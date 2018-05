Programación Jueves 3 de Mayo

00.00

Trasnoche Jazz

Oliver Nelson

Bob’s blues

Man with a horn

Dean Brown

The battle’s over (for Jaco)

Maddy Hay

Let there be light

My love

César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Carl Maria Von Weber

Obertura de Oberon

Orquesta Sinfónica de Bratislava / Alfred Walter

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº26 en Mi bemol mayor, op.81a, “Los adioses”

Claudio Arrau, piano

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.76, Nº6

Cuarteto Amadeus

Richard Strauss

Mañana

Barbara Bonney, soprano

Geoffrey Parsons, piano

08.00



Giuseppe Tartini

Concierto para chelo y cuerdas en La mayor

Matislav Rostropovich, chelo

Collegium Musicum de Zürich / Paul Sacher

Piotr illich Chaikovsky

Fragmentos del ballet “El Cascanueces”

Orquesta de Filadelfia / Leopold Stokowski. Grabación del año 1939.



Felix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor, obra sin opus

Shlomó Mintz, violín

Paul Ostrovsky, piano

09.00

Franz Antón Hoffmeister

Concierto para trompeta y orquesta en Re mayor (arreglo para trompeta sobre el original para viola)

Sergei Nakariakov, trompeta

Orquesta de Cámara de Würtemberg / Jörg Faerber

Ottorino Respighi

Chacona para violín, órgano y cuerdas

Ingolf Turban, violín

Orquesta de Cámara Inglesa / Marcello Viotti

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata para piano a cuatro manos en Fa mayor, K.497

Ennio Pastorino y An Li Pang, piano

10.00

Johannes Brahms

Sinfonía Nº1 en do menor, op.68

Orquesta Sinfónica de Boston / Andris Nelsons

Antonio Bazzini

La ronda de los duendes, scherzo fantástico en Sol mayor, op.25

Vadim Repin, violín

Alexander Markovich, piano

11.00

La gran aldea (México)

Carlos Chávez

Sinfonía N°5

Orquesta Sinfónica de Londres / Eduardo Mata

Abdiel Vázquez

Rapsodia para piano sobre temas de “Los maestros cantores” de Wagner

Abdiel Vázquez, piano

Silvestre Revueltas

Homenaje a Federico García Lorca.

Nuevo Grupo Musical Filarmónico de Los Ángeles / Esa-Pekka Salonen

Manuel Ponce

Piezas para guitarra

Morgan Szymanski, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Joaquín Rodrigo

Concierto de Aranjuez

Pepe Romero, guitarra

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano Nº8 en do menor, op.13, “Patética”

Maria João Pires, piano

Modest Mussorgsky

Una noche en el Monte Calvo

Orquesta Boston Pops / Arthur Fiedler

13.00

La música del fauno

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº1

Maurizio Pollini, piano

Orquesta Sinfónica de Chicago / Claudio Abbado

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y clave en Re mayor, Wq 137, Nº1

Katherine McGillivray, viola da gamba

Robert Woolley, clave

Alberto Williams

Poema de las Campanas, op.60

Valentín Surif, piano

14.00

Antonín Dvořák

Sinfonía Nº7 en re menor, op.70

Orquesta Filarmónica de Berlín/ Rafael Kubelik

Leonardo Leo (1694 – 1744)

“Prendi quel ferro, o barbaro!”, de la ópera Andromaca

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

William Walton

Corona imperial, marcha ceremonial para orquesta

Orquesta Filarmónica Real / André Previn

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Victor Bendix (1851-1926)

Sinfonía N°2 en Re mayor, “Sonidos de verano del sur de Rusia”, op.20

Orquesta Filarmónica de Omsk / Evgenyi Shestakov

Alfredo Carrasco

Cuarteto en mi menor

Cuarteto Latinoamericano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Celso Garrido-Lecca

Concierto para guitarra y orquesta

Luis Orlandini, guitarra

Orquesta Sinfonica Nacional de Peru / Abraham Padilla

Giuseppe Verdi

“Irne lungi” de la opera Alzira

Placido Domingo, tenor

Orquesta Philarmonia / Eugene Kohn

Wilhelm Stenhammar

“Preludio” de la cantata La cancion

Orquesta Sinfonica de Gotemburgo / Neeme Jarvi

Johann Sebastian Bach

Concierto para violin y orquesta Nº1 en la menor, BWV 1041

Joshua Bell, violinista y director

Academia Saint Martin in the Fields

19.00

Franz von Suppe

Muchacho rapido

Orquesta Filarmonica del estado de Eslovenia / Alfred Walter

Felix Mendelssohn

Pieza de concierto para dos clarinetes y orquesta, op.114

Daniel y Alexander Gurfinkel, clarinetes

Orquesta Filarmonica de Israel / Zubin Metha

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto Nº17

Cuarteto de Brasilia

Antonin Dvorak

Danza eslava Nº2 en mi menor, op.46

Orquesta de la Gewandaus de Leipzig / Kurt Masur

Louis Gabriel Guillemain (1705-1770)

Sonata en sol menor

Johannes Pramsohler, violin

Philippe Grisvard, clavecin

20.00

Ciclos (Obras tardías de Liszt)

Franz Liszt

Transcripciones para piano de La trucha y La ciudad de Franz Schubert

Frederic Chiu, piano

Franz Liszt

Transcripción para piano del poema sinfónico Danza macabra de Saint-Saëns (1876)

Arnaldo Cohen, piano

Franz Liszt

Transcripción de la Tarantella, op.12 para orquesta de César Cui

István Székely, piano

Franz Liszt

Transcripción del “Agnus Dei” de la Misa de Requiem de Verdi (1877)

Howard Shelley, piano

Ottorino Respighi

Las aves, suite para orquesta

Orquesta Sinfónica de San Francisco / Edo de Waart

21.00

Música Nocturna

Kurt Weill

La ópera de los tres centavos, con libreto de Bertolt Brecht

René Kollo, tenor

Helga Dernesch, mezzosoprano

Milva, Ute Lemper y Susanne Tremper sopranos

Rolf Boysen, bajo

Wolfgang Reichmann y Mario Adorf, papeles hablados

SInfonietta RIAS de Berlín / John Mauceri

Jean-Féry Rebel

Sonata para violín y continuo Nº3 en la menor

Andrew Manze, violín

Jaap ter Linden, viola da gamba

Richard Egarr, clave

Federico Moreno Torroba

Sonatina para guitarra

Julian Bream, guitarra

Johann Kalliwoda (1801-1866)

Concertino para oboe y orquesta en Fa mayor, op.100

Ingo Goritzky, oboe

Orquesta de Cámara Filarmónica de Polonia / Wojciech Rajski

23:00

Industria Nacional

Ney Rosauro

Concierto para marimba y ensamble de percusión

Marina Calzado Linage, marimba

Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho (UBA) el 24 de junio de 2000

Henri Mullet

Rosace

Rafael Ferreyra, órgano

Grabado en el gran órgano Mutin Cavaillé Coll de la Basílica del Sagrado Corazón de Buenos Aires en setiembre de 2016.

Floro Ugarte

Tango, op.39 (1949)

Orquesta Sinfónica Nacional Juvenil “José de San Martín” / Ezequiel Silberstein

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 1º de octubre del año 2016

Leandra Yulita (1963)

Cuando era invierno, para canto, contrabajo y piano

Adriana Bensusán, soprano

Carlos Vega, contrabajo

Fabiana Galante, piano

Jean Sibelius

Finlandia, op.26, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica Municipal de General San Martín / Andrés Spina

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA 10 de diciembre del año 2005