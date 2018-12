Programación Jueves 6 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Bobby Timmons

Walking death

Gettin’ it togetha’

Los Swing Timers

Rock rimmon

Breakfast feud

Slipped disc

Dena DeRose

A table set for solitude

Alone together

———-

Clara Wieck

Sonata para piano en sol menor

Yoshiko Iwai, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ralph Vaughan Williams

Enrique V, obertura de concierto

The London Brass Virtuosi / David Honeyball

Piotr Ilych Chaikovsky

Pas de six, del prólogo del ballet La bella durmiente, op.66a

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº49 en do sostenido menor, Hoboken 16, Nº36

Jean-Efflam Bavouzet, piano

Antonio Vivaldi

Sonata para dos violines y bajo continuo Nº7 en Mi bemol mayor, Ryom 65.

Salvatore Accardo y Franco Gulli, violines

Rohan de Saram, chelo

Bruno Canino, clave

Edward Elgar

Dos danzas para vientos

Ensamble Athena

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano a cuatro manos en Do mayor, K.521

Duo Crommelynck

Dietrich Buxtehude

“Las manos” y “Los pies”, dos cantatas del ciclo “Los miembros de Nuestro Señor Jesús”

Bárbara Schlick y Mónika Frimmer, sopranos

Michael Chance, alto

Christophe Pregardien, tenor

Peter Kooy, bajo

Orquesta Barroca de Ámsterdam / Ton Koopman, órgano y dirección



Alexander Glazunov

Concierto para saxo alto y orquesta de cuerdas en Mi bemol mayor, op.109

Pekka Savijoki, saxo

Nueva Orquesta de cámara de Estocolmo / Jorma Panula

09.00

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº8

Ensamble Couperin

Sergei Rachmaninov

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.36

David Helfgott, piano

William Walton

Música para niños

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

10.00

Erich Wolfgang Korngold

Trío en Re mayor, op.1

Trío Göbel de Berlín

Fernando Sor

Fantasía sobre una canción popular escocesa, op.40

Göran Söllscher, guitarra

Johann Christian Bach

Sinfonía para doble orquesta en Mi mayor, op.18, Nº5

The Hanover Band / Anthony Halstead

11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Niels Gade

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.20

Sinfonietta de Estocolmo / Neeme Järvi

Dietrich Buxtehude

Sonata trío en Si bemol mayor, BuxWV 273

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Carl Nielsen

Seis canciones op.10

Solveig Kringelborn, soprano

Malcolm Martineau, piano

12.00

Clásicos a la carta

Aaron Copland

Primavera en los Apalaches

Orquesta Filarmónica de Los Angeles / Leonard Bernstein

Mijaíl Glinka

Gran sexteto para piano, cuarteto y contrabajo

Ensamble Capricorn

Giacomo Puccini

“O mio babbino caro” de la ópera Gianni Schicchi

Kiri Te Kanawa, soprano

Orquesta Filarmónica de Londres / John Pritchard

13.00

La música del fauno

Charles Gounod

Sinfonía Nº1 en Re mayor

Orquesta de Cámara de Saint Paul / Christopher Hogwood

Erwin Schulhoff (1894-1942)

Sexteto para cuerdas, op.45

Spectrum Concerts Berlin

Joseph Haydn

“Signor voi sapete”, aria de concierto, Hob. 24b, Nº7,

Nuria Rial, soprano

Orquesta barroca L’Orfeo / Michi Gaigg

14.00

Giuseppe Tartini

Concierto para chelo y orquesta en Re mayor

Roel Dieltiens, chelo

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Ignacy Jan Paderewski

Piezas para piano, op.1

Karol Radziwonowicz, piano

Leonard Bernstein

Divertimento para orquesta

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Leonard Bernstein

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Zygmunt Stojowski (1870-1946)

Sonata para violín y piano N°1 en Sol mayor, op.13

Barbara Trojanowska, violín

Elźbieta Tyszecka, piano

Engelbert Humperdinck (1854-1921)

La bella durmiente. Cuadros sinfónicos

Orquesta Sinfónica de la Radio Eslovaca / Martin Fischer-Dieskau

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

Modest Mussorgsky

“Muerte de Boris” de la ópera Boris Godounov

Ruggero Raimondi, bajo

Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica Nacional de los Estados Unidos/ Mstislav Rostropovich

Manuel de Falla

Concierto para clavecín y orquesta

Veyron Lacroix, clavecín

Miembros de la Orquesta nacional de España / Ataulfo Argenta

Richard Wagner

Marcha para el Emperador

Orquesta Sinfonica de Londres / Marek Janowski

Radames Gnatalli

Amargura

Ramiro Boero, bandoneon

19.00

Luigi Boccherini

Quinteto para dos violines, dos violas y chelo en Do mayor G.391

Ensamble 415

Igor Stravinsky

Final de la suite de Pulcinella

Orquesta de Cámara Orpheus

Ignaz Moscheles

Sinfonía concertante para flauta y oboe en Fa mayor

Joris Van Den Hauwe, oboe

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfonica de la Radio Belga / Andre Vandernoot

Wilhelm Stenhammer

Obertura y canzonetta de la Serenata, op.31

Orquesta Filarmonica de Estocolmo / Andrew Davis

20.00

Ciclos (Cantatas compuestas para el Premio de Roma)

Héctor Berlioz

Herminia, cantata con libreto de Pierre-Ange Vielliard (1828)

Véronique Gens, mezzosoprano

Orquesta Nacional de la Región del Loire / John Axelrod

————

Carl Maria von Weber

Quinteto para clarinete y cuerdas en Si bemol mayor, op.34

Benny Goodman, clarinete

Cuarteto Berkshire

21.00

Música Nocturna

Béla Bartók

Música del ballet pantomima en un acto El príncipe de madera, op.13

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Thomas Baltzar (c.1639-1663)

Preludio en Sol mayor, Alemanda y variación en sol menor, Courante en sol menor y Sarabanda en sol menor, para violín solo

Patrick Wood, violín barroco

Guillaume Dufay

Por la mirada de tus bellos ojos (versión instrumental), Mi querido amigo, y En este día del año, chansons

Bernhard Landauer, contratenor

Ensamble Unicorn / Michael Posch

Muzio Clementi

Capricho para piano en mi menor, op.47, N°1

Ian Hobson, piano

Albert Roussel

Suite en Fa

Orquesta Real Nacional de Escocia / Stéphane Denève

Isaac Albéniz

Tango

Ingolf Turban, violín

Jean-Jacques Dünkl, piano

23:00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº10 en Sol mayor, op.96

Symsia Bajour violín

Susana Bonora, piano

Grabación del Ciclo “Los intérpretes” de la FM de Radio Rivadavia

Ney Rosauro

Concierto para marimba y ensamble de percusión

Marina Calzado Linage, marimba

Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho (UBA) el 24 de junio de 2000