Programación Jueves 5 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Stan Getz Quartet

Lester left town

Monty Alexander

Accompong

Pointe a pitré

Patti Austin

Funny face

Swanee

———————-

00.30

Sergei Prokofiev

Música para niños, op.65

Boris Berman, piano

01.00

Tiempos Modernos

Giuseppe Verdi

“Acto segundo” de la opera Rigoletto

Javier Camarena, tenor

Desiree Rancatore, soprano

Carlos Alvarez, barítono

Solistas coro y orquesta del Real de Madrid / Riccardo Frizza

Teatro Real de Madrid, España, 6 de abril de 2017

Thomas Ades

Concierto para violín y orquesta “Caminos concéntricos”

Agustín Adelich, violin

Orquesta Filarmónica de Liverpool / Hannu Lintu

Grabación de estudio editada en abril de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres/ Andre Previn

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Anton Webern

Viento de verano. Idilio para orquesta

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Joseph Haydn

Cuatro canciones: Canción de la sirena, Canción pastoral, Fidelidad y Canción del marinero

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

George Frideric Handel

Bacchus ever fair and young, de la oda Alexander’s Feast

Stephen Roberts, baritone

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Coro Bach de Estocolmo

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq.137

Cuarteto Purcell

Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Felix Mendelssohn

Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

Gabriel Fauré

Nocturno para piano en Si mayor, op.33, Nº2

Pascal Rogé, piano

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77, K.90 (arreglo para laúd clave)

Gergely Sárközy, laúd clave

Jacques Ibert

El jardinero de Samos, música incidental

Ensamble Erwartung

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en do menor, R.401

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Krystian Zimerman, piano

07.00

Y la mañana va

Anatol Liadov

Polonesa, op.49

Orquesta Filarmónica de Eslovaquia / Stephen Gunzenhauser

Adriano Banchieri

Acto III de il Zabaione musicale, comedia madrigalesca

Coro de la Radio Suiza de Lugano

Ensamble Sonatori de la Gioiosa Marca de Treviso / Diego Fasolis

Bohuslav Martinú

Siete danzas checas, Halbreich 195

Giorgio Koukl, piano

Ludwig van Beethoven

Siete danzas para siete instrumentos, obra sin opus, Nº17

Capella Istropolitana / Oliver Dohnányi

Francois Couperin

Concierto para oboe y bajo continuo Nº4

Ensamble Couperin

08.00

Joseph Joachim

Variaciones para violín y piano en mi menor

Hagai Shaham, violín

Arnon Erez, piano

Alexander Glazunov

Escenas de ballet, op.52

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Federico Moreno Torroba

Estampas

Cuarteto de guitarras Entrecuerdas

09.00

Giovanni Bottesini

Concierto para contrabajo y cuerdas en si menor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Martha Argerich, piano

Orquesta Philharmonia / Giuseppe Sinopoli

Jacques-Martin Hotteterre

Suite para flauta traversa y bajo continuo Nº1 en sol menor

Philippe Allain Dupré, flauta traversa

Philippe Pierlot, viola da gamba

Yasuko Uyama-Bouvard, clave

10.00

El artista de la semana

Simon Rattle

Wolfgang Amadeus Mozart

“Non piú di fiori vaghe catene”, de La clemenza di Tito, K.621

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Orquesta de la Era del iluminismo / Simon Rattle

————

Wolfgang Amadeus Mozart

“Ei parte..,.Senti !… Ah no !”, de Cosi fan tutte, K.588

Magdalena Kozena, mezzosoprano

Orquesta de la Era del iluminismo / Simon Rattle

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

Gustav Holst

“Beni Mora”, suite oriental, op.29, Nº1

Orquesta Nacional Real de Escocia / David Lloyd-Jones

11.00

La gran aldea (Croacia)

Juro Tkalčić

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.10

Branimir Pustički, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio – Televisión de Croacia / Robert Homen

Dora Pejačević

Cuarteto con piano en re menor, op.25

Oliver Triendl, piano

Cuarteto Sine Nomine

Dora Pejačević

Sonata para violín y piano

Anđelko Krpan, violín

Nada Majnarić, piano

12.00

Clásicos a la carta

Aaron Copland

Billy the Kid

Orquesta Sinfónica de la Radio de la República Checa / Stephen Gunzenhauser

Georg Friedrich Handel

“Scherza infida!”, de la ópera Ariodante

Lorraine Hunt, mezzosoprano

Orquesta Barroca de Friburgo / Nicholas McGegan

Sergei Prokofiev

Quinteto en sol menor, op.39

Richard Woodhams, oboe

Michael Collins, clarinete

Chantal Juillet, violín

Isabelle van Keulen, viola

Harold Robinson, contrabajo

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Igor Stravinsky

Concierto en Re mayor

Orquesta Halle / John Barbirolli

Registro de 1948

——————–

Anton Rubinstein

Sonata para piano N°1 en mi menor, op.12

Leslie Howard, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata en trío en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

14.00

El compositor de la semana

Benjamin Britten

“Libera me”, sexta y última parte del Requiem de Guerra, op.66

Galina Vishnevskaya, soprano

Peter Pears, tenor

Dietrich Fischer-Dieskau, barítono

Coro Bach y Coro de la Highgate School

Ensamble Melos

Coro y Orquesta de la Orquesta Sinfónica de Londres / Benjamin Britten

————-

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.37

Ingo Goritzki, oboe

Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

Carlos Chavez

Toccata para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Anton Arensky (1861 – 1906)

Trío Nº1 en re menor, op.32

Trío Borodin

Anton Arensky

Variaciones sobre um tema de Chaikovsky, op.35a

Orquesta Sinfónica de Londres / Antal Dorati

Anton Arensky

Bigarrures, op.20, Nº1

Yuri Bukoff, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Ludwig van Beethoven

Trio para piano clarinete y cello Nº4 op.11

Martha Argerich, piano

Marek Denemark, clarinete

Mark Drobinsky, cello

Tomaso Albinoni

Conciertos para cuerdas, flauta y continuo Nº 9 en re menor

Michala Petri, flauta

I Musici

Krysztof Penderecki

Fluorecencias para orquesta

Sinfonia Varsovia / Antoni Wit

Ruperto Chapi

“Mi Tia se figura” de la zarzuela El Rey que rabio

Montserrat Caballe, soprano

Orquesta Sinfonica de Madrid / Eugenio Marco

19.00

Arturo Marquez

Danzon Nº7

Orquesta Filarmonica Iberoamericana / Enrique Barrios

Johann Sebastian Bach

Fantasía cromática y fuga en re menor BWV 903

Maria Tipo, piano

Antonin Dvorak

Piezas románticas op.75

Isaac Stern, violin

Robert MacDonald, piano

Isaac Albeniz

“Triana” y “El Albaicín” de la suite Iberia

Orquesta Sinfónica Checa / Kenneth Jean

20.00

Ciclos (Obras para piano de Guastavino)

Carlos Guastavino

Pueblito mi pueblo, canción (transcripción para piano del compositor)

Mauricio (lövfal) Lövfall, piano

Carlos Guastavino

El sampedrino, canción (transcripción para piano del compositor)

Julio Ogas, piano

Carlos Guastavino

Las presencias

Mauricio Lövfall, piano

————–

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, HobVIIb:1

Maurice Gendron, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres / Raymond Leeppard

21.00

Música nocturna

Alban Berg

Suite lírica

Cuarteto Alban Berg

Giuseppe Torelli

Concierto para trompeta y cuerdas en Re mayor

Maurice André, trompeta

Concerto Ámsterdam / Jaap Schröder

Frédéric Chopin

Tres nocturnos, op.15

Maria João Pires, piano

Jacques Ibert

Tropismos para amores imaginarios

Orquesta de la Radio y Televisión Francesa / Jean Martinon

Johann Nepomuk Hummel

Trío en Sol mayor, op.35

Trío Parnassus

Antonín Dvořák

Scherzo caprichoso, op 66

Orquesta de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Johann Schmelzer

Sonata Nº4 para violín y bajo continuo, de la colección Sonatae unum fidium

Ensamble Romanesca

Granville Bantock

Los buceadores del mar. Segundo poema del Mar de las Hèbridas

Orquesta Filarmónica Real / Vernon Handley

23:00

Industria Nacional

Pedro Sofía

Nocturno en re menor, op.42

Valentín Surif, piano

Igor Stravinsky

Edipo rey. Ópera oratorio en un acto

Carlos Cossuta, tenor

Betty Alen, mezzosoprano

Víctor de Narké, Carlos Feller y Jorge Algorta, bajos

Enzo Betti, tenor

Guillermo “Gui” Gallardo, narrador

Coro y Orquesta Estable del Teatro Colón / István Kertesz

Grabado en vivo en el Teatro Colón el 8 de septiembre de 1964