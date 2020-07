Programación Jueves 30 de Julio

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Los rincones de Acher (Ernesto Acher)

03.00

Thomas Campion

“Though you are young and I am old” y “Come, cheerful day”

Emma Kirkby, soprano

Anthony Rooley, laúd

Robert Schumann

Sonata para piano Nº1 en fa sostenido menor, op.11

Maurizio Pollini, piano

Gioachino Rossini

Cuarteto para flauta, clarinete, corno y fagot Nº3 en Mi bemol mayor (basado en la Sonata para cuerdas Nº2 en La mayor)

Darius Milhaud

Saudades do Brasil, op.67b (Nº7, 9 y 8)

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº28 en La mayor, op.101

Claudio Arrau, piano

Joseph Strauss

La libélula, polca op.204

Orquesta Sinfónica de Berlín / Alfred Stolz

Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para flauta y orquesta Nº1 en Sol mayor, K.313

James Galway, flauta

Orquesta de cuerdas del Festival de Lucerna / Rudolf Baumgartner

Erik Satie

Sonatina burocrática para piano

Aldo Ciccolini, piano

Jean-Philippe Rameau

Las fiestas de Hébé, suite

Les Arts Florissants / William Christie

Antonin Dvorák

Romance para violín y orquesta de cámara en fa menor, op.11

Miklos Szenthelyi, violín

Orquesta del Estado de Hungría / Gyorgy Gyoriványi-Ráth

Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº4 en do menor, op.29

Boris Berman, piano

George Frideric Handel

Musette del Concerto Grosso en sol menor, op.6

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Camille Saint-Saëns

Cuarteto Nº1 en Sol mayor, op.153

Cuarteto Miami

Christoph Willibald Gluck

Concierto para flauta y orquesta en Sol mayor

Peter-Lukas Graf, flauta

Camerata Zürich / Räto Tschupp

Franz Schubert

Tres marchas militares para piano a 4 manos, op.51, D.733

Daniel Barenboim – Radu Lupu, piano a 4 manos

07.00

Y la mañana va

Mario Castelnuovo Tedesco

Églogas para flauta, clarinete y guitarra, op.206

Gabriela Galván, flauta

Liliana Segal, clarinete

Esteban Colucci, guitarra

Henry Purcell

Selección de la música incidental de la mascarada “Timón de Atenas”

Nancy Argenta, soprano

Christopher Foster, bajo barítono

Paul Agnew, tenor

Brian Bannatyne-Scott, bajo

Ann Monoyios, soprano

Coro del The English Concert

The English Concert/ Trevor Pinnock

Sandor Veress

Cuatro danzas de Transilvania, para orquesta de cuerdas

Camerata Bern

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano en fa sostenido menor, op.81

Hae-Won Chan, piano

Albert Roussel

Concertino para chelo y orquesta, op.57

Jean-Guihen Queyras, chelo

Ensamble Orquestal de París / David Stern

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

Orquesta Philarmonia / Neeme Järvi

09.00

Módulo Educativo

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)