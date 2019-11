Programación Jueves 28 de Noviembre

00.00

Trasnoche Jazz

Vincent Herring, Bobby Watson y Gary Bartz

Klactoveedsedstene

Bird-ish

Oscar Giunta Supertrío

E.C.T

Trisha Yearwood

Come fly with me

Drinking again

The lady is a tramp

———-

Edvard Grieg

Libro segundo de las Piezas Líricas para piano, op.38

Eva Knardahl, piano.

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Ferenc Erkel

Czardas de la ópera Ladislao Hunyadi

Orquesta Filarmónica de Budapest / Janos Sandor

Heinrich Franz von Biber

Sonata para violín y bajo continuo Nº6 en do menor

Ricercar Consort

Franz Liszt

“El Valle de Obermann”, de Suiza, 1er.año del ciclo Años de peregrinaje

Jorge Bolet, piano

Francois Boieldieu

Concierto para arpa y orquesta Nº6

Lily Laskine, arpa

Orquesta de Cámara Jean Francois Paillard / Jean Francois Paillard

08.00



Anton Arensky

Suite del ballet “Noches egipcias”, op.50a

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviética / Boris Demchenko

Ferruccio Busoni

Dos sonatinas para piano, Nº4 y 5

Geoffrey Douglas Madge, piano

George Frideric Handel

Jubilate, HWV 279

Charles Brett, contratenor

Rogers Covey-Trump y Paul Elliot, tenores

David Thomas, bajo

Coro de la Catedral de Cristo de Oxford

The Academy of Ancient Music / Simon Preston

09.00

Niels Gade

Sinfonía Nº8 en si menor, op.47

Sinfonieta de Estocolmo / Neeme Järvi

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto para cuerdas Nº7 en Mi bemol mayor, K.160

Cuarteto Festetics

Dmitri Kabalevsky

Ocho preludios para piano, op.38

Murray MacLachlan, piano

10.00

Joseph Haydn

Concierto para chelo y orquesta Nº1 en do mayor, Hob.7b, Nº1

Nicolas Altstdaedt, chelo

Orquesta de Cámara Académica de Potsdam / Michael Sanderling

Camille Saint-Saëns

Sonata para oboe y piano en Re mayor, op.166

Nicholas Daniel, oboe

Julius Drake, piano

Arnold Bax

Balada del Norte Nº2

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

11.00

La gran aldea (Australia)

Alfred Hill

Sinfonía Nº3 en si menor, “Australia”

Orquesta Sinfónica de Queenland / Wilfred Lehmann

Don Banks

Cuatro piezas para cuarteto de cuerdas

Cuarteto de Cuerdas de Sidney

Brenton Broadstock

Fortuna

The Kew Band / Mark Ford

12.00

Clásicos a la carta

13.00

La música del fauno

Richard Strauss

Concierto para oboe y pequeña orquestal en Re mayor

Albrecht Mayer, oboe

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Jakub Hrůša

José De Nebra (1702-1768)

“Selva Florida”, de la zarzuela Viento es la dicha de Amor, y

“Tempestad grande, amigo”, de la zarzuela Vendado es amor, no es ciego

Nuria Rial, soprano

Accademia del Piacere / Fahmi Alqhai

Dmitri Kabalevsky

Sonata para piano N°3 en Fa mayor, op.46

Alexandre Dossin, piano

14.00

Joseph Haydn

Sinfonía en La mayor, Hob.1, Nº64

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Christian Poltéra, chelo

Kathryn Stott, piano

Giuseppe Tartini

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Alexis Kossenko, flauta

Les Ambassadeurs

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Vasily Kalinikov

Suite para orquesta en si menor (1892)

Orquesta Sinfónica de la Unión Soviética / Evgeni Svetlanov

Eyvind Alnaes

Luces del norte, op,14, Nº4; Sol, op.15; Nº1; Paseo, op.31, Nº1; Canción cadenciosa, op.1, Nº4; Los cien violines, op.42, Nº2; y Lluvia, op.45, Nº3

Bodil Arnesen, soprano

Erling Ragnar Ericsson, piano

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Compartimos el concierto que el Cuarteto Gianneo ofreció el sábado 9 de noviembre en un nuestro Auditorio, el tercero y último de la temporada 2019 del ciclo Beethoven & Compañía. En aquella oportunidad, el ensamble interpretó Tres piezas para cuarteto de cuerdas de Juan Carlos Zorzi y el Cuarteto Nº14 en do sostenido menor, op.131 de Beethoven.

19.20

Ignaz Moscheles

Concertante para Flauta y Oboe en Fa mayor

Joris Van den Auge, oboe

Marc Grauwels, flauta

Orquesta Sinfónica de la Radio Belga/ André Vandernoot

Federico Chopin

Tres nocturnos Op.15

Daniel Barenboim, piano

Stavros Xarhakos (compositor Griego nacido en 1939)

Llegarán días mejores

Barcrolla – El tren pasa a las 8

Agnes Baltsa

Conjunto experimental Athenas/ Stavros Xarhakos

20.00

Ciclos (El período modernista de Villa-Lobos)

Heitor Villa-Lobos

Trío Nº1 (1911)

Antonio Spiller, violín; Jay Humeston, chelo; Monique Duphil, piano

Heitor Villa-Lobos

Amazonas, música de ballet (1917)

Orquesta Sinfónica “Simón Bolívar” / Enrique Arturo Diemecke

Heitor Villa-Lobos

Danzas características africanas, para piano (1916)

Alfred Heller, piano

————

Carl Maria von Weber

Obertura “El señor de los espíritus”, op.27

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

21.00

Música Nocturna

Anton Bruckner

Sinfonía Nº7 en Mi mayor

Orquesta Filarmónica de Berlín / Daniel Barenboim

Maurice Ravel

Canciones de Madagascar, sobre textos de Evariste-Désiré de Parny

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Paul Edmund Daviesc, flauta

Jiři Barta, chelo

Malcolm Martineau, piano

Tomasso Albinoni

Concierto para oboe y cuerdas en re menor, op.9, Nº2

Jean-Claude Malgoire, oboe

Le Florlegium Musicum de París / Jean-Claude Malgoire

Marie Therese von Paradis

Siciliana

Maurice Hasson, violín

Ian Brown, piano

Mily Balakirevk

Obertura sobre una marcha española, op.6

Orquesta Sinfónica de Singapur / Choo Hoey

23.00

Industria Nacional

Alexander Scriabin

Sonata para piano Nº5

Elsa Puppulo, piano

Grabación documental en vivo efectuada en el Teatro Nacional Cervantes

Giovanni Perluigi da Palestrina

Alma Redentoris Mater

Johannes Brahms

El novio

Robert Schumann

La novia del soldado

Randall Thompson

Pueri Hebraerum

Antonio Maria Russo

Venite, exultemus Domino

Coral Femenino de San Justo / Roberto Saccente

Grabado en vivo en el Teatro Colón

Enrique Belloc (1936)

Para Bla (Un saludo para Bárbara Belloc), obra electroacústica

Heitor Villa-Lobos

Cuarteto N°16

Cuarteto de la Fundación Cultural Patagonia

Grabado en vivo el MALBA el 14 de octubre del año 2002