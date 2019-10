Programación Jueves 3 de Octubre

00.00

Trasnoche Jazz



Benny Carter Orchestra

Doozy

Cherry

Fred Hersch

In walked bud

‘Round midnight

Jessye Norman

Falling in love with love

Lover

But nor for me

Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Frederic Lamond (compositor escocés, 1868-1948)

Desde las tierras altas de Escocia, obertura op.4

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Joseph Martin Kraus

Sinfonía en Do mayor, “con violín obligado”

Orquesta de Cámara Sueca / Petter Sundkvist

Anatoly Liadov

Variaciones para piano sobre una canción popular polaca, op.51

Monique Duphil, piano

Hans Pfitzner

Tema de amor de la ópera “El corazón”, op.39

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Christian Thielemannn

08.00



Josef Suk

Trío para piano y cuerdas en do menor, op.2

Trio Joachim

Anibal Troilo

Garúa, Sur y La trampera

Baltazar Benítez, guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº1 en Do mayor, op.21

Orquesta de Cámara de Mito / Seiji Ozawa

09.00

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº10

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

Arnold Schoenberg

Concierto para piano y orquesta, op.42

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Filarmónica de Berlín / Claudio Abbado

François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Fa mayor, op.73, Nº2

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

10.00

Richard Strauss

Sonata para violín y piano en Mi bemol mayor, op.18

Vilde Frang, violín

Michail Lifits, piano

Ralph Vaughan Williams

Variaciones para orquesta de vientos

Ensamble de vientos Eastman / Donald Hunsberger

Biagio Marini

Tres sonatas para violín y continuo: La Orlandina, La Gardana, y La Ponte

Ensamble Convivium

11.00

La gran aldea (Polonia)

Franciszek Lessel (1780 -1838)

Fantasía para piano en mi menor, op.13

Marcin Łukaszewski, piano

Karol Szymanowski

Selección de la ópera Rey Roger

Andrzej Hiolski, barítono

Wieslaw Ochman, tenor

Barbara Zagórzanka, soprano

Henryk Grychnik, tenor

Coro y Orquesta de la Sociedad Filarmónica de Katowice / Karol Stryja

12.00

Clásicos a la carta

Robert Schumann

Cuarteto con piano en Mi bemol mayor, op.47

Emanuel Ax, piano

Miembros del Cuarteto de Cleveland

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº8 en sol menor, op.6, Nº8, “Concierto de Navidad”

La Petite Bande / Sigiswald Kuijken

Heitor Villa-Lobos

Selección de los Doce estudios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

13.00

La música del fauno

Hubert Parry

Concierto para piano y orquesta en Fa sostenido mayor

Piers Lane, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Martyn Brabbins

Johann Adolf Hasse

“Coros de ángeles colmados de alegría”, motete

Bernarda Fink, mezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

14.00

Dmitri Kabalevsky

Romeo y Julieta, suite op.56

Orquesta Philharmonia / Dalia Atlas

Francesco Maria Veracini (1690-1768)

Sonata académica para violín y bajo continuo en Si bemol mayor, op.2, Nº2

Trío Locatelli

Zoltán Kodály

Danzas de Marosszék

Kornél Zempléni, piano

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Lili Boulanger (1893-1918)

Claros en el cielo, ciclo de canciones para tenor y piano sobre poemas de Francis Jammes

Martyn Hill, tenor

Andrew Ball, piano

Lili Boulanger

De una mañana de primavera (1918)

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nézet-Séguin

Grabado en vivo el 19 de enero de 2017

Lili Boulanger

Nocturno y Cortejo, para violín y piano

Olivier Charlier, violín

Émile Naoumoff, piano

Lili Boulanger

Pie Jesu, motete para voz, órgano, cuarteto y arpa

Isabelle Sabrié

Francis Pierre, arpa

Olivier Charlier y Aude Perin Dureau, violines

Magali Demese, viola

Raphaëlle Semezis, chelo

Émile Naoumoff, dirección

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Igor Stravinsky

Sinfonía para instrumentos de vientos

Orquesta de la Suisse Romande / Ernest Ansermet

George Philipp Telemann

Concierto para viola, cuerdas y continuo en Sol mayor

Franz Bruggen, viola y director

Concerto Amsterdam

Giacomo Puccini

“O Patria mia” y “Merce dilette amiche” de Aida y Visperas Sicilianas

Anita Cerquetti, soprano

Orquesta del Maggio Musicale Fiorentino / Gianandrea Gavazzeni

Fabian Maximo

Cumbre y devenir

Carlos Nozzi, chelo

Cristina Filoso, piano

Jose Pons (compositor español 1748-1836)

Sinfonia en Sol mayor

Concerto Köln

19.00

Marcin Mielczewski

Canzona a 2, Aria a 3, Canzona a 3

Ensamble Il Tempo

Ludwig van Beethoven

Primer movimiento del Concierto para piano y orquesta Nº1 en Do mayor, op.15

Martha Argerich, piano

Orquesta Philharmonia / Giuseppe Sinopoli

Edvard Grieg

Antiguos romances noruegos con variaciones, op.51

Orquesta Sinfónica de Malmö / Bjarte Engeset

Herman Bamberg

Melancolía

Ana Topalovic, chelo

Tomas Ballicora, piano

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Sigismondo D’India

“Cruel Amarilli”, del Primer libro de madrigales a cinco voces, con texto de la tragicomedia El pastor fiel de Guarini

Les Arts Florissants / William Christie

Sigismondo D’India

“Mi amor ha partido”, para cinco voces y continuo optativo, del Tercer libro de madrigales

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Sigismondo D’India

“En vano Febo”, “Oh recuerdo amargo” y “No es de buen corazón”, del Tercer libro de madrigales a cinco voces y continuo

The Consort of Musicke / Anthony Rooley

Sigismondo D’India

“¡Piedad!, grito llorando”, del Tercer libro de madrigales a cinco voces

Les Arts Florissants / William Christie

Sigismondo D’India

“Strana armonia d’amore” (Extraña armonía de amor), con texto de Giambattista Marino, del Cuarto libro de madrigales

Les Arts Florissants / William Christie

Sigismondo D’India

“¿Herir ese pecho, Silvio?”, con texto de Guarini, del Octavo libro de madrigales a cinco voces

Les Arts Florissants / William Christie

Sigismondo D’India

“Silvio, estoy tan exhausta”, con texto de Guarini, del Octavo libro de madrigales a cinco voces

Les Arts Florissants / William Christie

Camille Saint-Saëns

La musa y el poeta. Dúo para violín, chelo y orquesta en mi menor, op.132

Patrice Fontanarosa, violín

Gary Hoffman, chelo

Ensamble Instrumental de París / Jean-Jacques Kantorow

21.00

Música Nocturna

Heitor Villa-Lobos

Rudepoêma

Sonia Rubinsky, piano

Ferdinando Carulli

Concierto para flauta, guitarra y orquesta en Sol mayor

Jean-Pierre Rampal, flauta

Alexandre Lagoya, guitarra

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Hugo Wolf

Serenata italiana

Cuarteto Hagen

Jean Sibelius

La dríada, op.45, Nº1 y Danza e intermedio, op.45, Nº2

Orquesta Sinfónica de Gotenburgo / Neeme Järvi

Francis Poulenc

Rapsodia negra, para barítono, piano, cuarteto de cuerdas, flauta y clarinete

Nicolas Rivenq, barítono

New Music Studium / Antonio Plotino

Joseph Haydn

Sinfonía Nº55 en Mi bemol mayor, “El maestro de escuela”

Orquesta de Cámara de Hungría / Vilmos Tátrai

Ami Maayani

Toccata para arpa

Chantal Mathieu, arpa

Ralph Vaughan Williams

Enrique V. Obertura de concierto

London Brass Virtuosi / David Honeyball

23.00

Industria Nacional

Arturo Beruti (1862-1838)

Libertad. Obertura solemne

Orquesta de la Radio-Televisión Pública / Marcelo Zurlo

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 24 de abril de 2010

Willem de Fesch

Sonata chelo y bajo continuo en re menor, op.8, Nº3

Claudio Baraviera, chelo

Abraham Martínez, óregano

Anastasia Baraviera, continuo de chelo

Eduardo Bértola (1939-1996)

Caminos de señales, para dos clarinetes

Mauricio Loureiro e Iura Rezende, clarinete

Carlos Franzetti (1948)

Concertino para trombón bajo y orquesta

David Taylor, trombón bajo

Modus Ensamble / Carlos Franzetti

Claudio Alsuyet (1957)

Buenos Aires, sólo dos (samplers de flauta y bandoneón procesados)

Patricia Da Dalt, flauta

Daniel Binelli, bandoneón