Programación Jueves 7 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Johannes Brahms

Sonata para viola y piano Nº1 en fa menor, op.120, Nº1

Lars Anders Tomter, viola

Leif Ove Andsnes, piano

Ernest Chausson

“La flor de las aguas”, del Poema del amor y el mar, op.19

Janet Baker, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Evgeny Svetlanov

Franz Liszt

Rapsodia española

Evgeny Kissin, piano

Georg Philip Telemann

Sonata para flauta dulce y continuo en Re mayor

Walter van Hauwe, flauta dulce

Wouter Möller, chelo

Glen Wilson, clave

Nikita Koshkin (compositor ruso nacido en 1956)

Los juguetes del Príncipe

María Isabel Siewers, guitarra

Jean-Philippe Rameau

Suite orquestal de la tragedia lírica Dardanus (selección)

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

Robert Schumann

Papillons, op.2

Daniel Levy, piano

Gregorio Allegri

Misa Vidi turban magnam

Coro A Sei Voci

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Heinrich Franz Von Biber

Partita Nº4, de Mensa Sonora

La Follia Salzburg

Franz Liszt

La capilla de Guillermo Tell

Alfred Brendel, piano

Ernest Moeran

Nocturno, para barítono, coro y orquesta

Hugh Mackey, barítono

The Renaissance Singers

Orquesta del Ulster / Vernon Handley

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Ysaÿe

Franz Schubert

Danzas alemanas D.820 (orq. Anton Webern, 1931)

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº8 en Fa mayor, op.93

Orquesta del Concertgebouw de Amsterdam / Eugen Jochum

Alessandro Marcello

Concierto para oboe, cuerdas y bajo contínuo en re menor

Alf Nilsson, oboe

Royal Swadish Chamber Orchestra/ Mats Liljefors

Rued Langgaard (compositor danés, 1893-1952)

Sinfonía Nº5, “Tierras de estepas”

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

John Dowland

Canciones para soprano y laúd

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Dmitri Shostakovich

Octubre, poema sinfónico op.131

Orquesta Sinfónica de Gottenburgo / Neeme Järvi

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

Claude Debussy

Danza sacra y danza profana para arpa y orquesta de cuerdas

Skaila Kanga, arpa

Ensamble de cámara de la Academy of St. Martin in the Fields

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para clave y orquesta Nº1 en Re mayor, K.107, Nº1, sobre una sonata de Johann Christian Bach

Murray Perahia, piano

Orquesta de Cámara de Inglaterra

Ferruccio Busoni

Rondó arlequinesco, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte Alemán / Werner Andreas Albert

Astor Piazzolla

Escualo y Adios Nonino. Arreglo para violín y piano de José Bragato

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “Paganini”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Orquesta Sinfónica de Berlín / Richard Müller-Lampertz

Sergei Rachmaninov

Piezas de fantasía, op.3

Howard Shelley, piano

George Frideric Handel

Concierto para oboe y cuerdas en sol menor, HWV 287

Emilia Csánky, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob 15, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

Agustín Barrios Mangoré

Tres piezas para guitarra

Jason Vieaux, guitarra

Giacomo Puccini

Capricho sinfónico en La mayor

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Riccardo Chailly

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano en Re mayor, K.284, “Dürnitz”

Mitsuko Uchida, piano

William Boyce

Sinfonía Nº5 en Re mayor

The English Concert / Trevor Pinnock

Joseph Joachim

Concierto para violín y orquesta en estilo húngaro, op.11

Elmar Oliveira, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Leon Botstein

11.00

La gran aldea (Irlanda)

Bohuslav Martinú

Cuarteto para cuerdas Nº2, H.150

Cuarteto Martinu

Zdenek Fibich

Imágenes, op.41, Parte Nº3

William Howard, piano

Johann Vanhal

Sinfonía en Re mayor, Bryan D17

Nocolaus Esterházy Sinfonia / Uwe Grodd

12.00

Clásicos a la carta

Gustav Mahler

Selección de La canción de la tierra

Jonas Kaufmann, tenor

Orquesta Filarmónica de Viena / Jonathan Nott

Frédéric Chopin

Impromptu para piano Nº1, Nº2 y Nº3

Murray Perahia, piano

Piotr Illich Chaikovsky

Obertura 1812, op.49

Coro de Cosacos del Don “Serge Jaroff”

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Biagio Marini

Sonata Nº1, “Simple”

Convivium

13.00

Complemento musical

Peter von Winter

Sinfonía concertante para violín, clarinete, corno, fagot y orquesta

Wolfgang Schwarzmüller, violín

Karl Schlechta, clarinete

Jürgen Gode, fagot

Xiao-Ming Han, corno

Dietrich Buxtehude

Sonata para violín, viola da gamba y bajo continuo en Si bemol mayor, BuxWV 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Charles-Valentin Alkan

Selección de piezas para piano

Ronald Smith, piano

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Complemento musical



Michel Richard Delalande

Primer capricho o Capricho de Villers-Cotterets

Orqeusta de Cámara Jean-François Paillard / Jean-François Paillard

Julius Röntgen

Sonata para chelo y piano en la menor

Godfried Hoogeveen, chelo

Edith Grosz, piano

Ludwig August Lebrun

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en re menor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Complemento musical

Erich Wolfgang Konrgold

Sinfonía en fa sostenido, op.40

Orquesta Filarmónica de Munich / Rudolf Kempe

Joseph Bodin de Boismortier

Sonata para flauta barroca y clave en Re mayor, op.91, Nº1

Claire Guimond, flauta barroca

Luc Beauséjour, clave

Wolfgang Amadeus Mozart

Selección de Las bodas de Fígaro

Thomas Allen, barítono

Ann Murray, mezzosoprano

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Antonin Dvorák

Romance para violín y orquesta de cámara en fa menor, op.11

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Londres / Daniel Barenboim

Heitor Villa-Lobos

Ciranda de siete notas, para fagot y quinteto de cuerdas

Andrea Merenzon, fagot

Luis Tauriello, contrabajo

Cuarteto de Cuerdas de Buenos Aires

Fernando Sor

Fantasía y variaciones brillantes para guitarra, op.30

Göran Söllscher, guitarra

George Frideric Handel

Obertura de la ópera Alcina, HWV 34

Les Arts Florissants / William Christie

22.00

Ángel Lasala

Trío N°1, “Poema de las Serranías”

Trío de Olavarria

Joseph Haydn

Sinfonía Nº26 en re menor, Hob.I:26, “El lamento”

Musici di San Marco / Alberto Lizzio

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Bruno Gelber, piano

Charles Ives

La pregunta sin respuesta (versión original)

Adolph Herseth, trompeta

Orquesta Sinfónica de Chicago / Michael Tilson Thomas

23.00

