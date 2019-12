Programación Jueves 5 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Barbara Dennerlein y la Peter Herbolzheimer Big Band

Yardbird Suite

Goodbye pork pie hat

A tribute to Charlie

Ben Williams

Home

Mr.Dynamite

Kat Edmonson

Night and day

Just one of those things

——-

Franz Schubert

Cuarteto Nº11 en Mi mayor, Deutsch 353

Cuarteto Melos

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de El empresario, K.486

Ensamble “Tafelmusik” / Bruno Weil

Francesco Lecce

Concierto para mandolina, cuerdas y clave en Sol mayor

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ignacy Paderewski

Sonata para piano en mi bemol menor, op.21

Andrzej Stefanski, piano

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº9 en Fa mayor

Andrew Manze, violín

Jaap der Linden, viola da gamba

Richard Eggar, clave

08.00



Franz Tausch (clarinetista y compositor alemán, 1762 – 1817)

Concierto para clarinete y orquesta en Mi bemol mayor

Karl Schlechta, clarinete

Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát

Ludwig Van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº1 en Re mayor, op.12, Nº1

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Sigmund Romberg

“Un beso” y “Amor, vuelve a mi”, de la opereta “La luna nueva”

Barbara Hendricks , soprano

Gino Quilico, barítono

Coro Ambrosiano

Orquesta Philharmonia / Lawrence Foster

09.00



Carl Maria Von Weber

Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.11

Peter Rösel, piano

Staatskapelle de Dresde / Herbert Blomstedt

Jean Françaix

Quinteto para vientos Nº1

Quinteto de vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

Gaspard Fritz

Sinfonía en La mayor, op.1, Nº6

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

10.00

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº2 en sol sostenido menor, op.19

Elisabeth Leonskaja, piano

Benjamin Britten

Cuarteto para cuerdas Nº3, op.94

Cuarteto Amadeus

Ottorino Respighi

Belfagor, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

11.00

La gran aldea (Inglaterra)

Alice Mary Smith

Sinfonía en la menor

London Mozart Players / Howard Shelley

Arthur Bliss

Sonata para viola y piano

Martin Outram, viola

Julian Rolton, piano

Edward Elgar

La lluvia, op.70, Nº1

Estudio Coral Buenos Aires / Carlos López Puccio

12.00

Clásicos a la carta

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto de cuerdas Nº5 en Re mayor, K.593

Cuarteto Juilliard

Walter Trampler, viola

Maurice Ravel

Concierto para piano y orquesta en Sol mayor

Martha Argerich, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

13.00

La música del fauno

François Devienne (1759 – 1803)

Concierto para flauta y orquesta N°7 en mi menor

Emmanuel Pahud, flauta

Orquesta de Cámara de Basilea / Giovanni Antonini

Engelbert Humperdinck (1854-1921)

Quinteto con piano en Sol mayor

Cuarteto Diogenes

Andreas Kirpal, piano

Heitor Villa-Lobos

Choros Nº1

Pepe Romero, guitarra

14.00

Giovanni Mossi (c. 1680 – 1742)

Concerto grosso en sol menor, op.4, Nº12

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Aaron Copland

Sonata para clarinete y piano

Victoria Soames, clarinete

Julius Drake, piano

Sergei Prokofiev

Sinfonietta, op.5

Orquesta Nacional Real de Escocia / Neeme Järvi

15.00

Música documental (Románticos desconocidos)

Hans Pfitzner (1872-1949)

Dúo para violín, chelo y orquesta, op.43

Saschko Gawriloff, violín

Julius Berger, chelo

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Werner Andreas Albert

Hans Pfitzner

Cuarteto de cuerdas Nº3 en do menor, op.42

Cuarteto Austríaco

Hans Pfitzner

Herr Oluf, op.12, balada con texto de Johann Gottfried Herder

Los duendes, op.14, balada con texto de August Kopisch

Helmut Grundmann, barítono

Orquesta Philharmonia del Noroeste de Alemania / Otto Tausk

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Carlos Estrada (compositor uruguayo 1909 -1970)

Sonatina

Elida Gencarelli, piano

Johann Strauss II

Los extravagantes, vals

Orquesta Filarmónica de Viena / Gustavo Dudamel

Toru Takemitsu

Nostalghia, en memoria de Andrey Tarkovsky

Fernando Hasaj, violin

Camerata Bariloche

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonia en Fa mayor, K 76

Orquesta del Mozarteum de Salzburgo / Hans Graf

Rogerds / Hammerstein

Escenas de Caroussel y El rey y yo

Samuel Ramey, bajo

Orquesta National Filarmonic / Peter Matz

19.00

John Adams

Concierto para violín y orquesta

Gidon Kremer, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / Kent Nagano

Joseph Haydn

Sonata para piano en Sol mayor, Hob:XVI, Nº40

Alfred Brendel, piano

Marin Marais

Suite “Le Labrynthe”

Juan Manuel Quintana, viola da Gamba

Dolores Costoyas, Tiorba

Attilio Cremonesi, clavecín

20.00

Ciclos (Período modernista de Villa-Lobos)

Heitor Villa-Lobos

A prole do bebé. Primera serie (1918)

Sonia Rubinsky, piano

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto simbólico. Impresiones de la vida mundana, para flauta, saxo alto, arpa, celesta y coro femenino (1922)

Toninho Carrasqueira, flauta

Dílson Florêncio, saxo alto

Liuuba Klevtsova, harp

Maria Elisa Risarto, celesta

Coro Femenino

Gil Jardim, dirección

——

Georg Philipp Telemann

Sonata para oboe y continuo en Sol mayor, op.13, Nº6

Han de Vries, oboe

Wouter Möller, chelo barroco

Bob Van Asperen, clave

21.00

Música Nocturna

Wolfgang Amadeus Mozart

Requiem en re menor, K.626 (completado por Duncan Druce)

Nancy Argenta, soprano

Catherine Robbin, contralto

John Mark Ainsley, tenor

Alastair Miles, bajo

Coro Schütz de Londres

London Classical Players / Roger Norrington

Jean Françaix

La hora del pastor, para flauta, oboe, clarinete, corno y piano

Catherine Cantin, flauta

Maurice Bourgue, oboe

Michel Portal, clarinete

André Cazalet, corno

Pascal Rogé, piano

Antonín Dvořák

Scherzo caprichoso, op 66

Orquesta de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

François Couperin

Concierto real Nº1 en Sol mayor

Thomas Brandis, violín

Heinz Holliger, oboe

Joseph Ulsamer, viola da gamba

Manfred Sax, fagot

Christianne Jaccotett, clave

Alan Rawsthorne

Concertante pastorale para flauta, corno y cuerdas

Conrad Marshall, flauta

Rebecca Goldberg, corno

Northern Chamber Orchestra / David Lloyd-Jones

Fernando Sor

Tanto mejor. Seis valses para guitarra, op.51

Jeffrey McFadden, guitarra

Jean Sibelius

Luonnotar, op, 70, poema sinfónico para soprano y orquesta

Gwyneth Jones, soprano

Orquesta Sinfónica de Londres / Antqal Dorati

23.00

Industria Nacional

Pascual Quaratino (1904-1973)

Caja chayera

Eduardo Ayas, tenor

Susana Frangi, piano

¡Bien haya!

Víctor Torres, barítono

Fernando Pérez, piano

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº5 en re menor, op.47

Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata / Alejo Pérez

Grabado en vivo en el Teatro Argentino de La Plata el 3 de diciembre de 2011