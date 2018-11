Programación Jueves 29 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Budd Johnson

All my love

Don’t blame me

I’ll get by

Lyle Mays

Fictionary

Sarah McKenzie

Close your eyes

Big yellow tax (Joni Mitchell)

Carl Philipp Emanuel Bach

Concierto para flauta y orquesta en re menor

Ingrid Dingfelder, flauta

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Charles Mackerras

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

Scherzo, de la Sinfonía Festiva

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Karen Sejna

Francesco Durante

Concierto para cuerdas y bajo continuo en La mayor, “La Piazza”

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

Johann Nepomuk Hummel

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.20

Hae-won Chang, piano

Ottorino Respighi

Intermezzo y Segundo cuadro de la suite del ballet La astucia de Colombina

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

08.00



Igor Stravinsky

Suite del ballet Pulcinella

The Academy of St. Martin in the Fields / Neville Marriner

Bohuslav Martinú

Estudios y polkas para piano, volumen 1

Giorgio Koukl, piano

George Muffat

Concerto Grosso Nº11 en mi menor, “Propitia Sydera”

Ensamble Musica Aeterna de Bratislava / Peter Zajicek

09.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Concierto para violín y orquesta Nº5 en La mayor, K.219

Gidon Kremer, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Nikolai Roslavets (compositor ruso, 1881-1944)

Sonata para viola y piano

Yuri Bashmet, viola

Mikhail Muntian, piano

Julius Fučik

Sueño ideal, vals, op.69

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

10.00

Ludwig Van Beethoven

Sonata para corno y piano en Fa mayor, op.17

Hermann Baumann, corno

Leonard Hokanson, piano

Carl Nielsen

Suite Aladino

Coro y Orquesta Sinfónica de San Francisco / Herbert Blomstedt

Franz Schubert

Impromptu para piano en Si bemol mayor, op.142, D.935, Nº3

Alfred Brendel , piano

11.00

La gran aldea (Holanda)

Julius Röntgen

Concierto para violín y orquesta Nº1 en la menor

Liza Ferschtman, violín

Orquesta Filarmónica de Renania-Palatinado / David Porcelijn

Johan Wagenaar

Vida de verano, op.21

Orquesta Filarmónica del Noroeste de Alemania / Antony Hermus

Willem Pijper

La Maumariée

Julia Bronkhorst, soprano

Maarten Hillenius, piano

12.00

Clásicos a la carta

Heitor Villa-Lobos

Selección de los Doce estudios para guitarra

Eduardo Fernández, guitarra

Hector Berlioz

Primer parte de Haroldo en Italia, sinfonía en cuatro partes con viola y orquesta, op.16

Pinchas Zukerman, viola

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Frédéric Chopin

Sonata para piano Nº2 en si bemol menor, op.35

Vladimir Ashkenazy, piano

13.00

La música del fauno

Zdeněk Fibich (1850-1900)

Una noche en Karlstein, obertura para la comedia homónima de Jaroslav Vrchilicky, op.26

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / Frantisek Vajnar

Erwin Schulhoff (1894 – 1942)

Sonata para piano N°1

Kathryn Stott, piano

Luigi Cherubini

Cuarteto Nº2 en Do mayor

Cuarteto David

14.00

Darius Milhaud

El buey sobre el tejado, op.58

The New London Orchestra / Ronald Corp

Sigismund Thalberg (1812-1871)

Trío en La mayor, op.69

Trío Göbel de Berlín

Antonio Vivaldi

“La fatal sentenza”, de la ópera Tito Manlio

Topi Lehtipuu, tenor

I Barocchisti / Diego Fasolis

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Asger Hamerik (1843-1923)

Requiem en La mayor, op.34

Minna Nyhus, mezzosoprano

Coro de la Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca

Orquesta Sinfónica de la Radio Nacional de Dinamarca / Ole Schmidt

Marcel Tournier

Estudio de concierto “En la mañana”

Willy Postma, arpa

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Compartimos el concierto que el sábado pasado ofreció el Cuarteto Gianneo en el cierre del ciclo 2018 de Beethoven & Cía. El ensamble, integrado por Luis Roggero, Sebastián Masci, Sebastián Domínguez y Matías Villafañe interpretaron el Cuarteto N°15 en la menor, op.132 de Beethoven. Además, con la participación de Franco Luciani, tuvieron a su cargo el estreno mundial de Wirin, senderos para armónica y cuarteto de cuerdas, de Esteban Benzecry.

19.20

