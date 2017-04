Programación Jueves 27 de Abril

00.00

Trasnoche Jazz

Ernie Wilkins

Speedway

58 Market Street

Top Brass

Paolo di Sabatino

Driving blues

Lucy Reed

No moon at all

There he goes

A trout, no doubt

———————-

00.30

Darius Milhaud

Cuarteto Nº9, op.140

Cuarteto Arcana

01.00

Tiempos Modernos

Wolfgan Amadeus Mozart

Concierto para piano y orquesta N°9 en Mi bemol mayor

Daniil Trifonov, piano

Orquesta de Filadelfia / Yannick Nezet-Seguin

Filadelfia, EEUU, 9 de abril de 2016

Fanny Mendelssohn

Sonata en La mayor “Sonata de Pasqua” descubierta en 1971

Estreno mundial

Sofya Gulyak, piano

Auditorio de la BBC de Londres, 08 de marzo de 2017

02.00

La Trasnoche de La 96.7

Felix Mendelssohn

Concierto para piano y orquesta Nº2 en re menor, op.40

Andras Schiff, piano

Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera / Charles Dutoit

Alberto Ginastera

Sonata para guitarra, op.47

Eduardo Fernández, guitarra

Carl Reinecke

Trío para oboe, corno y piano en la menor, op.188

Ingo Goritzky, oboe

Barry Tuckwell, corno

Ricardo Requejo, piano

Arcangelo Corelli

Concerto grosso Nº10 en Do mayor, op.6, Nº10

Camerata Instrumental de Santa Cecilia

Frédéric Chopin

Tres Nocturnos para piano, op.9

Claudio Arrau, piano

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Robert Schumann

Sinfonía Nº2 en Do mayor, op.61

Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart / Neville Marriner

Giuseppe Ferlendis

Concierto para oboe y orquesta Nº1 en Fa mayor

Heinz Holliger, oboe

Academy of St. Martin in the Fields / Kenneth Sillito

Maurice Ravel

Cuarteto para cuerdas en Fa mayor

Cuarteto Ysaÿe

Johannes Brahms

Sonata para piano Nº3 en fa menor, op.5

Nelson Freire, piano

Francesco Geminiani

Sonata para guitarra y continuo Nº2 en do menor, de El arte de tocar la guitarra o la cítara

László Szendrey-Karper, guitarra

János Sebestyén, clave

Ede Banda, chelo

Ludwig van Beethoven

Sinfonía Nº6 en Fa mayor, op.68, “Pastoral”

Orquesta Filarmónica de Viena / Karl Böhm

Richard Strauss

Llevo mi amor, op.32, Nº1 y Desde que tus ojos me miraron, op.17, Nº1

Jessye Norman, soprano

Geoffrey Parsons, piano

Giuseppe Tartini

Sonata para violín y bajo continuo, en sol menor, “Dido abandonada”

Trío Locatelli

Claude Debussy

Preludio para piano, L.117, Nº5: “Las colinas de Anacapri” y Preludio para piano, L.117, Nº1: “Bailarinas de Delfos”

Krystian Zimerman, piano

07.00

Y la mañana va

Frederic Cowen

“El baile de la mariposa”, obertura de concierto

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Adrian Leaper

Johann Melchior Molter

Concierto para clarinete y orquesta en Re mayor

Thomas Friedli, clarinete

Orquesta de Cámara del Sudoeste Alemán / Paul Angerer

Isaac Albéniz

Zamba granadina y La Vega

Alicia de Larrocha, piano.

Carl Maria Von Weber

Recitativo y Aria del Oceano, de la ópera Oberon

Karita Mattila, soprano

Staatskapelle de Dresde / Colin Davis

08.00

Richard Strauss

Muerte y transfiguración, poema sinfónico, op.34

Orquesta de Cleveland / Lorin Maazel

Alexander Scriabin

Tres mazurcas, op.3

Natalie Bera-Tagrine, piano

Johann Joachim Quantz

Trío para flauta dulce, flauta traversa y continuo en do mayor

Camerata Koln

09.00

Leos Janacek

Danzas de Lasko

Orquesta Filarmónica de la República Checa / Alois Klima

Alessandro Scarlatti

“Caro sposo, prole amata” aria del oratorio Il primo omicidio

Dorotea Röschmann, soprano

Academia de Música Antigua / René Jacobs

Nino Rota

Sonata para flauta y arpa

Sandra Aquaviva, flauta

Arianna Ruiz Cheylat, arpa

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº46 en Do mayor, K.96

Academy of St Martin in the Fields / Neville Marriner

10.00

El artista de la semana

Cuarteto Vermeer

Arthur Bliss

Quinteto para oboe y cuerdas

Alex Klein, oboe

Cuarteto Vermeer

—————

Edvard Grieg

Tres piezas orquestales de “Sigurd Jorsalfar”, op.56

Eva Knardahl, piano

Georg Matthias Monn

Sinfonía en Sol mayor

Ensamble barroco “L’ Arpa Festante” / Michi Gaigg

11.00

La gran aldea (Suiza)

Caroline Boissier-Butini

Concierto para piano, flauta obligada y orquesta Nº6, titulado “Suiza”

Eva Maria Zimmermann, piano

Regula Küffer, flûte

Orquesta de Cámara de Berna / Matthias Kuhn

Rolf Liebermann

Geigy Festival Concerto

Orquesta Filarmónica de Bremen / Gunter Neuhold

Joachim Raff

Selección de Canciones de Primavera

Andrea Meláth, mezzosoprano

Emese Virág, piano

12.00

Clásicos a la carta

Nicolai Rimsky-Korsakov

Suite de El gallo de oro

Orquesta Sinfónica de la Radio de Eslovaquia en Bratislava / Donald Johanos

Giuseppe Verdi

“Questa o quella” y “La donna è mobile” de Rigoletto

Giacomo Puccini

“E lucevan le stelle” de Tosca

“Che gelida manina” de La Bohème

Ruggero Leoncavallo

“Recitar, vesti la giubba” de Pagliacci

Luciano Pavarotti, tenor

Alessandro Marcello

Concierto para oboe y orquesta en re menor

Camerata Köln

13.00

La música del Fauno

Tiempos viejos

Richard Wagner

“O Fürstin!” de la ópera Tannhäuser

Max Lorenz, tenor

Maria Reining, soprano

Orquesta Filarmónica de Viena / Rudolf Moralt

Registro realizado en 1942

——————–

Béla Bartók

Concierto para piano y orquesta Nº1

András Schiff, piano

Orquesta del Festival de Budapest / Iván Fischer

Franz Xaver Richter

Cuarteto en Sol mayor, op.5

Cuarteto Apponyi

14.00

El compositor de la semana

Mili Balakirev

Rusia, poema sinfónico

Orquesta Philharmonia / Yevgeny Svetlanov

Islamey, fantasía oriental, op.18

Olga Kern, piano

————-

Olivier Messiaen

Las ofrendas olvidadas, meditación sinfónica

Orquesta de la Opera de la Bastilla / Myung-Whun Chung

Capel Bond

Concierto Nº5 en sol menor, de Seis conciertos a siete partes

The Parley of Instruments / Roy Goodman

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Francesco Cilea (1866-1950)

Trío en Re mayor

Maria Cusaro, violín

Jacoppo di Tonno

Domenico Codisposti, piano

John Alden Carpenter (1876-1951)

Aventuras en un cochecito de bebé

Orquesta Sinfónica Nacional de Ucrania / John McLaughlin Williams

Fridthov Anderssen (1876-1937)

Introducción y fuga en fa menor

Bjørn Andor Drague, órgano

16.00

Las fantasías del caminante (Santiago Giordano)

18.00

La odisea del regreso

Igor Stravinsky

Suite del ballet Pulcinella

Orquesta Filarmonica de New York / Leonard Bernstein

Giovanni Gabrieli

”Jubilate Deo omnis terra”, motete

Coro Monteverdi / John Eliot Gardiner

Constantino Gaito

Sonata para chelo y piano, op26

Ricardo Sciamarella, chelo

Dora Castro, piano

Arnold Bax

Musica de verano

Orquesta Nacional de Escocia / David Lloyd Jones

Tomaso Albinoni

Concierto oboe, cuerdas y continuo Nº12 op.7

Heinz Holliger, oboe

Conjunto musical I Musici

19.00

Joseph Haydn

Cuarteto en Si bemol mayor, op.1 N°1

Cuarteto Hagen

Frédéric Chopin

Berceuse para piano en Re bemol mayor, op.57

Maurizio Pollini, piano

Hugo Alfven

Obertura festival, op 52

Orquesta Nacional de Islandia / Niklas Willén

Ottorino Respighi

Antiguas arias y danzas para laúd, Suite Nº3

Orquesta Nacional de Islandia / Ricco Saccani

Enrique Granados

“La maja y el ruiseñor” de la opera Goyescas

Beverly Sills, soprano

Orquesta Filarmonica de New York / Andre Kostelanetz

Manuel Ponce

Estrellita

Beverly Sills, soprano

Orquesta Filarmonica de New York / Andre Kostelanetz

20.00

Ciclos (Obras para piano de Guastavino)

Carlos Guastavino

Llanura (transcripción para dos pianos del compositor)

Dúo Moreno-Capelli, piano

Carlos Guastavino

Diez cantilenas argentinas

Marcela González, piano

—————–

Giovanni Cima

Sonata para violín y continuo Nº2

Ensamble Convivium

21.00

Música nocturna

Bedřich Smetana

Mi patria, ciclo de seis poemas sinfónicos

Orquesta Sinfónica de Boston / Rafael Kubelik

Anónimo

Vergine madre pia y Sicut pratum

Ensamble Acantus

Paul Hindemith

Kleine Kammermusik, op.24, Nº2, para cinco instrumentos de viento

Miembros de la Orquesta Real del Concertgebouw de Amsterdam / Riccardo (shaí) Chailly

Luigi Cherubini

Selección de contradanzas

Orquesta de Cámara Franz Liszt de Budapest / Csaba Onczay

23:00

Industria Nacional

Ludwig van Beethoven

Sonata para piano N°7 en Re mayor, op.10, N°3

Martha Argerich, piano

Domenico Zipoli

Para vengar la ofensa. Cantata para voz y bajo continuo

Margarita Zimmermann, contralto

Claudio Baraviera, chelo

Mario Videla, clave

Iván René Cosentino

“Pájaros” y “Moléculas”, Nº1 y 5 de Misterios. Cinco estudios para guitarra

Roberto Lara, guitarra