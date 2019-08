Programación Jueves 29 de Agosto

00.00

Trasnoche Jazz

The Montgomery Brothers

Just for now

Remember

Drew Gress

Dreampop

Caroll Vanwelden

All or nothing at all

No moon at all

Frim fram sauce

——–

Ralph Vaughan Williams

Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Enrique Granados

Romántica, danza española Nº9. Arreglo para metales de Eric Crees

Ensamble London Brass / Eric Crees

Joseph Haydn

Cuarteto para cuerdas Nº13 en Sol mayor, op.9, Nº3

Cuarteto Tatrai

Franz Liszt

Estudio de ejecución trascendental en La bemol mayor, Searle 139, Nº9 “Ricordanza”

Claudio Arrau, piano

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Maurice Hasson, violín

Orquesta de St.John’s Smith Square / John Lubbock

08.00



George Frideric Handel

Concerto grosso en si menor, op.6, Nº12

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Ernest Bloch

Visiones y profecías para piano

István Kassai, piano

Leopold Kozeluch

Sinfonía concertante en Mi bemol mayor

Werner Genuit, piano

Akashi Ochi, mandolina

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

09.00



Sergei Prokofiev

Sonata para piano Nº8 en Si bemol mayor, op.84

Yefim Bronfman, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº33 en Si bemol mayor, K.319

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

André Jolivet

Concierto para trompeta y orquesta Nº2

Wynton Marsalis, trompeta

Orquesta Philharmonia / Essa-Pekka Salonen

10.00

Vicente Martín y Soler (compositor español, 1754-1806)

Sinfonía y escenas 1 y 2 del Acto I de la ópera bufa “La capricciosa corretta”

Enrique Baquerizo, barítono

Emiliano González Toro, tenor

Katia Velletaz y Raffaella Milanesi, sopranos

Les Talens Lyriques / Christophe Rousset, pianoforte y dirección

Bohuslav Martinu

Fantasía y tocata

Giorgio Koukl, piano

Ludwig van Beethoven

Sexteto para vientos en Mi bemol mayor, op.71

Ensamble de vientos de la Filarmónica de la República Checa

11.00

La gran aldea (Suecia)

Wilhelm Stenhammar

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.2

Cuarteto Fresk

Hugo Alfven

Leyenda de las Skerries, op.20

Orquesta Nacional Real de Escocia / Niklas Willén.

Evert Taube (1890 – 1976)

Vals en Valparaíso

Coro Orphei Drängar / Robert Sund

Folkle Alin, piano

12.00

Clásicos a la carta

Isaac Albéniz

Segundo cuaderno de la Suite Iberia

Alicia de Larrocha, piano

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060

András Schiff y Zoltán Kocsis, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Louis Moreau Gottschalk

Sinfonía Romántica, “Una noche en los Trópicos”

Orquesta del Festival de la Primavera / Richard Rosemberg

13.00

La música del fauno

William Walton

Scapino, una obertura de comedia

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thompson

Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas en Si bemol mayor

Zoltán Tokos, guitarra

Cuarteto Danubius

Felix Mendelssohn

Tres caprichos

Martin Jones, piano

14.00

Heitor Villa-Lobos

Concierto para piano y orquesta Nº3

Cristina Ortiz, piano

Orquesta Filarmónica Real / Miguel Gómez-Martínez

George Frideric Handel

“Nell’armi e nell’amar”, de la ópera Deidamia

Vivica Genaux, mezzosoprano

Lawrence Zazzo, contratenor

Lautten Compagney / Wolfgang Katschner

Hugo Alfvén

Suite del ballet El hijo pródigo

Orquesta Sinfónica Nacional de Irlanda / Niklas Willén

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Zdeněk Fibich

Un cuento de primavera, op.23. Cantata para solistas, coro y orquesta

Nada Šormová, soprano

Karel Průša, bajo

Coro de la Radio de Praga

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar

Zdeněk Fibich

Fragmentos de la Primera parte de Estados de ánimo, op.41

William Howard, piano

Zdeněk Fibich

La tempestad, poema sinfónico, op. 46

Orquesta del Estado de Brno / Peter Vronsky

Zdeněk Fibich

En el crepúsculo. Idilio para orquesta, op.39 (1893)

Orquesta Sinfónica de la Radio de Praga / František Vajnar

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Compartimos el concierto que el sábado pasado ofreció en nuestro Auditorio el Cuarteto Gianneo en su segunda presentación del ciclo 2019 de Beethoven & Cía. El ensamble, integrado por Luis Roggero, Sebastián Masci, Julio Domínguez y Matías Villafañe, interpretó obras de Beethoven y Eduardo Alonso Crespo.

19.00

Edward MacDowell

Concierto para piano y orquesta Nº 2 en re menor

Eugene List, piano

Orquesta Sinfónica de Westfalia / Siegfried Landau

George Friderich Handel

“Se pietà di me non senti” y “Troppo crudeli siete” de la ópera Julio César en Egipto

Natalie Dessay, soprano

Le Concert d’Astrée / Emmanuelle Haïm

Silvestre Revueltas

“Los privilegiados” de La Coronela

Orquesta de Camara de Inglaterra / Gisele Ben Dor

Joan Ambrosio Dalza

Selección de piezas para laúd

Christopher Wilson, laúd

20.00

Ciclos (Madrigal Italiano)

Orlando di Lasso

“Mi buena fortuna” y “Muerte acerba, cruel, inexorable”, del Primer libro de madrigales a cinco voces

Ensamble Huelgas / Paul van Nevel

Orlando di Lasso

“Si sobrevivo”, con texto de Petrarca, y “De pensamiento en pensamiento”, con texto de Ariosto, del Primer libro de Corona de madrigales a seis voces

The Song Company / Roland Peelman

Orlando di Lasso

Tercera parte de Lágrimas de San Pedro, madrigales espirituales a siete voces sobre el texto en latín de Luigi Tansillo

——–

Antonín Dvořák

Serenata para instrumentos de viento en re menor, op.44

Orquesta Filarmónica de Londres / Christopher Hogwood

21.00

Música Nocturna

Krysztof Penderecki

Concierto para violín y orquesta Nº1 (1976)

Isaac Stern, violín

Orquesta de Minnesota / Stanisław Skrowaczewski

Luigi Boccherini

Quinteto para oboe y cuerdas en Re mayor, op.45, Nº3

Sarah Francis, oboe

Cuarteto Alegri

John Dowland

Adiós (Fantasía Nº3)

Nigel North, laúd

Léo Delibes

“Arias de las campanillas” de la ópera Lakmé

Ambroise Thomas

“Escena y Aria de la locura”, de la ópera Hamlet

Mady Mesplé, soprano

Orquesta del Teatro Nacional de la Ópera de París / Pierre Dervaux

Georg Philipp Telemann

Sonata en mi menor

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Einojuhani Rautavaara

Trilogía de Manhattan

Orquesta Sinfónica de Nueva Zelandia / Pietari Inkinen

23:00

Industria Nacional

Luis Gianneo

El tarco en flor, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Cuyo / Jorge Fontenla

Isidro Maiztegui (1905-1996)

Dos piezas para bandoneón

Alejandro Barletta, bandoneón

Giacomo Puccini

Dúo del primer acto de la ópera Madama Butterfly

Luis Lima, tenor

Yasuko Hayashi, soprano

Orquesta de la Opera de San Francisco / Myung-whun Chung

Grabación de la transmisión radial de la función realizada el 5 de diciembre de 1980

Marcelo Ajubita (1958)

El cementerio de Lucifer, para cuarteto en scordatura, violín electrónico, percusión y accesorios

Intérpretes no identificados

José Maria Contursi y Pedro Laurenz

Milonga de mis amores (arreglo de Mario Herrerías)

Nick Barroca

Rag del tigre

Quinteto Argentino de Saxofones

Grabado en vivo en la Facultad de Derecho de la UBA el 27 de junio del año 2009