Programación Jueves 31 de Enero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Hilding Rosenberg (1892 – 1985)

Obertura de la ópera cómica Los carruajes en fuga

Orquesta de la Suiza Italiana / Howard Griffiths

Franz Schubert

Tres piezas para piano, D.946

Maurizio Pollini, piano

Reinhold Glière

“Phoenix”, de la suite del ballet La amapola roja

Orquesta del Teatro Bolshoi / Yuri Fayer

Giovanni Francesco Giuliani (1760 – 1820)

Cuarteto para violín, viola, mandolina y laúd en Sol mayor

Cuarteto Plectr’Archi

08.00

Henri Vieuxtemps (1820 – 1881)

Elegía para viola y piano en fa menor, op.30

Therese-Marie Gilisen, viola

Jean-Claude Vanden Eynden, piano

Max Reger

Cuatro poemas sinfónicos sobre pinturas de Arnold Boecklin, op.128

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Neeme Järvi

Antonio Vivaldi

“In turbato mare irato”, motete R.627

Simone Kermes, soprano

Orquesta Barroca de Venecia / Andrea Marcon

09.00

Paul Hindemith

Piezas de danza para piano, op.19

Hans Petermandl, piano

Francis Poulenc

Suite francesa, para vientos, percusión y órgano

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

Jean Sibelius

Suite de la música incidental para la obra teatral “El cisne blanco”, de August Strindberg, op.54

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

10.00

Robert Schumann

Tres romances para oboe y piano, op.94 (versión para clarinete y piano)

Martin Fröst, clarinete

Roland Pöntinen, piano

Giovanni Bottesini (1821 – 1889)

Concierto para contrabajo y orquesta Nº2 en si menor

Ludwig Streicher, contrabajo

Orquesta de Cámara de Munich / Hans Stadlmair

Jules Massenet

Suite orquestal Nº1

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelanda / Jean-Yves Ossonce

11.00

La gran aldea (República Checa)

Josef Bohuslav Foerster (1859 – 1951)

Cirano de Bergerac, suite sinfónica op.55

Orquesta Filarmónica Checa / Václav Smetácek

Josef Suk

“Sanarse”; “El sueño de Navidad” y “Muerte ven pero suavemente” de Seis canciones de cuna, op.33

Margaret Fingerhut, piano

12.00

Clásicos a la carta

Felix Mendelssohn

Trío Nº1 en re menor, op.49

Trío Grieg

José Bragato

Graciela y Buenos Aires

Viktor Aepli, chelo

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

Bedrich Smetana

“De los bosques y campos de Bohemia” del ciclo Mi patria

Orquesta de la Gewandhaus de Leipzig / Václav Neumann

13.00

La música del fauno

Igor Stravinsky

Concierto para dos pianos

Marc-André Hamelin y Leif Ove Andsnes, dúo de pianos

Franz Xaver Richter

Sinfonía en Sol mayor

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

Gaetano Donizetti

Cuarteto Nº2 en La mayor

Cuarteto de la Tonhalle de Zurich

14.00

Johann Sebastian Bach

Feliz reposo y amable deleite del alma, cantata BWV170

Magdalena Kozená, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Édouard Lalo

Concierto ruso para violín y orquesta, op.29

Jean-Jacques Kantorow, violín

Sinfonietta de Tapiola / Kees Bakels

Zoltán Kodály

Intermezzo para trío de cuerdas

Lyric Quartet

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Walter Niemann (1876-1953)

Japón, op.89

Noriko Ogawa, piano

Victor Herbert (1852-1924)

Concierto para chelo y orquesta Nº2 en mi menor

Heinrich Schiff, chelo

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Victor Herbert

“Marcha de los juguetes”, de la opereta Los niños en el país de los juguetes

Orquesta Sinfónica de St. Louis / Leonard Slatkin

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Repetición del segundo concierto de la cuarta temporada de Beethoven & Cia realizado en el Auditorio de Radio Nacional el 11 de agosto de 2018.

Luis Gianneo

Cuarteto Nº4

Ludwig van Beethoven

Cuarteto Nº3 en Re mayor, op.18, Nº3

Cuarteto Gianneo

19.00

Leonard Bernstein

Dúo del balcón de West side Story

Angela Gheorghiu, soprano

Roberto Alagna, tenor

Orquesta del Covent Garden de Londres / Richard Armstrong

Jean Sibelius

En saga, op.9

Orquesta Sinfónica de la Radio de Helsinki / Okko Kamu

Mario Castelnuovo Tedesco

Concierto para guitarra y orquesta, en Re mayor, op.99

Narciso Yepes, guitarra

Orquesta Sinfónica de Londres / García Navarro

Frédéric Chopin

Gran vals brillante en Mi bemol mayor, op.18

Arthur Rubinstein, piano

20.00

Ciclos (Música para piano de Isaac Albéniz)

Isaac Albéniz

Suite antigua N°3

Rubén Ramiro, piano

Isaac Albéniz

Serenata árabe

Zambra granadina

Rubén Ramiro, piano

Isaac Albéniz

Mallorca (Barcarola), op.202

Esteban Sánchez, piano

Isaac Albéniz

Sonata para piano Nº5 en Sol bemol mayor, op.82

Albert Guinovart, piano

Luigi Cherubini

Selección de contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Csaba Onczay

21.00

Música Nocturna

Sergei Prokofiev

Sinfonía concertante para chelo y orquesta en mi menor, op.125

Renaud Capuçon, chelo

Orquesta del Teatro Marinsky / Valery Gergiev

Fernando Sor

Divertimento para dos guitarras, op.62

Carmen María Ross y Miguel García Ferrer, guitarra

Eduardo Fabini

Tristes N°1 y 2, para piano

Élida Giancarelli, piano

Xin Huguang (compositora china, 1933-2011)

Gada Meilin, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Radio de Checoslovaquia de Bratislava / Adrian Leaper

Henry Purcell

“Música para un momento”, de Edipo

“¿Tan poderoso eres?”, de Rey Arturo

“Una noche encantadora”, de La reina de las hadas

“Más dulce que las rosas”, de Pausanius

Andreas Scholl, contratenor

Accademia Bizantina / Stefano Montanari

Johann Heinrich Schmelzer (c.1620-1680)

Sonata para violín y bajo continuo, “Victoria de los cristianos sobre los turcos”

Ensamble Romanesca

Josef Strauss

La libélula, op.204, polka mazurca

Orquesta Sinfónica de Berlín / Robert Stolz

23.00

Industria Nacional

Enrique Gerardi

Obertura II. Obra realizada en computadora

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto en re menor, K.421

Cuarteto Petrus

Grabado en vivo en el Museo de Arte Decorativo el 30 de agosto del año 2010

Ariel Hagman

Leviatán

Orquesta Música Nueva / Ricardo Hagman