Programación Jueves 31 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz

Bernat Font Trio

After sun

Steeplechase rag

Andrés Hayes

Nature boy

I didn’t know what time it was

Lena Horne

Come on strong

I’d do anything

I got rhythm

———

Anton Arensky

Sinfonía Nº2 en La mayor, op.22

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Cesar Cui

Canzonetta de la Suite Concertante para violín y orquesta op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Clara Schumann

Tres romances para piano, op.11

Isata Kanneh-Mason, piano

Franz Liszt

Hungaria, poema sinfónico Nro.9

Orquesta Estatal Húngara / Janos Ferencsik.

Gerald Finzi

Cinco bagatelas para clarinete y piano, op.23

Thea King, clarinet

Clifford Benson, piano

08.00



Joseph Joachim

En memoria de Heinrich von Kleist, obertura op.13

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Meir Minsky

Joseph Boulogne, Chevalier de Saint-Georges

Concierto para violín y orquesta Nº 10 en Sol mayor

Qian Zhou, violín

Camerata Toronto / Kevin Mallon

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano Nº13 en Si bemol mayor, K.333

Robert Riefling, piano

09.00



Alban Berg

Tres piezas para orquesta, op.6

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto para clarinete y cuerdas Nº1 en Mi bemol mayor, op.2

Thea King, clarinet

Peter Carter, violin

Prudence Pacey, viola

Bruno Schrecker, chelo

Giuseppe Verdi

Stabat Mater de las Cuatro piezas sacras para coro y orquesta

Coro y Orquesta Sinfónica de Atlanta / Robert Shaw

10.00

Aram Jachaturián

Concierto-rapsodia para violín y orquesta, op.96

Andrei Korsakov, violín

Orquesta del Teatro Maly de Moscú / Yuri Simonov

Joachim Raff

Suite para piano Nº2 en Do mayor, op.71

Alexander Zolotarev, piano

Ernest Chausson

Tarde de fiesta, op.32

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

11.00

La gran aldea (Rusia)

Alexander Glazunov

Sonata para piano Nº2 en mi menor, op.75

Stephen Coombs, piano

Alexander Grechaninov

Missa Sancti Spiritus, op.169

Coro Sinfónico Estatal de Rusia / Valéry Polyansky

Vincenzo Manfredini

Non turbar que’ vaghi rai

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

I Barocchisti / Diego Fasolis

12.00

Clásicos a la carta

Franz Liszt

Vals Mefisto Nº1, S.514

Leslie Howard, piano

Niccolò Paganini

Concierto para violín y orquesta Nº4 en re menor

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Riccardo Muti

Léo Delibes

“Aria de las campanas” de la ópera Lakmé

Natalie Dessay, soprano

Orquesta Filarmónica de Monte-Carlo / Patrick Fournillier

13.00

La música del fauno

Ernst Krenek

Concertino para flauta, violín, piano y orquesta de cuerdas, op.27

Karl-Heinz Schütz, flauta

Christoph Konez, violín

Maria Prinz, piano

Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Enrique Granados

Allegro de concierto

Daniel Ligorio, piano

Luigi Boccherini

Sinfonía en La mayor, op.37, Nº4

Orquesta Cantilena / Adrian Shepherd

14.00

Johann Sebastian Bach

“Corazón y boca y actos y vida”, cantata BWV 147

Lisa Larsson, soprano

Bogna Bartosz, mezzosoprano

Gerd Türk, tenor

Klaus Mertens, bajo

Coro y Orquesta Barroca de Amsterdam / Ton Koopman

Heitor Villa-Lobos

Fantasía para saxo y piano

Eugene Rousseau, saxo alto

Hans Graf, piano

Percy Grainger

Canción de la colina Nº1

Orquesta Sinfónica de Melbourne / Geoffrey Simon

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Guillaume Lekeu (1870-1894)

Introducción sinfónica a Los burgraves. Ensayo sinfónico basado en la pieza teatral homónima de Víctor Hugo

Orquesta Filarmónica de Lieja y de la Comunidad Francesa de Bélgica / Pierre Bartolomé

Guillaume Lekeu

Sonata para violín y piano en Sol mayor

Christian Ferras, violín

Pierre Barbizet, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Modest Mussorgsky

“Muerte de Boris” de la ópera Boris Godounov

Ruggero Raimondi, bajo

Solistas, Coro y Orquesta Sinfónica Nacional de Estados Unidos/ Mstislav Rostropovich

Manuel de Falla

Concierto para clavecín y orquesta

Veyron Lacroix, clavecín

Miembros de la Orquesta nacional de España / Ataulfo Argenta

Richard Wagner

Marcha para el Emperador

Orquesta Sinfónica de Londres / Marek Janowski

Radames Gnatalli

Amargura

Ramiro Boero, bandoneón

19.00

Claudia Calderón (compositora colombiana nacida en 1959)

Albores

Ensamble de Percusión de México

Igor Stravinsky

Final de la suite de Pulcinella

Orquesta de Cámara Orpheus

Ignaz Moscheles

Concertante para flauta y oboe en Fa mayor

Joris Van Den Hauwe, oboe

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio Belga / Andre Vandernoot

Anton Arensky

Silhouettes, Suite Nº 2, op.23

Orquesta Sinfónica de la Radio Danesa / Neeme Järvi

20.00

Ciclos (Conciertos para violín y orquesta de Bruch)

Max Bruch

Concierto para violín y orquesta Nº3 en re menor, op.58

Salvatore Accardo, violín

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Kurt Masur

——–



Arnold Bax

Moy Mell, para dos pianos

Jeremy Brown y Seta Tanyel, pianos

21.00

Música Nocturna

Claudio Monteverdi

Vespro della Beata Vergine

Ann Monoyios y Marinella Pennacchi, sopranos

Michael Chance, contratenor

Mark Tucker, Nigel Robson y Sandro Naglia, tenores

Bryn Terfel y Alastair Miles, bajos

Coro Monteverdi

Coro Oratorio Junior de Londres

Los Sacabuches de Su Majestad

Solistas Barrocos Ingleses / John Elliot Gardiner

Grabado en vivo en la Basílica San Marcos de Venecia

Karol Szymanowski

Mitos para violín y piano, op.30

Kaja Danczowska, violín

Krystian Zummerman, piano

23.00

Industria Nacional

Washington Castro

Tres piezas para orquesta

Orquesta Sinfónica de Radio Nacional / Maurice Leroux

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°21 en Do mayor, op.53, “Waldstein”

Horacio Lavandera, piano

Santiago Santero (1962)

Periplos

Conjunto Compañía Oblicua / Marcelo Delgado