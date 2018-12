Programación Jueves 27 de Diciembre

00.00

Trasnoche Jazz

Arne Domnérus

Summer night

Barney goin’ easy

Vinnie Colaiuta

Slink

Peter Cincotti

I changed the rules

Miss Brown

You stepped out of a dream

—————-

Francesco Geminiani

Concerto grosso en Si bemol mayor, op.7, Nº6

The Academy of St.Martin in the Fields / Iona Brown

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Frank Bridge

Verano, poema sinfónico

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Charles Groves

Robert Schumann

Cinco piezas en estilo popular para chelo y piano, op.102

Roger Drinkall, chelo

Dian Baker, piano

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

Laszlo Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukacs

Mauro Giuliani

Gran obertura para guitarra, op.61

Ernesto Bitetti, guitarra

08.00



Louis Spohr

Cuarteto para cuerdas Nº1 en Do mayor, op.4, Nº1

Nuevo Cuarteto de Budapest

Antonio Lotti

Concierto para oboe d’amore, cuerdas y continuo en La mayor

Heinz Holliger, oboe d’amore

I Musici

Alexander Glazunov

Suite sobre el nombre “Sacha”, op.2

Tatjana Franová, piano

09.00



Carl Philipp Emmanuel Bach

Concierto para chelo y orquesta en Si bemol mayor

Truls Mork, chelo

Orquesta de cámara “Les violons du Roy” / Bernard Labadie

Joseph Haydn

Sonata para piano Nº33 en do menor, Hob,16, Nº20

Emanuel Ax, piano

Francis Poulenc

Leocadia, música incidental para la obra de Jean Anouilh

Ronald Van Spaendonck, clarinete

Laurent Lefevre, fagot

Thibault Vieux, violín

Stéphane Logerot, chelo

Alexandre Tharaud, piano

Danielle Darrieaux, voz

10.00

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Alexandre Tharaud, piano

Orquesta Filarmónica Real de Liverpool / Alexander Vedernikov



Pietro Antonio Locatelli

Sonata para flauta y continuo en La mayor, op.2, Nº7

Wilbert Hazelzet, flauta

Richte Van Der Meer, chelo

Ton Koopman, clave

Hilding Rosenberg

Obertura de la ópera “Las marionetas”

Orquesta Sinfónica de Malmö / James DePreist

11.00

La gran aldea (Brasil)

Heitor Villa-Lobos

Trío para oboe, clarinete y fagot

Neil Black, oboe

Thea King, clarinete

Robin O’Neill, fagot

Antonio Carlos Gomes

“Ah, Se tu sei fra gli angeli” de la ópera Fosca

“Quado nascesti tu”, de Lo Schiavo

“El dueto del amor”, de Il Guarani

Claudia Ricitelli, soprano

David Curry, tenor

Orquesta Sinfónica de Jóvenes Músicos / Lizzie Ball

Ernesto Nazareth

Tanguinhos, choros y modinhas para piano

Luis Ascot, piano

12.00

Clásicos a la carta

Antonio Vivaldi

El verano, concierto para violín y orquesta en sol menor, op.8, Nº2

Janine Jansen, violín solista

Candida Thompson y Henk Rubingh, violines

Julian Rachlin, viola

Maarten Jansen, chelo

Stacy Watton, contrabajo

Elizabeth Kenny, theorba

Jan Jansen, clave

Bedrich Smetana

El campamento de Wallenstein, op.14

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Rafael Kubelik

Arnold Schönberg

Noche transfigurada, op.4 (versión original para sexteto de cuerdas)

Cuarteto Talich

Jiri Najnar, viola

Vaclav Bernasek, chelo

13.00

La música del fauno

Jacques Ibert

Obertura de fiesta

Orquesta de la Suisse Romande / Neeme Järvi

Antonio Salieri

Escena de Rinaldo, del segundo acto de la ópera Armida

Cecilia Bartoli, mezzosoprano

Orquesta de la Era del Iluminismo / Adam Fischer

Robert Schumann

Quinteto con piano en Mi bemol mayor, op.44

Emanuel Ax, piano

Cuarteto de Cleveland

14.00

Jan Dimas Zelenza (1679-1745)

Sinfonía a 8 en la menor

Orquesta Barroca de Friburgo / Gottfried von der Goltz

Franciszek Lessel (1780-1838)

Sonata para piano en Do mayor, op.2, Nº1

Marcin Łukaszewski, piano

Alberto Ginastera

Ollantay, tres movimientos sinfónicos, op.17

Orquesta Filarmónica de la BBC / Juanjo Mena

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Giuseppe Martucci (1856-1909)

La canción de los recuerdos, con textos de Rocco Pagliara

Rachel Yakar, soprano

Orquesta Philharmonia / Francesco d’Avalos

Edward McDowell (1860-1908)

Sonata Nº4 para piano en mi menor, op.59 “Celta”

Garah Landes, piano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del regreso

20.00

Ciclos (Cantatas compuestas para el Premio de Roma)

Maurice Ravel

Mirra, cantata

Norah Ansellem, soprano

Paul Groves, tenor

Marc Barrard, barítono

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

Maurice Ravel

Alcíone, cantata

Mireille Delunsch, soprano

Béatrice Uria-Monzon, mezzosoprano

Paul Groves, tenor

Orquesta del Capitolio de Toulouse / Michel Plasson

21.00

Música Nocturna

Franz Liszt

Sonata para piano en si menor

Annie Fischer, piano

Giulio Briccialdi (1818-1881)

Quinteto para vientos en Fa mayor

Quinteto de Vientos Avalon

Benton Broadsctock

Sinfonía N°4, Nacida de las lágrimas del ángel de Dios

Orquesta Sinfónica de Tasmania / Ole Rudner

Johann Christian Pepusch

Concierto a cinco partes para oboe, cuerdas y continuo en sol menor

The Harmonious Society of Tickle-Fiddle Gentelmen

Sergei Rachmaninov

Capricho bohemio, op.12

The Philharmonia / Neeme Järvi

Francis Poulenc

Rapsodia negra, para barítono, piano, cuarteto de cuerdas, flauta y clarinete

Nicolas Rivenq, barítono

New Music Studium / Antonio Plotino

23:00

Industria Nacional

Tomás Luis de Victoria

Misa “Simile est regnum coelorum” (Semejante es el Reino de los Cielos)

Coro del Conservatorio de Música de Morón / Roberto Saccente

Jorge Arandia Navarro (1929)

Concierto para flauta, dos arpas y cuerdas

Gabriel de Simone, flauta

Lucrecia Jancsa y Arianna Ruiz Cheylat, arpas

Orquesta Filarmónica de Buenos Aires / Bruno D’Astoli

Luis Mihovilcevic (1958)

Arcano 72, obra electroacústica

Antonio Tarragó Ross

Suite chamamecera, para acordeón diatónico a botones y orquesta

Antonio Tarragó Ross, acordeón

Orquesta de Cámara Mayo / Mari Benzecry