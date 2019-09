Programación Jueves 26 de Septiembre

00.00

Trasnoche Jazz

Sidney Bechet

Ain’t misbehavin

Save it, pretty mama

Stompy Jones

Alexander von Schlippenbach y Manfred Schoof

Autumn in New York

Blue hawk

Raya Yarbrough

Sorrow’s eyes

Vice and vanity

Georg Philipp Telemann

Concierto para flauta dulce, fagot, dos violines, viola y bajo continuo en Fa mayor

Frans Brüggen, flauta dulce

Otto Fleischmann, fagot

Concentus Musicus de Viena / Nikolaus Harnoncourt

01.00

La Trasnoche de La 96.7

07.00

Y la mañana va

Antonin Dvorák

Otello, obertura op.93

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonio Vivaldi

Concierto para chelo, cuerdas y continuo en la menor, Ryom 418

Heinrich Schiff, chelo

Ian Watson, clave

Academy of St Martin in the Fields / Iona Brown

Heitor Villa-Lobos

El carnaval de los niños

Yukio Miyazaki, piano

Wolfgang Amadeus Mozart

Sinfonía Nº27 en Sol mayor, K.199

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

08.00



Franz Danzi

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Nicolai Medtner

Sonata trágica, op.38, Nº5

Yevgeny Sudbin, piano

Johann Adolf Hasse

Miserere en mi menor

Greta de Reyghere, soprano

Susanna Moncayo, mezzosoprano

Ian Honeyman, tenor

Dirk Snellings, bajo

Coro y orquesta “il Fondamento” / Paul Dombrecht



09.00



Johan Kvandal

Noneto para ocho instrumentos de viento y contrabajo Nº1, op.54

Ensamble de Vientos de Noruega

Einar Schoeyen, contrabajo

Vincent d’Indy

Seis paráfrasis sobre canciones infantiles francesas, op.95

Michael Schäfer, piano

Giuseppe Verdi

Música de ballet de la ópera Jerusalén

Orquesta Nacional de la Ópera de Monte Carlo / Antonio de Almeida

10.00

Aram Khachaturian

Concierto para violín y orquesta en re menor

Arabella Steinbacher, violín

Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Birmingham / Sakari Oramo

Arnold Bax

Dos cuadros rusos

Eric Parkin, piano

11.00

La gran aldea (España)

Carlos Baguer

Sinfonía Nº18 en Si bemol mayor

London Mozart Players / Matthias Bamert

Enrique Granados

Seis piezas para piano sobre cantos populares españoles, H.125

Alicia de Larrocha, piano

Joaquin Turina

Serenata para cuarteto de cuerdas, op.87

Cuarteto de Cuerdas Almerares

12.00

Clásicos a la carta

Sergei Rachmaninov

Concierto para piano y orquesta Nº2 en do menor, op.18

Evgeny Kissin, piano

Orquesta Sinfónica de Londres / Valery Gergiev

Johann Sebastian Bach

Sonata para flauta y clave en si menor, BWV 1030

Marc Beaucoudray, flauta

William Christie, clave

13.00

La música del fauno

William Bolcom

Serenata-Orfeo

Orquesta de Cámara Orpheus

Edvard Grieg

Sonata para violín y piano en Fa mayor, op.8

Augustin Dumay, violín

Maria Joao Pires, piano

Niccolò Jommelli (1714 – 1774)

“Sprezza il furor del vento”, de la ópera Attilio Regolo

Joyce DiDonato, mezzosoprano

Il Pomo d’Oro / Maxim Emelyanychev

14.00

Ástor Piazzolla

Histoire du tango (arreglo para flauta y piano de Dimitri Varelas)

Claudio Barile, flauta

Viviana Lazzarín, piano

Eugen D’Albert

Concierto para chelo y orquesta en Do mayor, op.20

Christoph Henkel, chelo

Orquesta Sinfónica de la Radio de Berlín / Jiri Stárek

Friedrich Kuhlau

Sonatina para piano en Do mayor, op.88, Nº1

Erik Fessel, piano

15:00

Música documental (Románticos desconocidos)

Giuseppe Martucci

Trío en Do mayor, op.59 (1882)

Marcelo Borciani, piano

Miembros del Joven Cuarteto Italiano

Franz Lehár

Una visión. Mi juventud (Obertura de concierto) (1907)

Orquesta Filarmónica de Montecarlo / Kazuki Yamada

16.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

18.00

La Odisea del Regreso

Te invitamos a escuchar el concierto que Haydée Schvartz y Elías Gurevich ofrecieron el sábado en el Auditorio la Radio, con obras de compositores polacos. En el cuarto concierto de esta temporada de Manos a las Obras, Haydée y Elías interpretaron Mitos, op. 30, de Karol Szymanowski y la Sonata para violín y piano en la menor, op. 13 de Ignacy Jan Paderewski.

19.30

Joseph Haydn

Sinfonia Nº83 en sol menor, HOB I: 83 “La gallina”

Academia Saint Martin in the Fields / Nville Marriner

Carlos Guastavino

El único camino

Jose Cura, tenor

Eduardo Delgado, piano

20.00

Ciclos (Madrigal italiano)

Claudio Monteverdi

“Viviré en la pena y el tormento”, del Tercer libro de madrigales

Delitiae Musicae / Marco Longhini

Claudio Monteverdi

“Héla aquí, Silvio”, “Mas, si con la piedad no se han extinguido” y “Dorinda, ¿he de llamarte mía?”, del Quinto libro de Madrigales, con texto de la tragicomedia Il pastor fido (El pastor fiel) de Giovanni Battista Guarini

Delitiae Musicae / Marco Longhini

Claudio Monteverdi

“Con cuánta suavidad”, con texto de Giovanni Battista Guarini, del Séptimo libro de madrigales

Delitiae Musicae / Marco Longhini

Claudio Monteverdi

Octavo Libro de madrigales

La Capella Reial de Catalunya / Jordi Savall

21.00

Música Nocturna

Richard Strauss

Una vida de héroe, op.40, poema sinfónico

Orquesta de Filarmónica de Viena / Christian Thielemann

Reiner Honeck, violín

Loyset Compère

Somos de la orden de San Babouyn

Pierre de la Rue

Lo mismo se lleva el viento

Claudin de Sermisy

Ven a brindar

Guiard

Y ahora escuchad los introitos de taberna

Nicolas Gombert

Puesto que es así

Clemens non Papa

Una muchachita muy aguerrida

Ensamble Clément Jannequin / Dominique Visse

Elizabeth Maconchy

Tres preludios para viola y piano

Clare Howick, viola

Sophia Rahman, piano

Johann Georg Neruda

Concierto para trompeta y orquesta en Mi mayor

Niklas Eklund, trompeta

Orquesta de Cámara de Suecia / Roy Goodman

Lourival Silvestre

Ilusión sonora, para flauta, violín y guitarra

Benoit Fromanger, flauta

Frédéric Laroche

Delia Estrada, guitarra

Edvard Grieg

Desde el Monte Pincio, Un cisne y La última primavera, canciones orquestales

Solveig Kringelborn, soprano

Orquesta Filarmónica de Bergen / Ole Kristian Ruud

23.00

Industria Nacional

Celestino Piaggio

Obertura en do menor

Orquesta Estable del Teatro Colón / Pedro Ignacio Calderón

George Frideric Handel

Cuatro arias de Cornelia, de la ópera Giuslio Cesare

Bernarda Fink, mezzosoprano

Concerto Köln / René Jacobs

José Luis Campana (1949)

Noctal 1-2-3 para flauta, clarinete, violín, chelo y piano

Grupo Encuentros / Alicia Terzián

Carlos Moscardini

El último aliento, canción

El corazón manda, cueca

Carlos Moscardini, guitarra