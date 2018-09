Programación Jueves 27 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Paula Shocron

Fuera del hielo

Sigo pensando

Hank Crawford y Jimmy McGriff

You’re the one

Ian Shaw

In a New York minute

Shake down the stars

That’s life

Muzio Clementi

Sinfonía Nº2 en Re mayor

Orquesta Philarmonia / Francesco D’ Avalos

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Uuno Klami (finlandés, 1900-1961)

Obertura para “Los zapateros del monte”

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Sakari Oramo

Pietro Antonio Locatelli

Concierto para violín y orquesta en sol menor, Nº6 de El arte del violín

Suzanne Lautenbacher, violín

Orquesta de Cámara de Mainz / Günther Kehr

Ludwig van Beethoven

Siete bagatelas para piano, op.33

Glenn Gould, piano

Lars Eric Larsson

Concertino para trompeta y orquesta de cuerdas, op.45, Nº6

Urban Agnas, trompeta

Ensamble Musica Vital / Goran Nilson

08.00



Wenceslaus Matiegka

Sonata para guitarra en Do mayor, op.16

Reinbert Evers, guitarra

Franz Lehar

Selección de temas de la comedia musical “Giuditta”

I Salonisti

Alexander Glazunov

Vals de Concierto Nº2, en Fa mayor, op.51

Orquesta Sinfónica de Bamberg / Neeme Järvi

Malcolm Arnold

Sonata para violín y piano Nº1, op.15

Marcia Crayford, violín

Ian Brown, piano

09.00



Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Ensamble de cámara de la Academy of St.Martin in the Fields

Franz Schubert

Minué y trío en re menor, D.89, Nº3

I Musici de Montreal / Yuli Turovsky

Josef Suk

Impresiones de verano, op.22b

Margaret Fingerhut, piano

10.00

Gabriel Fauré

Sonata para chelo y piano Nº1 en re menor, op.109

Steven isserlis, chelo

Pascal Devoyon, piano



Carl Stamitz

Concierto para clarinete y orquesta Nº3 en Si bemol mayor

Sabine Meyer, clarinete

Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

Antonin Dvorak

La paloma salvaje, poema sinfónico, op.110

Orquesta de Cámara Mahler / Daniel Harding

11.00

La gran aldea (Holanda)

Matthijs Vermeulen

Sinfonía Nº1, “Sinfonia Carminum”

Orquesta Real del Concertgebouw / Bernard Haitink

Conrad Friedrich Hurlebusch

Concierto para dos oboes, violín, cuerdas y bajo continuo en la menor

Paul van de Linden y Kristine Linde, oboes

Manfredo Kraemer, violin

Ensamble Barroco “Musica ad Rhenum”

Henri Zagwijn

Canciones de la horca

Hein Meens, tenor

Marien van NIeukerken, piano

Jan Pieterzon Sweelinck (1562-1621)

Gaude et laetare

Coro de Cámara de Holanda / Ton Koopman

12.00

Clásicos a la carta

Jean Sibelius

Sinfonía Nº7 en Do mayor, op.105

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Henry Vieuxtemps

Sonata para viola y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, viola

Havard Gimse, piano

Antonio Vivaldi

Concierto para oboe y orquesta en re menor, R.454

Heinz Holliger, oboe

I Músici

13.00

La música del fauno

Darius Milhaud

Suite provenzal, op.152d

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Anton Rubinstein (1829-1894)

Sonata para piano N°1 en mi menor, op.12

Leslie Howard, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata en trío en Si bemol mayor

Cuarteto Purcell

14.00

Carlos Chavez

Toccata para orquesta

Orquesta Sinfónica del Estado de México / Enrique Bátiz

Alessandro Scarlatti

Dixit Dominus

Nancy Argenta e Ingrid Attrot, sopranos

Catherine Denley, contralto

Ashley Stafford, contratenor

Stephen Varcoe, bajo

The English Concert / Trevor Pinnock

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.37

Ingo Goritzki, oboe

Filarmónica de Cámara de Polonia / Wojciech Rajski

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Arthur Foote (1853-1937)

Francesca da Rimini, op.24

Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerard Schwarz

Arthur Foote

Trío N°2, op.65

Trío Neave

Arthur Foote

Cuatro piezas características basadas en Ribaiyat de Omar Khayyiam, op.48

Orquesta Sinfónica de Seattle / Gerard Schwarz

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Camille Saint Saens

Phaéton, op.39

Orquesta Nacional de Francia / Seiji Ozawa

Nicola Vaccai

“Gran duo de amor” de la opera Giulietta e Romeo

Paula Almerares, soprano

Maria Jose Trullu, mezzo soprano

Orquesta Filarmónica Marchegiana / Tiziano Severini

Alfredo Casella (compositor italiano 1883 – 1947)

Once piezas infantiles

Maurizio Baglini, piano

Johann Melchior Molter (compositor alemán 1696 – 1765)

Concierto para fagot y orquesta en sol menor

Albrecht Holder, fagot

Orquesta Filarmónica de Stuttgart / Nicolas Pasquet

Franz Schubert

Trio en Si bemol mayor, D.471

Regis Pasquier, violín

Bruno Pasquier, viola

Roland Pidoux, chelo

19.00

Sergey Taneyev

Obertura La Oresteia, op.6

Orquesta Filarmonía / Neeme Järvi

Dmitri Shostakovich

Cadencia y último movimiento del Concierto Nº1 para chelo y orquesta en Mi bemol mayor, op.107

Natalia Gutman, chelo

Orquesta Filarmónica Real / Yuri Temirkanov

Joseph Haydn

Cuarteto Nº 2 en Re mayor, op.76 “Fifths”

Cuarteto Elder

Bartolome de Erzilla

El Mesías prometido (Orquestación Roberto Florez)

Oscar Imhoff, tenor

Luis Caparra, órgano

Asociación Coral Lagun Onak

Orquesta de cámara Eurythmia / Alberto Balzanelli

20.00

Ciclos (Compositores académicos argentinos y el Tango)

Juan Manuel Solare (1966)

Valsarín

Milonga fría (tango electroacústico)

Libermilonga

Juan Manuel Solare, piano

Astor Piazzolla

Suite para oboe y cuerdas

Andrés Spiller, oboe

Camerata Bariloche

Jorge Kumok (1931)

Tango 79

Oscar Vetre, piano

Juan Carlos Cobián

La casita de mis viejos

Ángel Villoldo

El choclo

Gerardo Gandini, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Obertura de la ópera El empresario, K.486

Orquesta de Cámara de Inglaterra / Leopold Hager

21.00

Música Nocturna

Antonio Vivaldi

“Las cuatro estaciones” de Il cimento dell’armonia e dell’inventione, op.8

Sigiswald Kwijken, violín

La Petite Bande / Sigiswald Kwijken

Franz Schubert

Cantos de Ellen (“Descansa, guerrero”, “Descansa, cazador” y “Ave Maria”)

Jessye Norman, soprano

Irwin Cage, piano

Joseph Achron

Suite de la música incidental para El golem de Leivick

Orquesta Filarmónica Checa / Gerard Schwarz

Johann Nepomuk Hummel

Trío para piano, violín y chelo en Mi bemol mayor, op.96

Trío Parnassus

Ottorino Respighi

Obertura carnavalesca

Orquesta Sinfónica de la Radio de Bratislava / Adriano

George Frideric Handel

Sonata para flauta dulce y continuo Nº3 en Do mayor

L’École d’Orphée

Felix Mendelssohn

Marcha guerrera de los sacerdotes, de Athalia, op.74

Orquesta Filarmónica de Viena / Christoph von Dohnányi

23:00

Industria Nacional

Jean-Marie Leclair

Sonata para violín y continuo en mi menor, op.2, N°1

Manfredo Kraemer, violín

The Rare Fruits Council / Manfredo Kraemer

Carlos López Buchardo

Escenas argentinas

Orquesta Sinfónica de Entre Ríos / Gabriel Castagna

Grabado en vivo en el Auditorio de Belgrano de Buenos Aires el 4 de octubre de 2002

César Franchisena (1923-1992)

Trío de las proporciones

Ensamble AUSUM / Federico Gariglio

Claude Debussy

Canciones de Bilitis

Claudio Barile, flauta

Viviana Lazzarin, piano

Grabado en vivo el 20 de abriel de 2010