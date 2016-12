Programación Jueves 29 de Diciembre

00.00

La trasnoche de la 96.7

Trasnoche Jazz

Kenny Dorham

Afrodisia

Basheer’s dream

Richie Beirach

Goodbye

Oh, what a beautiful morning

Lyn Stanley

What am I gonna do with a bad boy like you

Watch what happens

—————-

Manuel de Falla

Cuatro piezas españolas

Josep Colom, piano

01.00

Tiempos Modernos

Francesco Cilea

“Acto segundo” de la ópera Adriana Lecouvreur

Elena Zhidkova, mezzosoprano

Massimo Giordano, tenor

Angela Gheorghiou, soprano

Raul Gimenez, tenor

Roberto Frontali, barítono

Orquesta de la ópera de Viena / Evelino Pidó

Opera del estado de Viena, 22 de febrero de 2014

Astor Piazzolla

Sinfonía Buenos Aires, op.15

Orquesta Sinfónica de Detroit / Giancarlo Guerrero

Orchresta Hall de Detroit 14 de febrero de 2014

02.00

Heitor Villa-Lobos

Bachianas brasileiras Nº1 para ocho chelos

Los doce chelistas de la Orquesta Filarmónica de Berlín

Ludwig van Beethoven

Concierto para piano y orquesta Nº3 en do menor, op.37

Stephen Bishop Kovacevich, piano

Orquesta Sinfónica de la BBC / Colin Davis

Francis Poulenc

Sonata para dos clarinetes

Eddie Daniels y Sabine Meyer, clarinete

Jacques Offenbach

Obertura de La bella Elena

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Franz Schubert

Rondó en La mayor, op.107, D.951

Artur Schnabel, piano

Jean Sibelius

Sinfonía Nº4 en la menor, op.63

Orquesta Philharmonia / Vladimir Ashkenazy

Paul Hindemith

Sonata para chelo y piano, op.11, Nº3

Julius Berger, chelo

Siegfried Mauser, piano

Muzio Clementi

Sinfonía Nº1 en Do mayor, WoO32

The Philharmonia / Francesco D’ Avalos

John Duarte (guitarrista y compositor inglés, 1919-2004)

Suite inglesa para guitarra

Manuel López Ramos, guitarra

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo en do menor, op.1, Nº8

Trío Locatelli

Jacques Ibert

Concierto para flauta y orquesta de cámara

Susan Milan, flauta

City of London Sinfonia / Richard Hickox

Wolfgang Amadeus Mozart

Vorrei spiegarvi, oh Dio!… Ah conte, partite, aria de concierto K.418

Edita Grunerova, soprano

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Frank Bridge

Cereza madura, Aire de Londonderry y Sir Roger de Coverley, tres canciones populares irlandesas

Cuarteto Delmé

Johan Svendsen

Dos melodías de Islandia para orquesta de cuerdas

Orquesta Sinfónica de Islandia / Petri Sakari

Camille Saint-Saëns

Concierto para piano y orquesta para piano y orquesta Nº4 en do menor, op.44

Pascal Rogé, piano

Orquesta Phiharmonia / Charles Dutoit

Anónimo

Dos negro spirituals: El gran día y Él tiene a todo el mundo

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

François Devienne (fagotista y compositor del clasicismo francés, 1759-1803)

Sonata para fagot y bajo continuo en Do mayor, op.24, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Klauss Stoll, violone

Jörg Ewald Dähler, fortepiano

Leos Janácek

Sobre un camino cubierto de hierba, Libro Nº1 (selección)

Jet Röling, piano

07.00

Y la mañana va

Dmitri Shostakovich

Introducción y danza, de la Suite de El Tábano, op.97

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bélgica / José Serebrier

Carl Friedrich Abel

Sinfonía en Re mayor, op.7 Nº3

Ensamble Cantilena / Adrian Shepherd.

Frédéric Chopin

Polonesa para piano Nº5 en fa sostenido menor, op.44

Georges Cziffra, piano

Hans Pfitzner

Cuarteto para cuerdas Nº3 en do menor, op.50

Cuarteto de cuerdas de Austria

08.00

Tomaso Albinoni

Concierto para oboe y orquesta, op.9 Nº11

Anthony Robson, oboe

Collegium Musicum 90 / Simon Standage

Leos Janacek

Sonata para violín y piano

ildikó Line, violín

Thomas Hlawatsch, piano

Igor Stravinsky

“El canto del ruiseñor”, poema sinfónico para orquesta

Orquesta Real del Concertgebouw de Ámsterdam / Riccardo Chailly

(Grabado en vivo en Ámsterdam, el 10 de noviembre de 1988)

09.00

Franz Schubert

Cuarteto para cuerdas Nº1 en varias tonalidades, D.18

Cuarteto Melos

Franz Liszt

Fantasía húngara, para piano y orquesta

Jean-Ives Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

Joaquin Rodrigo

“Junto al Generailfe” e “Invocación y danza”

Javier Bravo, guitarra

10.00

El artista de la semana

James Levine

Hector Berlioz

Obertura y fragmentos del Acto I de la ópera “Benvenuto Cellini”

John del Carlo, bajo barítono

Isabel Bayrakdarian, soprano

Marcello Giordani, tenor

Coro y Orquesta del MET / James Levine

Grabación realizada en el estreno de esta obra en el MET, el 27 de diciembre de 2003

——————————————-

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3

Geir Henning Braaten, piano

Robert Volkmann

Concierto para chelo y orquesta en la menor, op.33

Jörg Baumann, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Miltiades Caridis

11.00

La gran aldea (Italia)

Francesco Biscogli

Concierto para trompeta, oboe, fagot, dos violines y continuo

Gábor Dienes, oboe

Pál Petz, trompeta

Lászlo Haro, fagot

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / János Rolla

Ferruccio Busoni

Valses para orquesta, op.53

Orquesta Sinfónica del Norte de Alemania / Werner Andreas Albert

Nicolò Paganini

Sonata para violín y guitarra Nº7

Moshe Hammer, violín

Norbert Kraft, guitarra

12.00

Clásicos a la carta

Alexander Glazunov

Las estaciones, ballet op.67

Orquesta Nacional de Escocia / Neeme Järvi

Franz Schubert

Ave Maria, D. 839

Elly Ameling, soprano

Dalton Baldwin, piano

Johann Sebastian Bach

Toccata y fuga para órgano en re menor, BWV 565

Karl Richter, órgano

Jacques Offenbach

“Barcarola” de la ópera Los cuentos de Hoffmann

Anna Netrebko, soprano

Elina Garanca, mezzosoprano

Orquesta Philarmonia de Praga / Emmanuel Villaume

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Dmitri Shostakovich

Sinfonía Nº9 en Mi bemol mayor, op.70

Orquesta Sinfónica de Boston / Serge Koussevitzky

Registro de 1947

—————–

Ferdinand Ries (1784-1838)

Gran sonata fantasía en fa sostenido menor, op.26, “El desdichado”

Alexandra Oehler, piano

John Dowland

Gallarda de la Señora Vaux

Nigel North, laúd

14.00

El compositor de la semana

Jean Sibelius

Concierto para violín y orquesta en re menor, op.47

Hilary Hahn, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio de Suecia / Esa-Pekka Salonen

—————————–

Francis Poulenc

Sexteto para piano y quinteto de vientos, op.100

Ralf Gothóni, piano

Quinteto de vientos de la Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca

15:00

Música documental (románticos desconocidos)

Hans Pfitzner (1872-1949)

Los duendes, op.14, balada con texto de August Kopisch (1903)

Helmut Grundmann, barítono

Orquesta Philharmonia del Noroeste de Alemania / Otto Tausk

Nicolai Medtner (1880-1950)

Sonata para violín y piano N°2 en Sol mayor, op.44 (1927)

Lydia Mordkovitch, violín

Geoffrey Tozer, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Astor Piazzolla

Tango Suite (arreglo para dos guitarras de los interpretes)

Marcela Sfriso y Walther Ujaldón, guitarras

Richard Strauss

Preludio de la ópera Guntram

Orquesta de la Opera Alemana de Berlín / Christian Thielemann

Camargo Guarnieri (compositor brasileño que vivió entre 1907 y 1993)

Ponteios Nº 24, 42 y 44 para piano

Marcello Verzoni, piano

Felix Mendelssohn

Obertura Sueño de una noche de verano, op.21

Orquesta Sinfónica de Londres / Claudio Abbado

19.00

Maurice Ravel

Concierto para piano en Sol mayor

Ingrid Fliter, piano

Orquesta Sinfónica de Dallas / Jun Märkl

Hector Berlioz

“Escenas” de los oratorios Romeo et Juliette y La condenacion de Fausto

Shirley Verret, mezzo soprano

Orquesta de la RCA Italiana / Georges Pretre

Angel Lasala (compositor argentino que vivió entre los años 1914 y 2000)

Chasca Ñahui (ojos de lucero)

Orquesta Sinfónica Nacional de Argentina / Pedro Ignacio Calderón

20.00

Ciclos (Códices, libros y manuscritos)

Anónimo

“Oh luz y honor de España”, antífona para el Magnificat, y “Alegraos, católicos”, conductus, del Códice Calixtino

Ensamble Organum / Michel Peres

Anónimo (s.XIII)

“La sexta estampida real”, “La séptima estampida real” y “La última estampida real”, del Cancionero del rey

Modo Antiquo / Bettina Hoffmann

Anómino

Habladme mis ojos, si me queréis bien, villancico

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

———————————————–

Bohuslav Martinů

Concierto para doble orquesta de cuerdas, piano y timbales

Jaroslav Šaroum, piano

Orquesta Filarmónica Checa / Jiři Bélohlávek

21.00

Música nocturna

César Franck

Cuarteto en Re mayor (1890)

Cuarteto Juilliard

Ernani Braga

Selección de canciones folklóricas brasileñas

Bidú Sayǎo, soprano

Milne Charnley, piano

Ferdinand David

Concierto en mi bemol mayor para trombón y orquesta op 4

Branimir Slokar, trombón

Orquesta de Cámara de Lausana / Jean-Marie Auberson

Edison Denisov

Sonata para saxo alto y chelo

Claude Delangle, saxo alto

Vérène Westphal, chelo

François Couperin

El parnaso o La apoteosis de Lully

Ensamble Musica Ad Rhehum

Frédéric Chopin

Mazurca en la menor, “A Émile Gaillard” y Mazurca en la menor, “Nuestra época”

Arthur Rubinstein, piano

23:00

Industria Nacional

Andrés Gaos

Fragmentos de la ópera Amor vedado, con libreto del compositor

Martha Matheu, soprano

Albert Montserrat, tenor

José Antonio López, barítono

Coro de la Orquesta Sinfónica de Galicia

Orquesta Sinfónica de Galicia / Víctor Pablo Pérez