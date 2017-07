Programación Jueves 27 de Julio

00.00

Trasnoche Jazz

Bill Evans

Nardis

How deep is the ocean

Kevin Mahogany

Confirmation

Save that time

Mingus Big Band

Gunslinging birds

———————-

00.30

Sergei Prokofiev

Concierto para violín y orquesta Nº1 en Re mayor, op.19

Gil Shaham, violín

Orquesta Sinfónica de Londres / André Previn

01.00

Tiempos Modernos

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta N°2 en do menor, op.18

Behzod Abduraimov, piano

Orquesta Sinfónica Nacional de la BBC de Gales / Thomas Søndergård

Royal Albert Hall, Londres 17 Julio 2017

Duke Ellington

Harlem

Orquesta Sinfónica de Boston / Jacques Lacombe

Festival de Tanglewood, Boston, EEUU 3 de julio de 2015

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Edward Elgar

Concierto para chelo y orquesta en mi menor, op.85

Yo-Yo Ma, chelo

Orquesta Sinfónica de Londres/ Andre Previn

Erik Satie

Tres sarabandas para piano

Aldo Ciccolini, piano

Carl Stamitz

Concierto para dos clarinetes y orquesta en Si bemol mayor

Franz y Erwin Klein, clarinetes

Orquesta de la Radio de Colonia / Urs Schneider

Anton Webern

Viento de verano. Idilio para orquesta

Orquesta Filarmónica de Berlín / Pierre Boulez

Joseph Haydn

Cuatro canciones: Canción de la sirena, Canción pastoral, Fidelidad y Canción del marinero

Anne Sofie von Otter, mezzosoprano

Melvyn Tan, fortepiano

Max Bruch

Ocho piezas para clarinete, viola y piano, op.83

Janet Hilton, clarinete

Nobuko Imai, viola

Roger Vignoles, piano

George Frideric Handel

Bacchus ever fair and young, de la oda Alexander’s Feast

Stephen Roberts, baritone

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

Coro Bach de Estocolmo

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Carl Philipp Emanuel Bach

Sonata para viola da gamba y continuo en Re mayor, H.559, Wq.137

Cuarteto Purcell

Matyas Seiber

Serenata para dos clarinetes, dos fagotes y dos cornos

Solistas de la Orquesta de Cámara de Europa

Felix Mendelssohn

Concierto para violín, piano y orquesta de cuerdas en re menor

Gidon Kremer, violín

Martha Argerich, piano

Orquesta de Cámara Orpheus

Gabriel Fauré

Nocturno para piano en Si mayor, op.33, Nº2

Pascal Rogé, piano

Domenico Scarlatti

Sonata en re menor, K.77, K.90 (arreglo para laúd clave)

Gergely Sárközy, laúd clave

Jacques Ibert

El jardinero de Samos, música incidental

Ensamble Erwartung

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº4 en Si bemol mayor, op.60

Orquesta de Cámara de Europa / Nikolaus Harnoncourt

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en do menor, R.401

Heinrich, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Frédéric Chopin

Barcarola para piano en Fa sostenido mayor, op.60

Krystian Zimerman, piano

07.00

Y la mañana va

Carl Maria Von Weber

Obertura de la ópera Euryanthe

Orquesta Filarmónica de Berlín / Herbert von Karajan

Johann Sebastian Bach

Concierto para tres claves y orquesta en re menor, BWV 1063

András Schiff, Sándor Falvai y Zóltan Kocsis, pianos

Orquesta de la Academia de Música Franz Liszt / Albert Simon

Benedetto Marcello

Sonata para viola y clave en mi menor

Tomas Tichauer, viola

Monica Cosachov, clave

Jean Sibelius

Tapiola, poema sinfónico op.112

Orquesta Sinfónica de la Radio de Finlandia / Paavo Berglund

08.00



Wolfgang Amadeus Mozart

Rondo para violín y orquesta en Do mayor, K.373

Itzhak Perlman, violín

Orquesta Filarmónica de Viena / James Levine

Mauro Giuliani

Sonata Heroica, op.150

Walter Ujaldón, guitarra

Edward Elgar

Serenata para orquesta de cuerdas en mi menor, op.20

Orquesta de Cámara Orpheus

Francis Poulenc

Improvisaciones

Pascal Rogé, piano

09.00

Joseph Haydn

Concierto para oboe y orquesta en Do mayor

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / Janos Rolla

Edvard Grieg

Cuadros sonoros poéticos, op.3

Geir Henning Braaten, piano

Astor Piazzolla

Calambre y Tango Nº1

Camerata Bariloche / Fernando Hasaj

10.00



El artista de la semana

Cuarteto Borodin

Piotr Ilich Chaikovsky

Sexteto de cuerdas en re menor, “Souvenir de Florencia”

Yuri Bashmet, viola

Natalia Gutman, chelo

Cuarteto Borodin

———-

Franz Schubert

“El desdichado”, D.713 y “La tarde de invierno”, D.938

Ian Bostridge, tenor

Leif Ove Andsnes, piano



11.00

La gran aldea (Dinamarca)

Knudåge Riisager

Sinfonía Nº3, op.30

Orquesta Sinfónica de Aarhus / Bo Holten

Rued Langgaard

Destruid al injusto

Ossur Baek, violín

David Strong, piano

Asger Hamerik

Kyrie, Ofertorio y Agnus Dei del Réquiem, op.34

Coro y Orquesta Sinfónica Nacional de Dinamarca / Thomas Dausgaard

12.00

Clásicos a la carta

Camille Saint-Saëns

“Printemps qui commence”; “Mon coeur s’ouvre à ta voix” y “Vois na nisère, hélas!” de la ópera Sansón y Dalila, op.47

José Carreras, tenor

Agnes Baltsa, mezzosoprano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº3, Sz 119

Martha Argerich, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Wolfgang Amadeus Mozart

Cuarteto con oboe en Fa mayor, K.370

Marcel Tabuteau, oboe

Aurea Pernel, violín

Karen Tuttle, viola

Paul Tortelier, chelo

Registro de 1953

——————–

Kurt Weill

Sinfonía Nº2

Orquesta Sinfónica de Bournemouth / Marin Alsop

Georg von Bertouch (1668 – 1743)

Sonata en trío Nº15 en fa menor

Ensamble Barroco de Bergen

14.00

El compositor de la semana

Mijail Glinka

Rondó sobre un tema de “I Capuletti e I Montecchi” y Variaciones sobre un tema de “El ruiseñor”, de Aliabiev.

Kalery Kamishov, piano

Kamarinskaya

Orquesta Filarmónica de Armenia / Loris Tieknavorian

————-

Ferruccio Busoni

Fantasía india, op.44

Nelson Goerner, piano

Orquesta Filarmónica de la BBC / Neeme Järvi

John Dowland

Gallarda de Giles Hobie

Nigel North, laúd

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Louise Farrenc (1804-1875)

Sexteto para piano y vientos en do menor, op.40

Ensamble Linos

Julius Röntgen (1855-1932)

Concierto para chelo y orquesta Nº2

Quirine Viersen, chelo

Orquesta Filarmónica de Cámara de Holanda / Eri Klos

Julius Röntgen

Selección de los Lieder sobre textos de Mizra Schaftty, op 15

Nienke Oostenrijk, soprano

Bort von de Roer, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

David del Tredici (compositor Estadounidense nacido en 1937)

Tatoo

Orquesta Filarmónica de Israel / Leonard Bernstein

Ludwig van Beethoven

Serenata para flauta, violín y viola en Re mayor op.25

Peter-Lukas Graf, flauta

Franco Gulli, violín

Bruno Giurana, viola

Gustav Holst

Suite de Saint Paul, op.29

Sinfonieta Bournemouth / Richard Studt

19.00

Tirso de Olazabal

Sonatina

Alicia Lastra, piano

Johann Georg Albrechtsberger (Compositor austríaco 1736-1809)

Concierto para trombón en Si bemol mayor

Alain Trudel, trombon

Northern Sinfonía / Alain Trudel

Jimmy Raney

Body and soul

Pennines from heaven

There’l never be another

Bedrich Smetana

“Vyserhrad”, del ciclo de poemas sinfónicos Mi Patria

Orquesta Filarmónica checa / Rafael Kubelik

20.00

Ciclos (Obras y compositores pioneros)

Perotino (c. 1160- c. 1230)

Sederunt principes, organum para la festividad de San Esteban

The Hilliard Ensemble / Paul Hillier

Erik Satie

Vexations (versión reducida)

Aldo Ciccolini, piano

Erik Satie

“Revestimiento de pared en la oficina de prefectura”, de la serie Música de mobiliario

Ensamble Ars Nova / Marius Constant

George Frideric Handel

Concierto para órgano y orquesta en Fa mayor

Trevor Pinnock, órgano

The English Concert / Trevor Pinnock

Arnold Schönberg

“Vals”, de las Cinco piezas para piano, op.23

Maurizio Pollini, piano

—————

François Joseph Gossec

Sinfonía en Re mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

21.00

Música nocturna

Antonín Dvořák

Quinteto para piano y cuerdas en La mayor, op.87

Sviatoslav Richter, piano

Cuarteto Borodin

Antonio Vivaldi

Cessate, omai cessate, cantata

Anne Sophie von Otter, moezzosoprano

Musica Antiqua Köln / Reinhard Goebel

Sergoi Assad

Acuarelas

Carlos Groisman, guitarra

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de la ópera El zar Saltán

Orquesta Filarmónica de Rotterdam / David Zinman



François Devienne

Cuarteto para fagot y cuerdas en Do mayor, op.73, Nº1

Klaus Thunemann, fagot

Thomas Zehetmair, violín

Tabea Zimmermann, viola

Christoph Henkel, chelo

23:00

Industria Nacional

Enrique Albano

Quinteto para piano y cuerdas en si bemol menor

Karin Olivieri, piano

Cuarteto Austral Argentina

Johann Sebastian Bach

Preludio y fuga en la menor para órgano, BWV 543

Luis Caparra, órgano

Aaron Copland

Concierto para clarinete, cuerdas, arpa y piano

Carlos Céspedes, clarinete

Orquesta Sinfónica Nacional / Andrés Spiller

Guillermo Zalcman

Sonata para percusión, op.41

Percusionistas de Buenos Aires / Fabián Berman