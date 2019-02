Programación Jueves 7 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

El carnaval de Praga

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Jean Sibelius

Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Arnold Bax

“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto para cuerdas Nº2 en La mayor

Cuarteto Rasoumovsky

08.00



Peter von Winter (compositor alemán, 1754-1825)

Sinfonía concertante para violín, clarinete, corno, fagot y orquesta

Wolfgang Schwarzmüller, violin

Karl Schlechta, clarinet

Jürgen Gode, fagot

Xiao-Ming Han, corno

Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Yoshiko Iwai, piano

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67. Arreglo para orquesta de Elmer Schönberger

Ensamble Schoenberg

09.00



Luigi Boccherini

Quinteto con dos violas en Do mayor, op.60, Nº1, Gerard 391

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Franz Liszt

Rapsodia húngara Nº12 en do sostenido menor

Yevgeny Kissin, piano

Hamilton Harty

Con los gansos salvajes, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

10.00

Ottorino Respighi

Tocata para piano y orquesta

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Sandor Veress (compositor húngaro, 1907-1992)

Cuatro danzas de Transilvania, para orquesta de cuerdas

Camerata Bern

George Gershwin

Dos canciones: Love is here to stay y Embraceable you. Arreglo para dos pianos

Katia y Marielle Labeque, pianos

11.00

La gran aldea (Italia)

Antonio Salieri

Concierto para piano y orquesta en Si bemol mayor

Andreas Staier, piano

Concerto Köln

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en sol menor, op.1, Nº10, “Dido abandonada”

Fabio Biondi, violín

Maurizio Naddie, chelo

Rinaldo Alessandrini, clave

Pascal Monteilhet, theorbe

Ferruccio Busoni

Rondó arlequinesco, op.46

Orquesta Sinfónica de la Radio del Norte Alemán / Werner Andreas Albert

12.00

Clásicos a la carta

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

José Bragato

Graciela y Buenos Aires

Viktor Aepli, chelo

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

Bedrich Smetana

“De los bosques y campos de Bohemia” de Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václac Neumann

13.00

La música del fauno

Claude Debussy

Fantasía para piano y orquesta

Andrew von Oeyen, piano

Orquesta Philharmonia de Praga / Emmanuel Villaume

Manuel García (1775-1832)

“Hernando desventurado… Cara gitana del alma mía”, de la ópera El gitano por amor

Javier Camarena, tenor

Les Musiciens du Prince / Gianluca Capuano

Floro Ugarte

Sonata para violín y piano, op.28

Pablo Saraví, violín

Alicia Belleville, piano

14.00

Georg Philipp Telemann

Obertura en mi menor, de la colección “Tafelmusik”

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Franz Liszt

Dos estudios de concierto, S.145

Daniil Trifonov, piano

Franz Danzi

Concierto para corno y orquesta en Mi mayor

Hermann Baumann, corno

Concerto Amsterdam / Jaap Schröder

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Elias Parish Alvars (1808-1849)

Serenata para arpa, op.83

Chantal Mathieu, arpa

Marco Enrico Bossi (1861-1925)

Trío N°2 en Re mayor, op.123

Trío Archè

Igor Stravinsky

Ragtime, para once instrumentos

Orquesta de la Radiotelevisión de la Suiza Italiana / Igor Stravinsky

Grabado en vivo en el Teatro Kursaal de Lugano, Suiza, el 29 de abril de 1955

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Como todos los jueves de verano, revivimos los recitales de los ciclos Manos a las obras y Beethoven y Cia. Hoy vamos a compartir el cuarto concierto de la temporada 2018 del ciclo Manos a las obras, que tuvo lugar en el Auditorio de Radio nacional, el 15 de septiembre del año pasado.

En aquella oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz interpretaron obras de Stravinsky y Bartok.

19.30

George Frideric Handel

“Pastorello d’un povero armento” del acto 3 de Rodelinda

Rolando Villazón, tenor

Gabrielli Players / Paul McCreesh

Cesar Vivanco (compositor peruano, 1949)

Fantasia andina sobre El condor pasa

Flor Vega, flauta

20.00

Ciclos (Música para piano de Albéniz)

Isaac Albéniz

Recuerdos de España

Guillermo González, piano

Isaac Albéniz

Pavana capricho, op.12, para piano

Alicia de Larrocha, piano

Arthur Meulemans (compositor belga 1884-1966)

La fuente de Plinio (Bosquejos sinfónicos)

Orquesta Sinfónica de Moscú / Frédéric Devreese

21.00

Música Nocturna

Frank Martin

In terra pax, oratorio sobre textos bíblicos para cinco solistas vocales, doble coro mixto y orquesta

Judith Howarth, soprano

Della Jones, contralto

Martyn Hill, tenor

Roderick Williams, baritono

Stephen Roberts, bajo

Coro del Festival de Brighton

Orquesta Filarmónica de Londres / Matthias Bamert

Ernesto Nazareth

Odeón, Topacio líquido y Te atrapé, Cavaquinho

Sergio Barcelos, piano

Charles Gounod

Pequeña sinfonía para vientos

Orquesta de Cámara St. Paul / Christopher Hogwood

Henryk Wieniawski

Leyenda para violín y orquesta en sol menor, op.17

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Lawrence Foster

Georg Philipp Telemann

Concierto en Si bemol mayor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Jehan Alain

Variaciones para órgano sobre un tema de Clement Jannequin

Eric Lebrun, órgano

Frrederick Delius

Paseo en trineo

Orquesta Sinfónico-Filarmónica / Richard Hayman

23.00

Industria Nacional

Sergei Prokofiev

Sonata para violín solo en Re mayor, op.115

Rubén González, violín

Tomas Luis de Victoria

Canción nocturna y El gitano come queso

Magi viderunt stellam (Los Reyes Magos vieron un estrella), motete

Pierre Passerau

Il est bel et bon, chanson

Dorival Caymmi

Suite Dos pescadores

Coro Juvenil Municipal de Trenque Lauquen / Juan Pablo Cadierno

Mario Davidovsky (1934)

Divertimento para 8.”Simetrías ambiguas”

International Contemporary Ensemble / David Fullner

Grabado en vivo en la Americas Society de Nueva York, el 13 de marzo de 2015

Juan María Solare

Vacío blanco

Víctor Torres, barítono

Silvia Dabul, piano

Mario Herrerías

Cuarteto de saxofones

Cuarteto de Saxofones 4mil

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 25 de octubre del año 2013