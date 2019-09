Programación Jueves 5 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Vaughn Wiester’s Famous Jazz Orchestra

Bright eyes

The days of wine and roses

Turgan Trío

The average extreme

Gloria Reuben

Change partners

You better love me

——————————–

Aram Khachaturian

Poema triunfal

Orquesta Filarmónica de la BBC / Fedor Glushchenko

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Gabriel Pierné

Divertimento sobre un tema pastoral, op.49

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

Fréderic Chopin

Dos nocturnos op.37: Nº1 en Sol menor y Nº2 en Sol mayor

Artur Rubinstein, piano

Giuseppe Torelli

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor

Ede Inhoff, trompeta

Orquesta de Cámara de la Ópera Estatal de Hungría

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº21 en La mayor, K.134

Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

08.00

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Niels Gade

Sinfonía Nº3 en la menor, op.15

Sinfonieta de Estocolmo / Neeme Järvi

John Ireland

Decoraciones

Eric Parkin, piano

09.00

Antonin Dvorak

Concierto para piano y orquesta en sol menor, op.33

Stephen Hough, piano

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Andris Nelsons

Ottorino Respighi

Deidades del bosque, ciclo de canciones sobre textos de Antonio Rubino

Ingrid Attot, soprano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Richard Hickox

10.00

Alexander Borodin

Cuarteto Nº2 en Re mayor

Cuarteto Borodin

Muzio Clementi

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.25, Nº5

Maria Tipo, piano

Bedrich Smetana

Polka, de la ópera “La novia vendida”

Orquesta del Festival de Londres / Alfred Scholz

11.00

La gran aldea (Suiza)

Frank Martin

Pequeña sinfonía concertante, op.54

Eva Guibentif, arpa

Christiane Jaccottet, clave

Ursula Ruttimann, piano

Orquesta de la Suisse Romande / Armin Jordan

Joachim Raff

Dúo para violín y piano sobre motivos de “Tanhausser” de Wagner, op.63, Nº2

Ingolf Turban, violín

Jascha Nemtsov, piano

Othmar Schoeck

Noche de verano, intermedio-pastoral, op.58

Nueva Orquesta Académica de Cámara de Alemania / Johannes Goritzky

Stefan Feingold

Etrusca

Stefan Feingold, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Franz Lehár

Selección de la opereta El país de las sonrisas

Ingrid Kertesi, soprano

János Berkes, tenor

Orquesta Opereta Húngara / Laszló Kovács

Antonin Dvorák

Quinteto con piano Nº1 en La mayor, op.5

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Johann Pachelbel

Canon en Re mayor

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd

13.00

La música del fauno

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Giuseppe Sgambati (1841-1914)

Piezas líricas, op.23

Pietro Spada, piano

Cecile Forsytn (1870-1941)

Concierto para viola y orquesta en sol menor

Lawrence Power, viola

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Alexander Borodin

“Escena del acto primero” de la opera El Príncipe Igor

Bryn Terfel, barítono

Orquesta del Metropolitan de New York / James Levine

Frederik Chopin

Scherzo Nº1 en si menor, op.20

Martha Noguera, piano

Ralph Vaughan Williams

Las avispas

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Kees Bakels

Georg Philipp Teleman

Sonata en La mayor para violin y bajo continuo, num. de catalogo TWV 41

Johannes Prasohler, violin

Philippe Grisvard, clave

Joaquin Rodrigo

Zarabanda lejana y villancico

Orquesta Sinfónica de Madrid / Antoni Ros Marbá

19.00

Candelario Huízar (compositor mexicano 1883-1970)

Cuarteto de cuerdas

Cuarteto Ruso – Americano

Roland de Lassus

Hodie completi sunt (motete)

The Tallis Scholars / Peter Phillips

Piotr Ilych Chaikovsky

Suite para orquesta Nº 4 en Sol mayor, op.61 “Mozartiana”

Orquesta de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Alban Berg

Piezas para clarinete y piano

Peter Schmidt, clarinete

Madoka Inui, piano

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Giovanni Giacomo Gastoldi

Un nuevo cazador, madrigal a cinco voces

Maite Arruabarrena, mezzosoprano

Mira Valenta, contralto

Josep Benet, tenor

Marius van Altena, tenor

Josep Cabré, bajo-barítono

Konrad Junghänel, dirección

Giovanni Ferreti

Bésame, mi vida, madrigal a cinco voces

Mira lo que me ha hecho, En un tiempo suspiraba y Ojos, no ojos, madrigales a seis voces

Ensamble Vocal / Konrad Junghänel

Carlo Gesualdo (c.1560-1613)

“Mil veces al día muero”, y “Muero, languideciendo de dolor”, “Ah, cómo suspiro por ti en vano”, del Sexto libro de madrigales

Il Complesso Barocco / Alan Curtis

——————

Franz Liszt

Hungaria. Poema sinfónico Nº9

Orquesta Sinfónica de Budapest / Árpád Joó

21.00

Música Nocturna

Olivier Messiaen

Luben Yordanoff, violín

Albert Tetard, chelo

Claude Desurmont, clarinete

Daniel Barenboim, piano

Richard Strauss

Don Juan, op.20, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica de Berlín / Gustavo Dudamel

Anónimo

Chaconas y Marionas

Gaspar Sanz

Preludio o Capricho arpeado

Anónimo

Folias

The Harp Consort / Andrew Lawrence-King

Giochino Rossini

Obertura de la ópera La escala de seda

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Wilhelm Peterson-Berger (1867-1942)

Nada es como la espera, Cuando camino en soledad, Como estrellas en el cielo, Acércate al muchacho, pequeña cabrita, El sol resplandece en el atardecer y Si me amas, canciones

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Bengt Forsberg, piano

Boris Blacher

Variaciones sobre un tema de Paganini, op.26

Orquesta Filarmónica de Viena / Georg Solti

23.00

Industria Nacional

Pompeyo Camps (1925-1997)

Pórtico, serenata y villancico para cuerdas, op.45

Orquesta de Cámara Juvenil de Radio Nacional / Washington Castro

Grabación realizada en la Sala Martín Coronado del Teatro Municipal General San Martín el 15 de octubre de 1972

Dmitri Shostakovich

Trío N°2 en mi menor, op.67

Trío Ginastera

Grabado en vivo en el Auditorio de Radio Nacional el 1º de octubre de 2017

Jorge Luis Chikiar

No te calles

Bruno Lo Bianco, percusión

Jorge Luis Chikiar, electrónica

——————–

Isaac Albéniz

“Sevilla”, de la Suite española (orquestación de Frübeck de Burgos)

Orquesta New Philharmonia / Rafael Frübeck de Burgos