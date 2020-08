Programación Jueves 27 de Agosto

00.00

Programa especial: Centenario de la Radio

02.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

Robert Fuchs

Serenata para cuerdas Nº3 en mi menor, op.21

Camerata Bern / Thomas Füri

Paul Hindemith

Los cuatro temperamentos para piano y orquesta

Carol Rosenberg, piano

Royal Philharmonic Orchestra / James De Preist

Henry Vieuxtemps

Sonata para violín y piano en Si bemol mayor, op.36

Lars Anders Tomter, violín

Havard Gimse, piano

Georg Abraham Schneider (compositor alemán, 1770-1839)

Sinfonía concertante en Re mayor, op.19

Consortium Classicum

Academy of St. Martin in the Fields / Iona Brown

Georges Enescu

Cuarteto con piano Nº1 en Re mayor, op.16

Anton Diaconu, violín

George Haag, viola

Dan Prelipcean, chelo

Ivonne Piedemonte, piano

Andrea Gabrieli

Aria della Battaglia

London Brass / Philip Pickett

Robert Schumann

Sinfonía Nº3 en Mi bemol mayor, op.97, “Renana”

Orquesta New Philharmonia / Eliahu Inbal

Heinrich Schütz

Dos motetes de Los salmos de David

Coro Monteverdi y Ensamble “Amigos del Coro Monteverdi” / John Eliot Gardiner

Béla Bartók

Sonata para piano, Sz 80

Martha Argerich, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Quinteto para piano, oboe, clarinete, fagot y corno en Mi bemol, K.452

Sándor Falvai, piano

Quinteto de Vientos de Hungría

Marc-Antoine Charpentier

Una selección de La piedra filosofal

Sophie Daneman, Patricia Petibon, Adèle Eikenes, soprano

Paul Agnew, Andrew Sinclair, contratenores

François Piolino, tenor

David Le Monnier, barítono

Alan Ewing, bajo

Les Arts Florissants / William Christie

07.00

Y la mañana va

Joseph Haydn

Concierto para flauta, oboe, cuerdas y dos cornos en Sol mayor, Hoboken 7, Nº2

Jean-Pierre Rampal, flauta

Pierre Pierlot, oboe

Orquesta de Cámara Franz Liszt / János Rolla

Felix Mendelssohn

Andante y variaciones para piano a cuatro manos en Si bemol mayor, op.83a

Hector Moreno y Norberto Capelli, piano

Henry Purcell

Suite la de la música incidental de “Bonduca, o La heroína británica”

The Parley of Instruments / Peter Holman

Carl Nielsen

Pequeña suite para cuerdas, op.1. Arreglo para cuarteto de cuerdas

Cuarteto Zapolski

Francis Poulenc

Sexteto para piano, flauta, oboe, clarinete, fagot y corno

Ensamble Nash

Anton Arensky

“Siluetas”, suite para orquesta Nº2, op.23

Orquesta Sinfónica de Moscú / Dmitry Yablonsky

George Frideric Handel

Lucrezia, cantata HWV145

Magdalena Kožená, mezzosoprano

Les Musiciens du Louvre / Marc Minkowski

Charles Alkan

Scherzo diabólico y Barcarola

Bernard Ringeissen, piano

09.00

Módulo Educativo

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)