Programación Jueves 27 de Junio

00.00

Trasnoche Jazz

Harry James y su orquesta

Blues for sale

Blues stay away from me

Cherokee

Alfredo Rodriguez

Guantanamera

Veinte años

Bette Midler

It’s the girl

Teach me tonight

Mr.Sandman

Jean Philippe Rameau

Suite orquestal de la tragedia lírica “Dardanus”

English Baroque Soloists / John Eliot Gardiner

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Julius Fucik

Atila, marcha húngara

Orquesta Filarmónica Checa / Vaclav Neumann

Charles Tomlinson Griffes

Tres piezas de fantasía para piano, op.6: Barcarola, Nocturno y Scherzo

Garah Landes, piano

Nicoló Piccinni

Concierto para flauta y orquesta en Re mayor

Peter Lukas Graf, flauta

Orquesta de Cámara de Padova y Veneto / Bruno Giurana

Astor Piazzolla

Lo que vendrá, Buenos Aires Hora Cero y Café 1930

Baltazar Benítez, guitarra

Alfredo Marcucci, bandoneón

08.00



Ottorino Respighi

Vitrales de Iglesia, cuatro impresiones sinfónicas

Orquesta Philharmonia / Geoffrey Simon

Piotr Ilich Chaikovsky

Suite para piano del ballet “El cascanueces”, op.71. Arreglo para piano de Mijail Pletnev.

Mijail Pletnev, piano

Rued Langgaard

“Sfinx”, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Artur Rubinstein / Ilya Stupel

09.00

Joseph Haydn

Trío para flauta, chelo y piano en Re mayor, Hob XV, Nº16

Aurèle Nicolet, flauta

Rocco Filippini, chelo

Bruno Canino, piano

John Hebden

Concierto para cuerdas Nº4 en Mi bemol mayor

Orquesta de cámara Cantilena / Adrian Shepherd

Fanny Mendelssohn

Seis canciones, op.7

Isabel Lippitz, soprano

Barbara Heller, piano

Georges Bizet

Patria, obertura dramática, op.29

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Zdenek Kosler

10.00

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Vilde Frang, violín

Orquesta Sinfónica de la Radio del Oeste de Alemania / Thomas Sondergard

Girolamo Frescobaldi

Toccata y fuga en la menor (transcripción para piano de Ottorino Respighi)

Sandro Ivo Bartoli, piano

Percy Grainger

Bouquet de Lincolnshire

Orquesta de Vientos de Londres / Denis Wick

11.00

La gran aldea (Polonia)

Wojciech Dankowski

Sinfonía en Re mayor

Orquesta de la Radio de Polonia / Jan Krenz

Józef Elsner

Selección de la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, op.65

Bożena Harasimowicz, soprano

Krzystof Szmyt, tenor

Czesław Gałka, bajo

Bogdan Śliwa, barítono

Piotr Nowacki, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de Varsovia / Jacek Kaspszyk

12.00

Clásicos a la carta

Modest Mussorgsky

Cuadros de una exposición

Sergio Tiempo, piano

Joseph Haydn

Sinfonía Nº83 en sol menor, Hob I:83, “La gallina”

Capella Istropolitana / Barry Wordsworth

Edward Elgar

Salut d’Amour, op.12

Takako Nishizaki, violín

Jenö Jandó, piano

13.00

La música del fauno

Dmitri Shostakovich

Suite de la música para la película “Las montañas doradas”, op.30

Orquesta Filarmónica de la BBC / Vassily Sinaisky

Johannes Brahms

Trío para piano, clarinete y chelo en la menor, op.114

Zoltán Kocsis, piano

Kálmán Berkes, clarinete

Miklós Perényi, chelo

Pieter Hellendaal

Gran concerto grosso Nº4 en Mi bemol mayor, op.3

Orquesta de Cámara de Eslovaquia / Bohdan Warchal

14.00

Ferruccio Busoni

Concierto para violín y orquesta

Tanja Becker-Bender, violín

Orquesta Sinfónica de la BBC de Escocia / Garry Walker

Carl Philipp Emanuel Bach

Cuarteto para flauta, viola, chelo y continuo en la menor

Ensamble Ars Rediviva

Alberto Ginastera

Sonata para piano Nº1, op.22

Alexander Panizza, piano

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Eugène Ysaÿe (1858-1931)

Trío para dos violines y viola

Tor Johan Bøen y Andres Nilsson, violines

Are Sandbakken, viola

Ángel Rodamilans

Amor, El bálscamo, Vamos a Belén y El nombre de María, canciones

María Teresa Garrigosa, soprano

Patrycja Bronisz, violín

Emili Blasco, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Ludwig van Beethoven

Fantasia para piano, solistas coro y orquesta en do menor, op.80

Maurizio Pollini, piano

Solistas y Coro de la opera de Viena

Orquesta Filarmonica de Viena / Claudio Abbado

Arthur Honegger

Rugby, Movimiento sinfónico Nº2

Orquesta del Capitole de Toulouse / Michel Plasson

Antonio Vivaldi

Concierto para dos chelos en sol menor

Benjamin Baez y Santiago Olmedo, chelos

Ensamble Paraguay Barroco

Alan Hovhaness

Salmo y Fuga para cuerdas

Orquesta Filarmonia /David Amos

19.00

Ernest Chausson

Poema para violin y orquesta, op.25

Itzhak Perlmann, violin

Orquesta Filarmonica de New York / Zubin Metha

Johann Sebastian Bach

Ultimo número de El arte de la fuga BWV 1080

Orquesta de Cámara Ferenc Franz Liszt de Budapest / Janos Rolla

Hans Werner Henze (1926-1982)

Los sentimientos de Carl Philipp Emanuel Bach

Cecilia Muñoz, flauta

Sara O’Brien, arpa

Orquesta de Camara de Basel / Yuki Kasai

Piotr Ilych Chaikovsky

Romances

Nadia Krasteva, mezzo soprano

Dora Deliyska, piano

20.00

Ciclos (Sinfonías de Shostakovich)

Dmitri Shostakovich

Sinfonía N°13 en mi bemol menor, op.113 “Babi Yar”

Torben Jürgens, bajo

Coro de la Radio de Alemania Central

Orquesta Filarmónica de Dresde / Thomas Sanderling

21.00

Música Nocturna

Felix Mendelssohn

Octeto para cuerdas en Mi bemol mayor, op.20

Octeto de Viena

Jean Sibelius

En saga, op.9, poema sinfónico

Orquesta de Filadelfia / Eugene Ormandy

György Ligeti

“Fanfarrias”, “Arco iris” y “Otoño en Varsovia”, del Primer libro de estudios para piano

Idil Biret, piano

Giuseppe Verdi

“Escena y aria de Gastón”, de la ópera Jérusalem

“Escena y aria de Carlo”, del primer acto de I Masnadieri

Ramón Vargas, tenor

James Anderson, tenor

Voces Masculinas del Coro de la Radio de Munich

Orquesta de la Radio de Munich / Edoardo Müller

Elisabeth Jacquet de la Guerre

Sonata para violín y continuo

Jaap Schroeder, violín

Philippe Foulon, viola da gamba

Ketil Haugsand, clave

Johann Martin Kraus

Sinfonía en Fa mayor

Orquesta de Cámara de Suecia / Peter Sundkvist

23.00

Industria Nacional

Enrique Gerardi (1928-2014)

“Primera improvisación”, de Música algorítmica, obra realizada en computadora

Robert Schumann

Estudios sinfónicos, op.13

Carmen Scalcione, piano

Martín Matalón

Líneas de fuga

Orquesta Sinfónica de la BBC de Gales / François Xavier Roth

Grabado en vivo en los Conciertos Proms de Londres, el 2 de septiembre del año 2010