Programación Jueves 6 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Charles Mingus

Better get hit in your soul

Goodbye pork pie hat

Myriam Alter

Moving somewhere

Waking up

Ruby Moon

It’s best you met somebody else

I want a little sugar in my bowl

———

Ludwig van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Ensamble de vientos de la Filarmónica de la República Checa

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Johann Strauss hijo

Obertura de la opereta Cagliostro en Viena

Orquesta Johann Strauss de Viena / Joseph Francek

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y bajo continuo Nº10 en Si bemol mayor, Ryom 78

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Frederic Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Alisa Weilerstein, chelo

Inon Barnatan, piano

Edward Elgar

Música armoniosa para quinteto de vientos Nº4, “La granja”

Ensamble Athena

08.00



Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Alicia de Larrocha, piano

Heitor Villa Lobos

Fantasía para chelo y orquesta

Janos Starker, chelo

Orquesta Sinfónica de Paraíba / Eleazar de Carvalho

François Couperin

Concierto Real Nº3

Thomas Brandis, violín

Aurèle Nicolet, flauta

Heinz Holliger, oboe

Manfred Sax, fagot

Josef Ulsamer, viola da gamba

Christiane Jacottet, clave

09.00

Reinhold Glière

Los cosacos de Zaporiyia, poema sinfónico, op.64

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Joseph Haydn

Introducción, “Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen”, “Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu”, y El terremoto, fragmentos de “Las siete últimas palabras de Cristo en la cruz”

Cuarteto Vermeer



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº5 en Sol mayor, K.283

Deszó Ránki, piano

10.00

Alexander Arutiunian

Concertino para piano y orquesta

Narine Arutiunian, piano

Orquesta de Cámara de Moscú / Constantine Orbelian

Alfredo Casella

Paganiniana, divertimento para orquesta op.65

Orquesta Filarmónica de la Scala / Riccardo Muti

11.00

La gran aldea (República Checa)

Bohuslav Martinú

Sinfonía Nº6, “Fantasías sinfónicas”

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Frantisek Xaver Pokorny

Concierto para dos cornos y orquesta en Fa mayor

Zdenek y Bedrich Tylsar, cornos

Capella Istropolitana / Frantisek Vajnar

Josef Suk

Selección de Cosas vividas y soñadas, op.30

Margaret Fingerhut, piano

12.00

Clásicos a la carta

Franz Schubert

Cuarteto Nº13 en la menor, D.804

Cuarteto Melos

Alexander Borodin

En las estepas del Asia central

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Vladimir Fedoseyev

Reynaldo Hahn

Selección de canciones

Barbara Hendricks, soprano

Michel Dalberto, piano

13.00

La música del fauno

Kurt Weill

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Marin Alsop

Franz Schubert

Sonata en Mi bemol mayor, D.157

Radu Lupu, piano

Georg von Bertouch (1668 – 1743)

Sonata en trío Nº15 en fa menor

Ensamble Barroco de Bergen

14.00

Ferruccio Busoni

Fantasía india, op.44

Nelson Goerner, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Neeme Järvi

Christoph Willibald Gluck

“Quel chiaro rio”, de la ópera La corona

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Academia de Música Antigua de Berlín

Michael Tippett

Cuarteto para cuerdas Nº1

Cuarteto de Cuerdas Lindsay

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Edward MacDowell (1860-1908)

Suite para orquesta Nº2, op.48, “India”

Orquesta del Ulster / Takuo Yuasa

Edward MacDowell

Bosquejos del bosque, op.51

James Barbagallo, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Anton Bruckner

Final de la Sinfonía Nº9 en re menor (reconstrucción Nicola Samale y Giuseppe Mazzuca)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt / Eliahu Inbal

Gabriel Erkoreka

Kantak, para flautín y conjunto de cámara

Tomoka Mukai, flautin

Ensamble Camara XXI / Pedro Halffter Caro

Ruggero Leoncavallo

“Prologo” de la opera Pagliacci

Simon Keenlyside, baritono

Orquesta de la Radio de Munich / Ulf Schrimer

Celso Garrido Lecca (compositor peruano nacido en 1926)

Cuarteto Nº3 “Encuentros y homenajes”

Cuarteto de cuerdas de la Universidad de Lima

19.00

Domenico Cimarosa

Concierto para oboe y cuerdas en do menor

Anthony Camden, oboe

Orquesta Sinfónica e la ciudad de Londres / Nicholas Ward

Franz Schubert

Segundo movimiento de la Sinfonía Nº8 en si menor, “Inconclusa”, D.759

Orquesta de Cámara de Europa / Claudio Abbado

Luiz de Milan

Fantasías

Christopher Wilson, vihuela

Soutullo y Vert

“Intermezzo” de la zarzuela La leyenda del beso

Orquesta Lírica de Madrid / Federico Moreno Torroba

Muzio Clementi

Sonata Nº6 en re menor, op 25

Aldo Antognazzi, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía en Re mayor

Concerto Köln / Werner Ehrhardt

20.00

Ciclos (Sinfonías de Shostakovich)

Dimitri Shostakovich

Sinfonía Nº11 en sol menor, op.103 (1957)

Orquesta Sinfónica del Ministerio de Cultura de la Unión Soviética / Gennadi Rozhdesvensky

21.00

Música Nocturna

Richard Strauss

Don Quijote. Variaciones fantásticas sobre un tema caballeresco op 35

Yo-Yo Ma, chelo, cello

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Erik Satie

Preludios de “El hijo de las estrellas”

Aldo Ciccolini, piano

Andrea Falconieri

Corrente “La cuella”, Virtù di lumi, Sinfonia la buon’ora, Hoggi la dea del cielo y Gioiosa fantasia

Josep Bemet, tenor

Josep Cabre, barítono

Ensamble Fitzwiloliam

Carlos Baguier

Sinfonía Nº12 en Mi bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Paul Hindemith

Sonata para corno alto y piano

Mason Jones, corno

Glenn Glould, piano

Bedřich Smetana

Nuestras muchachas, polca

Orquesta Filarmónica del Estado de Brno / František Jílek

23:00

Industria Nacional

Ezequiel Viñao (1960)

Segunda parte de Arcanum, para voz y ensamble de cámara

Janet Youngdahl, soprano

Ensamble Absoluto / Kristian Järvi

Radamés Gnattali

Sonatina coreográfica

Camerata Argentina de Guitarras