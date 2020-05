Programación Jueves 28 de Mayo

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

La Trasnoche de La 96.7

Jean Sibelius

Escenas históricas, Suite op.66

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Francois Couperin

Pieza para oboe en concierto Nº4

Ensamble Couperin

Nikolai Rimsky-Korsakov

Scheherazade, suite sinfónica op.35

Orquesta Sinfónica de Chicago / Seiji Ozawa

Gaspar Sanz

Danzas populares para guitarra

Turibio Santos, guitarra

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Johann Sebastian Bach

Concierto para dos pianos y orquesta en do menor, BWV 1060

Zoltán Kocsis – András Schiff, pianos

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Albert Simon

Félix Mendelssohn

Sonata para violín y piano en Fa mayor

Maxim Vengerov, violín

Alexander Markovich, piano

Orlande de Lassus

Tres madrigales a cinco voces

Ensamble Vocal de Alsfeld / Wolfgang Helbich

Paul Hindemith

Suite del ballet Nobilissima Visione.

Orquesta Philharmonia de Londres / Paul Hindemith

Claude Debussy

El rincón de los niños, L.113

Nikita Magaloff, piano

Ludwig van Beethoven

Septeto en Mi bemol mayor, op.20

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Antonin Dvorák

Serenata para cuerdas en Mi mayor, op.22

Orquesta de Cámara Orpheus

Arnold Schönberg

Canciones de cabaret

Jill Gomes, soprano

John Constable, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para flauta y cuerdas en Do mayor, R.443

László Czidra, flauta

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Frigyes Sándor

Joseph Haydn

Cuarteto Nº57 en Do mayor, op.74, Nº1, Hob.III:72

Cuarteto Tátrai

Robert Schumann

Sonata para piano Nº2 en Sol menor, op.22

Murray Perahia, piano

José Pablo Moncayo

Huapango

Orquesta del Festival de México / Enrique Bátiz

William Byrd

Fair Britain isle

Tessa Bonner, soprano

Rose Consort of viols

07.00

Y la mañana va

Bedrich Smetana

El carnaval de Praga

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Jean Sibelius

Sonatina para violín y piano en Mi mayor, op.80

Nils-Erik Sparf, violín

Bengt Forsberg, piano

Arnold Bax

“El prisionero de las ninfas”, poema sinfónico dedicado a Constant Lambert

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vernon Handley

Juan Crisóstomo de Arriaga

Cuarteto para cuerdas Nº2 en La mayor

Cuarteto Rasoumovsky

Peter von Winter (compositor alemán, 1754-1825)

Sinfonía concertante para violín, clarinete, corno, fagot y orquesta

Wolfgang Schwarzmüller, violin

Karl Schlechta, clarinete

Jürgen Gode, fagot

Xiao-Ming Han, corno

Orquesta de Cámara de Kurpfalz / Jirí Malát

Clara Schumann

Sonata para piano en sol menor

Yoshiko Iwai, piano

Darius Milhaud

Saudades do Brazil, op.67

The Concert Arts Orchestra / Darius Milhaud

Luigi Boccherini

Quinteto con dos violas en Do mayor, op.60, Nº1, Gerard 391

Ensamble 415 / Chiara Banchini

Johannes Brahms

Fantasías para piano, op.116

Yevgeny Kissin, piano

Hamilton Harty

Con los gansos salvajes, poema sinfónico

Orquesta del Ulster / Bryden Thomson

Ottorino Respighi

Tocata para piano y orquesta

Geoffrey Tozer, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Edward Downes

Sandor Veress (compositor húngaro, 1907-1992)

Cuatro danzas de Transilvania, para orquesta de cuerdas

Camerata Bern

George Gershwin

Love is here to stay. Arreglo para dos pianos

Katia y Marielle Labeque, pianos

11.00

La gran aldea (Suiza)

Gaspard Fritz

Sonata para violín y bajo continuo op.2, Nº4

Sibylle Tschopp, violín

Isabel Tschopp, piano

Frank Martin

Balada para piano y orquesta

Jean-François Antonioli, piano

I Filarmonici di Torino / Marcello Viotti

Othmar Schoeck

Serenata para orquesta, op.1

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Howard Griffiths

Aloys Fornerod

Concierto para dos violines y piano, op.16

Sibylle Tschopp, violín

Mirjam Tschopp, violín

Isabel Tschopp, piano

12.00

Clásicos a la carta

Johann Sebastian Bac

Cantata del Café, BWV 211

Anne Grimm, soprano

Paul Agnew, tenor

Klaus Mertens, bajo

Orquesta Baroca de Amsterdam / Tom Koopman

Sergei Rachmaninov

La isla de los muertos, op.29

Orquesta Filarmónica de Berlín / Lorin Maazel

Felix Mendelssohn

Canciones sin palabras, op.62

Martin Jones, piano

13.00

Complemento musical

Francesco Petrini

Concierto para arpa y orquesta Nº4 en Mi mayor

Annie Chalan, arpa

Orquesta de Música Antigua / Marcel Couraud

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq 137

Cuarteto Purcell

Nicolai Rimsky-Korsakov

Sinfonietta sobre temas rusos en la menor, op.31

Orquesta Sinfónica Académica de la URSS / Yevgeni Svetlanov

14.00

Artista de Moda (Boris)

15.00

Complemento musical

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Música Nocturna

Camilla de Rossi

El sacrificio de Abraham

Susanne Rydén, soprano

Jan Strömberg, tenor

Ralf Popken, contratenor

Ensamble Weser Renaissance / Manfred Cordes

Bernhard Henrik Crusell

Cuarteto con clarinete Nº2 en do menor, op.4

Thea King, clarinete

Peter Carter, violín

Prudence Pacey, viola

Bruno Schrecker, chelo

Alberto Ginastera

Suite de danzas criollas, op.15

Cecilia Pillado, piano

Ernest Chausson

Poema para violín y orquesta, op.25

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Nueva York / Zubin Mehta

22.00

Complemento musical

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para flauta en la menor

Peter-Lukas Graf, flauta

Edward Elgar

Polonia. Preludio sinfónico, op.76

Orquesta Sinfónica de la BBC del Norte / Andrzej Panufnik

Alberto Ginastera

Pampeana Nº2 para chelo y piano, op.21

Roger Drinkal, chelo

Dian Baker, piano

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)