

Bohuslav Martinů

Noneto para flauta, oboe, clarinete, fagot, corno, violín, viola, chelo y contrabajo

The Dartington Ensemble

14.00

Jean-Marie Leclair (1697-1764)

Concierto para violín y orquesta en Do mayor, op.7, Nº3

Fabio Biondi, violín

Europa Galante / Fabio Biondi

Gaetano Donizetti

“O luce di quest’anima”, de la ópera Linda de Chamounix

Nino Machaidze, soprano

Orquesta del Teatro Comunale de Bolonia / Michele Mariotti

Igor Stravinsky

Apolo musageta

Orquesta Sinfónica de Detroit / Antal Dorati

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Arthur Sullivan (1842-1900)

The Yeomen of the Guard (Los alabarderos de la guardia), con libreto de William Gilbert

Sylvia McNair y Judith Howarth, sopranos

Jean Rigby, mezzosoprano

Anne Collins, contralto

Robert Lloyd Stafford Dean, bajos

Kurt Streit, Neil Mackie tenores

Thomas Allen y Anthony Michaels.Moore, barítonos

Coro de la Academy of St. Martin in the Fields

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Bohuslav Martinu

Concierto para chelo y Orquesta Nº1, numero de catalogo H 196

Sol Gabetta, chelo

Orquesta Filarmónica de Berlin / Krzysztof Urbansky

Jean-Joseph Cassanea de Mondonville (compositor francés 1711-1772)

Sonata Trio Nº1 en mi menor

Ensamble Diderot / Johannes Pramsohler

Ottorino Respighi

“El Conde Orlando” de la Suite Nº1 aire y danzas antiguas

Orquesta Sinfónica de Israel / Rico Saccani

Alexander Scriabin

Sonata Nº10, op.70

Arcadi Volodos, piano

19.00

Joaquín Rodrigo

Palillos y Panderetas

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Batiz

Gaetano Donizetti

“Una furtiva lagrima” de la ópera El elixir de amor

Luciano Pavarotti, tenor

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y cuerdas Nº12 en Do mayor, op.7

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern

Ralph Vaughan Williams

Rapsodia sobre temas folclóricos, Nº3

Orquesta Filarmónica de Londres / Bernard Haitink

Ludwig van Beethoven

Romanza para violin y orquesta Nº 1 en Sol mayor, op.40

Frank Peter Zimmermann, violin

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Jeffrey Tate

20.00

Ciclos (Conciertos para violín de Bruch)

Max Bruch

Serenata para violín y orquesta en la menor, op.75

Salvatore Accardo, violín

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Malcolm Arnold

Quinteto para flauta, violín, viola, corno y fagot, op.7

Ensamble Nash

21.00

Música Nocturna

Franz Liszt

Armonías poéticas y religiosas, ciclo de piezas para piano (segunda versión)

Leslie Howard, piano

Arturo Márquez

Danzón Nº7

Orquesta Filarmónica Iberoamericana / Enrique Barrios

Joseph Nicolas Pancrace Royer

“Marcha de los escitas”, de las Piezas para clave

Christophe Rousset, clave

Franz Krommer

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor

Consortium Clasicum

23.00

Industria Nacional

Juan Carlos Figueiras (1957)

Desde la torre para flauta y cinta magnética

Jorge Cruz, flauta

Felipe Boero

Fragmentos del acto segundo y acto tercero de la ópera El matrero, con libreto de Yamandú Rodríguez

María Eugenia Fuente, soprano

Juan Carlos Vasallo y Juan Carlos Luque, tenores

Fernando Santiago, Sebastiano De Filippi y Sergio Hernán Ganza, barítonos

Enzo Romano, bajo-barítono

Ensamble de Guitarras de Quilmes / Ignacio López

Coro Nacional de Jóvenes

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Fernando Álvarez

Grabación en vivo realizada en el Teatro Nacional Cervantes el 25 de abril de 2012