Programación Jueves 5 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Manhattan Jazz Orchestra

It don’t mean a thing

Some skunk funk

Lage Lund

Unanswered call of the wild

Cleo Laine

Willow weep for me (Ann Ronell)

Fine and mellow (Billie Holiday)

————–

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ferenc Erkel

Czardas de la ópera Ladislao Hunyadi

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Eduard Tubin

Suite de danzas estonianas

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Franz Liszt

“El Valle de Obermann”, de Suiza, 1er.año del ciclo Años de peregrinaje

Jorge Bolet, piano

Francois Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

08.00



Arthur Bliss

Fragmentos del ballet “Checkmate”

Orquesta Real Nacional de Escocia / David Lloyd Jones

Ferruccio Busoni

Sonatina para piano Nº1, Kinderman 257

Geoffrey Douglas Madge, piano

Karl Ditters von Dittersdorf

Concierto para oboe y orquesta en Sol mayor

Heinz Holliger, oboe

Camerata Bern / Thomas Füri



09.00

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonieta de Estocolmo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto de cuerdas Nº7 en Mi bemol mayor, K.160

Cuarteto Festetics

Dmitri Kabalevsky

Ocho preludios para piano, op.38

Murray MacLachlan, piano

10.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en do mayor, Hob.7b, Nº1

Nicolas Altstdaedt, chelo

Orquesta de Cámara Académica de Potsdam / Michael Sanderling

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Nicholas Daniel, oboe

Julius Drake, piano

Franz Léhar

Fragmentos de la opereta “El zarévich”

Sonja Schöner, soprano

Heinz Hoppe, tenor

Coro y Orquesta de la Ópera Estatal de Berlín / Richard Müller-Lampertz

11.00

La gran aldea (Japón)

Humiwo Hayasaka (1914 – 1955)

Concierto para piano y orquesta

Hiromi Okada, piano

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitry Yablonsky

Toshirō Mayuzumi

Symphonic Mood

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Takuo Yuasa

Rentaro Taki (1879 – 1903)

Minué para piano en si menor

Noriko Ogawa, piano

12.00

Clásicos a la carta

Gioachino Rossini

Selección de la opera La italiana en Argel

Patrizia Pace, soprano

Agnes Baltsa mezzosoprano

Frank Lopardo, tenor

Enzo Dara, bajo-barítono

Orquesta Filarmónica de Viena / Claudio Abbado

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para violín y piano Nº21 en mi menor, K.304

Arthur Grumiaux, violín;

Walter Klein, piano

Gustav Mahler

“Adagietto” de la Sinfonía Nº5

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Leonard Bernstein

13.00

La música del fauno

Frédéric Chopin

Sonata para chelo y piano en sol menor, op.65

Sol Gabetta, chelo

Bertrand Chamayou, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Alexis Kossenko, flauta

Les Ambassadeurs

Quique Sinesi

Contramarea

Víctor Villadangos, guitarra

14.00

Carl Maria von Weber

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.19

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Wolfgang Sawallisch

Reynaldo Hahn

“Lydé” y “Tyndaris”, del ciclo Estudios latinos

Véronique Gens, soprano

Susan Manoff, piano

Igor Stravinsky

Concierto para dos pianos

Marc-André Hamelin y Leif Ove Andsnes, dúo de pianos

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Ferdinand David (1810-1873)

Concierto para violín y orquesta N°4 en Fa mayor, op.23

Hagai Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Louise Farrenc (1804-1875)

Trío N°3 para violín, clarinete y piano en Mi bemol mayor, op.44

Ensamble Linos

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Frederic Chopin

Polonesa en Fa sostenido menor, op.44

Ivo Pogorlich, piano

Guo Wenjing (compositor chino nacido en 1956)

Concierto para percusión y orquesta, op.47 “Consagracion de la montaña”

Li Biao, percusion

Orquesta Sinfonica de Dinamarca / Fabio Luisi

Wolfgang Amadeus Mozart

Adagio y Rondo, K.617

Jeno Jando, celesta

Imre Kovacs, flauta

Jozef Kiss, oboe

Bela Kovakc, clarinete

Jozsef Vajda, fagot

Antonin Dvorak

Danzas eslavas, op.46

Orquesta Filarmonica de Israel / Leonard Bernstein

Leos Delibes

“Aria de las campanas” de la opera Lakme

Lily Pons, soprano

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

19.00

Vincenzo Bellini

Concierto para oboe y cuerdas en fa mayor

Anthony Camden, oboe

Sinfonia de la ciudad de Londres / Nicholas Ward

Arcangelo Corelli

Sonata en trío en La mayor, op.4, Nº3

Ensamble Aurora

Inocente Carreño (compositor venezolano 1919-2016)

Suite Nº2

Nirse González, guitarra

Giuseppe Martucci

Colores Orientales

Orquesta Filarmonia / Francesco D’Avalos

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo y orquesta en sol menor

Chistophe Coin, chelo

Academia de Musica Antigua / Christopher Hogwood

20.00

Ciclos (Obras tardías de Liszt)

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental N°10

Daniil Trifonov, piano

Franz Liszt

Nubes grises

Maurizio Pollini, piano

Franz Liszt

“Los juegos de agua de la Villa d’Este”, de Tercer año de peregrinaje (1877)

Zoltán Kocsis, piano

Franz Liszt

Vals Mefisto N°3 (1883)

Leslie Howard, piano

Franz Liszt

Vals olvidado N°1 (1884)

Earl Wild, piano

Franz Liszt

Csárdás macabra (1884)

Alfred Brendel, piano

————-

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Si bemol mayor, op.7, N°6

Cantilena / Adrian Shepherd

21.00

Música Nocturna

Sergei Prokofiev

Cenicienta, op.87, música de ballet

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

23:00

Industria Nacional

Max Reger

Preludio y fuga para órgano en mi menor, op.85, N°4

Sara de Vergara, órgano

Felipe Boero

Raquela. Boceto lírico en un acto (1918)

Vanesa Tomas, soprano

Santiago Burgui, tenor

Alejandro Meerapfel, barítono

Mario De Salvo, bajo

Coro Polifónico Nacional

Orquesta Nacional de Música Argentina “Juan de Dios Filiberto” / Roberto Luvini

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires, el 30 de septiembre del año 2011