Programación Jueves 26 de Noviembre

00.00

Después del Concierto (Martín Wullich)

01.00

Trasnoche Jazz

Uptown Jazz Tentet

Uptown bass hit

What’s next

Charlie Hunter Quartet

Teabaggin

Rosemary Clooney

By myself

You took advantage of me

I ain’t got nobody

Cabin in the sky

01.30

La Trasnoche de La 96.7

Los Rincones de Acher (Ernesto Acher)

3.30

Paul Dukas

Variaciones, Interludio y final sobre un tema de Rameau

Margaret Fingerhut, piano

Johann Sebastian Bach

Sonata para violín y clave Nº6 en Sol mayor, BWV 1019

Péter Czaba, violín

Zoltán Kocsis, piano

Dmitri Shostakovich

Preludio y fuga para piano Nº8 en fa sostenido menor, op.87

Tatiana Nikolayeva, piano

Antonín Dvorák

Trío Nº2 en sol menor, op.26

Trío Suk

Carl Maria von Weber

Concierto para fagot y orquesta en Fa mayor, op.75

László Hara, fagot

Orquesta de Cámara de la Academia Franz Liszt / Ervin Lukács

Edvard Grieg

Dos melodías para orquesta de cuerdas, op.53

Orquesta Filarmónica de Oslo / Mariss Jansons

Antonio Soler

Sonata para piano en sol menor

Alicia de Larrocha, piano

Sergei Prokofiev

Sonata para violín y piano Nº1 en fa menor, op.80

Shlomo Mintz, violín

Yefim Bronfman, piano

Franz Krommer

Concierto para oboe y orquesta en Fa mayor, op.52

Pierre Feit, oboe

Bamberger Symphoniker / Martin Turnovsky

Piotr Ilich Chaikovsky

Serenata para cuerdas en Re mayor, op.48

Orquesta de Cámara de Viena / Philippe Entremont

Joseph Haydn

Concierto para piano y orquesta Nº11 en Re mayor, Hob.XVIII

Evgeny Kissin, piano

Moscow Virtuosi / Vladimir Spivakov

07.00

Y la mañana va

Carl Nielsen

Marcha de Cupido y el poeta, op.54

Orquesta Sinfónica de Jutlandia / Herbert Von Karajan

Alexander Scriabin

Tres valses para piano: op.1, op.38 y op.póstumo

Daniel Levy, piano

Piotr Illych Chaikovsky

Capricho italiano, op.45

Orquesta Filarmónica de Berlín / Mstislav Rostropovich

Jan Dismas Zelenka (compositor barroco checo, 1679-1745)

Sonata N°2 en sol menor, para dos oboes, fagot y bajo continuo

Miembros del Concentus Musicus de Viena

Nikolai Rimsky-Korsakov

Sinfonía Nº2, op.9, “Antar”

Orquesta Sinfónica de Gotemburgo / Neeme Järvi

Isaac Albéniz

Sonata para piano N°3

Albert Guinovart, piano

Capel Bond

Concertino para dos violines, viola, chelo y clave Nº5 en sol menor

The Parley of Instruments / Roy Goodman

09.00

Módulo Educativo

12.00

Cuatro Cuerdas (Pablo Saraví)

13.00

Artista de Moda (Boris)

14.00

Módulo Educativo

18.00

Clásica en La (Margarita Zelarayán y Gisela López)

20.00

Las Fantasías del Caminante (Santiago Giordano)

22.00

Sonido Consentido (Luciano Grinberg)

23.00

Después del Concierto (Martín Wullich)