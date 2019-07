Programación Jueves 4 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Shelly Manne and his Men

Peter Gunn

Dreamsville

A profound gass

Anouar Brahem

Dance with waves

Al Birwa

Chris Thompson

Caravan

Solitude

In the cool cool cool cool of the evening

Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Louis Moreau Gottschalk

Tarantela célebre, op.67, Nº5

Orquesta del Hot Springs Music Festival / Richard Rosenberg

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Ervin Lukács

Jan Ladislav Dussek

Sonata para piano Nº14 en Sol mayor, op.39, Nº1

Laure Colladant, piano

Domenico Scarlatti

“Salve Regina”, motete para soprano y orquesta in La mayor

Marie-Nicole Lemieux, contralto

Orquesta Barroca Tafelmusik / Jeanne Lamon

08.00

Franz Xaver Richter

Sonata para flauta, clave y chelo Nº3 en La mayor

Pauliina Fred, flauta

Aapo Häkkinen, clave

Heidi Peltoniemi, chelo

Mili Balakirev

Obertura sobre una marcha española, op.6

Orquesta Sinfónica de Singapur / Chooy Hoey

Leos Janacek

Capricho para la mano izquierda y ensamble de cámara

Rudolf Firkusny, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Neumann

09.00



Ludwig Van Beethoven

Dúo para clarinete y fagot Nº3 en Si bemol mayor

Béla Kovács, clarinete

Tibor Fülemile, fagot

William Sterndale Bennett

Las ninfas del bosque, obertura, op.20

Orquesta Filarmónica de Londres / Nicholas Braithwaite

Ferdinand Ries (compositor alemán, 1784-1838)

Gran sonata fantasía en fa sostenido menor, op.26, “El desdichado”

Alexandra Oehler, piano

10.00



Richard Strauss

Concierto para corno y orquesta Nº2 en mi bemol mayor

Hermann Baumann, corno

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

Wenceslaus Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Gaspard Fritz

Sinfonía en sol menor, op.6, Nº6

La Stagione Frankfurt / Michael Schneider

11.00

La gran aldea (Alemania)

Ferdinand Hiller

Quinteto con piano en Sol mayor, op.156

Tobias Koch, piano

Cuarteto Pleyel

Gottfried August Homilius

Dos arias de La Pasión según San Juan, HoWV 1.4

Clemens Heidrich, bajo

Fritz Vitzthum, contratenor

Orquesta Barroca de Dresde / Roderich Kreile

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

Concierto para dos mandolinas y orquesta en Sol mayor, R.532

Dorina Frati y Ugo Orlandi, mandolinas

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Ludwig van Beethoven

Sonata para violín y piano Nº9 en La mayor, op.47, “Kreutzer”

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Pablo Sorozábal

“¡No puede ser!” de La tabernera del puerto

Plácido Domingo, tenor

Orquesta Sinfónica de Madrid – Manuel Moreno-Buendia

13.00

La música del fauno

Max Bruch

Fantasía escocesa para violín, arpa y orquesta, op 46

Maxim Fedotov, violín

Orquesta Filarmónica de Rusia / Dmitri Yablonsky

Bohuslav Martinů

Tres danzas checas

Giordio Koukl, piano

Francesco Geminiani

Sonata para chelo y bajo continuo en La mayor, op.5, Nº1

Alison McGillivray, chelo

David McGuiness, clave

Joseph Crouch, chelo

14.00

George Antheil (1900 – 1959)

Sinfonía N°5

Orquesta Filarmónica de la BBC / John Storgårds

Ignaz Pleyel

Cuarteto para cuerdas en Re mayor, op.2, Nº6

Cuarteto Ensō

Georg Philipp Telemann

Concierto para tres oboes y orquesta en Si bemol mayor

Peter Westermann, Michael Niesemann y Piet Dhont, oboes

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Albéric Magnard (1865-1914)

Sinfonía Nº3, op.11

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Teresa Carreño (1853-1917)

Balada op.17 e Intermezzo, op.34

Clara Rodríguez, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Alexander Scriabin

Sonata Nº3, op.23

Vladimir Horowitz, piano

Igor Stravinsky

Sinfonía para instrumentos de viento

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlin / Vladimir Ashkenazy

Johann Sebastian Bach

“Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust” (Paz profunda, magnífico gozo del alma)

Cantata BWV 170

Anna Wall, mezzo soprano

Lisandro Abadie, baritono

Orquesta Musique des Lumières / Facundo Agudín

19.00

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta Nº8 en Do mayor, K.246

Rudolf Serkin, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

Jean Sibelius

Andante festivo para orquesta

Orquesta Sinfónica de Gottenburgo /Neeme Järvi

Max Bruch

Dos piezas para violín, clarinete y piano

Trio Verdehr

John La Montaine (compositor estadounidense, 1920-2013)

Pájaros del Paraíso, op.34

Orquesta Filarmónica de Rochester / Howard Hanson

20.00

Ciclos (Compositores académicos argentinos y el Tango)

Dmitri Shostakovich

Sinfonía N°14 en sol menor, op.135

Joan Rogers, soprano

Sergei Leiferkus, bajo

Orquesta Sinfónica de la NHK de Tokio / Vladimir Ashkenazy

21.00

Música Nocturna

George Frederic Handel

Concerto grosso en Fa mayor op.3, Nº4a

Lisa Benoziuk, flauta

Sophia McKeena, oboe

Simon Standge y Elizabeth Wilcock, violín

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

George Frederic Handel

Concerto grosso en La mayor, op.6, Nº11

The English Concert / Trevor Pinnock

George Frederic Handel

Concerto grosso en re menor, op.3, Nº6

Alastair Ross, órgano

George Frederic Handel

Concerto grosso en Fa mayor, op.6, Nº9

The English Concert / Trevor Pinnock

George Frederic Handel

Concerto grosso en re menor, op.3, Nº5

Sophia McKeena, oboe

Solistas Barrocos Ingleses / John Eliot Gardiner

George Frederic Handel

Concerto grosso en Re mayor, op.6, Nº5

The English Concert / Trevor Pinnock

Mily Balakirev

Islamey. Fantasía oriental

Olga Kern, piano

Vincenzo Bellini

“A te o cara”, del acto primero de I Puritani

Alfredo Kraus, tenor

Montserrat Caballé, soprano

Agostino Ferrin y Stefan Elenkov, bajos

Coro Aqmbrosiano de Ópera

Orquesta Philharmonia / Riccardo Muti

Gaetano Donizetti

“A mes amis”, del acto primero de La hija del regimiento

Alfredo Kraus, tenor

Jean-Nöel Beguelin, bajo

Coro y Orquesta del Tteatro Nacional de la Ópera Nacional de París 7 Bruno Campanella

René Eespere

Staminis

Krsito Käö, guitarra

Christoph Willibald Gluck

“Danza de los escitas”, de la ópera Ifigenia en Áulide

Collegium Aureum / Franz Josef Maie

23.00

Industria Nacional

Luigi Boccherini

“Minuetto”, del Quinteto para dos violines, viola y dos chelos en Mi mayor, op.11, Nº5

Felix Mendelssohn

“Scherzo”, del Cuarteto en mi menor, op.44, N°2

Cuarteto Pessina

Benjamin Britten

Missa Brevis

Rocío Arbizu y Daniela Tabernig, sopranos

Coro de Niños y Jóvenes de la Municipalidad de Santo Tomé

Norma Scarafia, órgano

Celina Kohan de Scher (1931-2015)

Sinfonía N°1 en Do mayor, op.12

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Guillermo Scarabino

Walter Heinze (1943-2005)

El navegante quieto

Carlos Groisman, guitarra