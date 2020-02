Programación Jueves 27 de Febrero

00.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Piotr illych Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Sinfónica de Mineapolis / Antal Dorati

Matthew Locke

Música para las cornetas y sacabuches de su majestad

Ensamble London Gabrielli

Claude Debussy

Seis epígrafes antiguos, para piano a cuatro manos

Michel Béroff y Jean-Philippe Collard, piano a 4 manos

Jean Sibelius

Las Oceánides, poema sinfónico op.73

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Simon Rattle

08.00



César Cui

Suite concertante para violín y orquesta, op.25

Takako Nishizaki, violín

Orquesta Filarmónica de Hong Kong / Kenneth Schermerhorn

Béla Bartók

Microcosmos, volumen 5

Kornél Zempléni, piano

Antón Bruckner

Agnus Dei, de la Misa en fa menor

Karita Mattila, soprano

Thomas Moser, tenor

Kurt Moll, bajo

Coro y Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Colin Davis

09.00



Luigi Boccherini

Quinteto para guitarra y cuerdas Nº3 en Si bemol mayor, Gerard 447

Pepe Romero, guitarra

Miembros de la Academy of St.Martin in the Fields

Francis Poulenc

Trío para piano, oboe y fagot

Ricardo Requejo, piano

Ingo Goritzki, oboe

Klaus Thunemann, fagot

William Walton

Improvisaciones sobre un impromptu de Benjamín Britten

Orquesta Filarmónica de Londres / Bryden Thomson

10.00

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en do menor, op.45

Augustin Dumay, violín

Maria Joao Pires, piano

Samuel Barber

Danza de la venganza de Medea, de la suite del ballet Medea, op.23

Orquesta Sinfónica de Atlanta / Yoel Levi

Giovanni Battista Pergolesi

Concierto para violín y orquesta de cuerdas en Si bemol mayor

Bettina Mussumell, violín

I Solisti Veneti / Claudio Scimone

11.00

La gran aldea (Noruega)

Christian Sinding

Sonata para piano en si menor, op.91

Kjell Baekelund, piano

Egil Hovland

Concierto para trombón y orquesta, op.76

PK Svensen, trombón

Orquesta Sinfónica de Malmö / Christoph König

Edvard Grieg

Cuatro canciones, op.21

Marianne Hirsti, soprano

Rudolf Jansen, piano

12.00

Clásicos a la carta

César Franck

Sinfonía en re menor, op.48

Orquesta Nacional de Francia / Leonard Bernstein

Frédéric Chopin

Selección de mazurcas para piano

Vladimir Horowitz, piano

13.00

La música del fauno

Friedrich Kalbrenner (1785-1849)

Concierto para piano y orquesta N°4 en La bemol mayor, op.127

Howard Shelley, piano

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Howard Shelley

Benjamin Britten

Cuarteto-Fantasía para oboe y trío de cuerdas, op.2

Pamela Woods, oboe

David Ehrlich, violín

Doris Lederer, viola

Thomas Shaw, chelo

Anton Wilhelm Solnitz (ca. 1708 – ca. 1760)

Sinfonía para cuerdas y bajo continuo en La mayor, op.3, Nº4

Ensamble Musica ad Rhenum

14.00

Piotr Ilich Chaikovsky

Sonata para piano Nº1 en Sol mayor, op.37, “Gran sonata”

Nikolai Lugansky, piano

Maurice Ravel

Alborada del gracioso

Orquesta Sinfónica de Boston / Seiji Ozawa

Christoph Willibald Gluck

“Quel chiaro rio”, de la ópera La corona

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Academia de Música Antigua de Berlín

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Sigmund von Hausegger(1872-1948)

Barbarrosa, poema sinfónico

Orquesta Sinfónica de Norköpping / Anthony Hermus

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Como todos los jueves del verano, revivimos los recitales de los ciclos Manos a las obras y Beethoven y Cia. Hoy vamos a compartir el sexto y último concierto del ciclo Manos a las obras, que tuvo lugar en nuestro auditorio, el 16 de noviembre del año pasado. En aquella oportunidad, Elías Gurevich y Haydée Schvartz, interpretaron transcripciones de ballets de los compositores Sergei Prokofiev y Dmitri Shostakovich

18.40

Claude Debussy

Nocturnos

Voces Femeninas del Coro de la Orquesta de Cleveland

Orquesta de Cleveland / Vladimir Ashkenazy

Frédéric Chopin

Gran vals brillante en Mi bemol mayor, op.18

Artur Rubinstein, piano

Antonin Dvorak

En el reino de la naturaleza, obertura op91

Orquesta Filarmónica Real / John Farrer

20.00

Ciclos (Instrumentos que cayeron en desuso)

Pietro Paolo Borrono

Fantasía

Shirley Rumsey, laúd renacentista

Sylvius Leopold Weiss (1686-1750)

“Siciliana”, de la Gran partita para laúd en do menor

Viggo Mangor, laúd barroco

Anónimo (Códice de Faenza, siglo XV)

De toutes fleurs

Che pena è quest’al cor

Marcel Pérès, claveciterio

Nicholas Strogers (compositor activo hacia 1570)

Fantasía para teclado

Gustav Leonhardt, claviórgano

Franz Danzi

“Larghiuetto sostenuto”, segundo movimiento de la Sonata en fa mayor para corno di bassetto y piano, op.62

Keith Puddy, corno di bassetto

Malcolm Martineau, piano

Heinrich Ignaz von Biber

Partita para dos violas d’amore y continuo N°7 en do menor

Il Giardino Armonico / Giovanni Antonini

Percy Grainger

Música libre Nº1, para cuatro theremins (1936)

Lydia Kavina, theremin

——-

Mijail Glinka

Obertura de la ópera Russlan y Ludmila

Orquesta Sinfónica de la Radio de la Unión Soviètica / Vladimir Fedoseyev

21.00

Música Nocturna

Reinhold Glière

Sinfonía Nº3 en si menor, op.42, “Ilya Muromets” (1911)

Orquesta Filarmónica de la BBC / Valery Sinaisky

Guillaume de Machaut

Rosa, lila, primavera, verdor, rondó a cuatro voces

The Orlando Consort

Cuando emprendo el retorno, virelais monódico

Rogers Covey-Crump, tenor

Es mi parecer, balada a cuatro voces

Gothic Voices / Christopher Page

Johann Joachim Quantz

Sonata en trío en do menor para flauta, oboe y continuo

Ensamble Barroco de París

Jean Françaix

Concertino para piano y orquesta

Jean-Yves Thibaudet, piano

Orquesta Sinfónica de Montreal / Charles Dutoit

23.00

Industria Nacional

Isabel Aretz (1909-2005)

Hombre mirando al cosmos. Pensando en Luis Felipe, para piano y cinta magnética

Manuel Massone, piano

Astor Piazzolla

Sinfonía Buenos Aires

Orquesta Sinfónica de Nashville / Giancarlo Guerrero

Florent Schmitt

A tour d’anches, op.97

Miembros del Ensamble Molto Libero